台積電在美大舉擴產 台廠供應鏈受惠新商機！漢唐、牧德…目標價、買賣時機一次看

【文．林心怡】

台積電在美國大舉擴產，台廠相關供應鏈可望迎來新商機。 市場專家普遍認為，長線來看，半導體設備廠、材料供應商、先進封裝與CoWoS供應鏈都將受惠。

台積電（2330）宣布有意在美國加碼投資千億美元興建三座晶圓廠、二座先進封裝廠等，加上先前承諾投資的650億美元，總共高達1650億美元，讓市場對半導體設備股後市增添想像空間；雖然近來因美股震盪，多檔台股面臨下修，但如牧德（3563）、鏵友益（6877）等，相較今年大盤3月3日跳空大跌以來至3月14日的跌勢，股價逆勢上漲超過2成，相關族群顯已展現抗跌氣勢。

該如何看待台積電加碼投資美國的台股效應？護國神山揪團赴美擴產下，有哪些投資機會與風險？

漢唐具高獲利、高配息題材 牧德、鏵友益現結盟效應

台新投顧副總經理黃文清認為，台積電在美國擴產的優先受惠者，就是半導體廠務，也就是設廠需有的統包工程，包括無塵室、系統整合等。以此概念出發，市場普遍認為相關廠商包括漢唐（2404）、帆宣（6196）、亞翔（6139）、聖暉*（5536）等；其次像是材料供應商、先進封裝與CoWoS供應鏈，也可望雨露均霑。

除了半導體設備廠漢唐、帆宣，以及近日股價表現亮眼的牧德與鏵友益之外，摩爾投顧資深分析師蘇威元點名設備廠天虹（6937）、再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）、特用化學廠台特化（4772）等，待股價止跌回穩後，也可留意低接買點。

上述個股中，漢唐為台積電最主要的無塵室工程夥伴，雙方的長期關係，等同墊高了漢唐同業的進入門檻。業績表現上，受惠晶圓廠和記憶體客戶建廠計畫，營收創高，日前公布去年合併營收474.22億元，每股稅後純益（EPS）32.94元。

漢唐已宣布每股配發現金股利28元，配息率高達85％，以3月14日收盤價413.5元計算，殖利率6.8％，在同時具備高獲利與高配息題材之下，法人評估該公司股價長線上看450到500元，若短線操作，建議以400元為預設停損點。

至於牧德，公司從PCB（印刷電路板）檢測跨足半導體先進封裝設備廠，並與日月光策略聯盟，全力進軍半導體3D封裝領域。蘇威元分析，牧德去年半導體營收占比僅5％，如今法人以牧德目前在手訂單預估，今年半導體占比將可望提升至15到20％，成為獲利成長亮點，公司整體平均毛利率也將站穩六○％。

蘇威元指出，台積電持續在CoWoS擴充產能，上游供應商牧德也平添想像空間，其中2月推出的CoWoS六面檢測機，相較海外廠商，產品性價比、毛利率更高。市場預估，牧德今年EPS上看12至15元，較去年的5.5二元大幅成長，市場目標價逾600元。

值得注意的是，牧德去年取得11％鏵友益股權，雙方結盟後，牧德也計畫將部分半導體AOI（自動光學檢測）設備訂單轉由鏵友益負責，並透過鏵友益的擴產計畫，強化彼此的產能與供應鏈整合；因此，鏵友益的「虧轉盈」題材發揮空間也頗受關注。

在牧德入股與訂單加持下，鏵友益近來攻上股價百元俱樂部；雖然去年第四季單季EPS僅○．四一元、全年EPS約一．二五元，但已較前年虧損○．五二元明顯改善，今年一、二月營收年增率則皆超過四五％，表現搶眼。不過，在營收高成長、市場提前反映訂單能見度下，股價短線逆勢走揚，須留意漲多後的獲利了結賣壓。

天虹、中砂獲利大增

台特化出貨放量

至於半導體設備廠天虹，為國內少數切入半導體前段製程的設備商，以PVD（物理氣相沉積）、ALD（原子層沉積）設備為主，透過併購擴增研發實力，逐步拓展美、日、東南亞市場。法人估，去年EPS有機會上看6.03元，創歷史新高，今年更有挑戰12元機會。

專注在半導體特用化學品的台特化，先前打入不少國際級一線半導體廠商；蘇威元表示，受惠台積電2奈米製程量產在即，台特化AHF（無水氟化氫）及矽乙烷也進入放量階段，其中，AHF今年第一季開始貢獻營收，且隨著半導體廠二奈米製程擴大，預估未來3年台特化的矽乙烷出貨量也將出現等比級數成長。該公司去年EPS約2.74元，今年有機會上看4元。

半導體材料暨再生晶圓廠中砂，在鑽石碟、再生晶圓與傳統砂輪三大業務中，鑽石碟被視為今、明兩年營收成長動能，目前占整體業績比重逾3成，今年相關業績增幅上看20％。法人預估今年EPS有望上看至11.9元，較去年7.1元明顯成長。

不過，蘇威元提醒，雖然台積電擴廠帶來商機，仍須留意的風險包括川普關稅、台積電季度財報與法說，以及AI伺服器與HPC（高效能運算）需求變化等。操作策略上，可利用技術面的相對強弱指標（RSI）研判買賣時點，RSI超過80，代表股價恐過熱，可留意賣點；而RSI處於30至50區間時，可視為買入時機。

本文授權自今周刊，原文見此。

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