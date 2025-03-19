天災囤貨潮夾擊 咖啡豆年漲1倍！平價連鎖店叫苦連天 2超商為何老神在在？

【撰文‧徐采薇】

近一年國際咖啡期貨價格飆漲，台灣星巴克2月已率先漲價，平價連鎖業者卻在咬牙苦撐。一旦業者撐不住，未來平價咖啡的選項可能愈來愈少，經營獨立咖啡店的難度也將變高。

許多人的生活必需品，咖啡，可能要漲價了，因為過去一年多來，咖啡豆價格瘋狂飆漲。

攤開咖啡期貨走勢，去年1月，每磅價格僅1.83美元，但11月底已漲至歷史新高的3.18美元；來到今年，價格一度飆破每磅4美元，截至3月17日，雖稍回落至3.84美元，仍較去年同期增長超過一倍。

價格持續走高，是因為供不應求。全球最大咖啡產地、占總產量3成的巴西，過去幾年遭逢極端氣候，先是2021年發生霜凍，2023到2024年間，又接連被乾旱和暴雨侵襲，嚴重影響收成。

巴西第三大咖啡合作社Cocapec，去年僅從農民手中收約110萬袋咖啡豆（每袋60公斤），較2023年的150萬袋減少約27％；巴西最大咖啡合作社Cooxupé則預測，今年產量將再進一步減少10％。

不只巴西，如哥倫比亞、越南等重要產區，也因極端天氣或病蟲害而減產，讓咖啡供給愈發吃緊。

與此同時，全球咖啡需求卻逐步成長。以台灣為例，國際咖啡組織（ICO）估計，2021年，每位台灣人一年平均要喝122杯咖啡；2023年則衝到184杯，短短兩年增長5成。

期貨價格居高不下，已然對台灣業者造成衝擊。

星巴克調漲、超商壓力較輕

台灣星巴克率先開出第一槍，宣布2月12日起，現煮義式、美式、那堤、焦糖瑪奇朵與每日精選系列咖啡均調漲5元，茶系列與星冰樂系列則調漲10元，調幅約6％到10％不等。

「上次調漲已經是8年前了，這期間物價已經漲了很多，其他咖啡業者應該也想漲，只是我們比別人快了一步。」一位星巴克內部人士透露，最重要的原物料咖啡豆成本上漲，當然是關鍵因素。

「真的沒料到會漲這麼多！我們咖啡豆庫存最多3個月，之後不排除調整價格。」成真咖啡董事長王國雄也不諱言，過去一年來，店內原物料成本已多出2成，若咖啡豆價格再不降，業者們勢必得跟進，讓消費者共同分擔成本。

然而，期待咖啡豆降價，似乎有些不切實際。統一期貨分析師盧昱衡指出，除了供給不足、需求熱絡之外，買家基於對美國關稅將加劇通膨的預期心理，可能會加碼提前買進咖啡豆，對咖啡價格產生推波助瀾的效果。

若真要調漲價格，受衝擊最劇烈的，當屬平價連鎖咖啡店。

業內認為，星巴克這類高價位連鎖店，因品牌號召力夠強，各品項調漲5到10元，不至於影響消費意願。至於非連鎖的單品咖啡店，因為本就走精品路線、服務忠實顧客，議價空間較高。

獨立經營「啡Style Café」的咖啡店主謝溢宸坦言，「近來成本確實增加不少」，但不會過度擔心漲價後遺症。然而，對準備投資獨立咖啡店、還沒養出固定消費者的年輕業主來說，規畫商業模式可能就得更加謹慎。

而對連鎖超商來說，咖啡只是眾多商品中的其中幾款，漲價壓力相對較輕。統一及全家兩大超商業者，也分別對本刊表示，「目前尚無調漲咖啡價格計畫。」

反觀介於超商、星巴克和個性店之間的平價連鎖咖啡店，如cama、路易莎、85度C等，主打高CP值，若貿然漲價，顧客可能轉往超商或其他競爭品牌，甚至乾脆多花點錢，選擇看起來較精緻、有特色的獨立咖啡店。

cama咬牙撐：先吸收成本

擁有近160家連鎖店的cama就在咬牙苦撐。公司坦言，過去一年，原物料進貨成本上漲逾五成；但顧及消費者權益，不願輕言漲價，目前仍盡可能自行吸收並平抑成本，後續再隨時因應狀況調整。

前連鎖咖啡品牌總經理劉人豪分析，業者既不漲價，又要能平抑成本，通常是透過重新分配支出，例如降低裝潢費用、減少排班人力等。畢竟，一杯咖啡的終端售價，僅約兩成來自原物料，其餘則為運費、人工、租金等疊加而成。

此外，連鎖咖啡店也可能如路易莎、成真咖啡推出更多元的餐飲選擇，以提高客單價；或是透過推出新口味、限定產品等，填補流失的獲利。

展望咖啡期貨後市，盧昱衡認為，應觀察今年五到七月、巴西咖啡產季時的收成狀況，決定價格是否有機會回穩。

王國雄則沒那麼樂觀。他分析，如今台灣超商不斷展店，年增4、5百家，中國的瑞幸咖啡也以每年數千家的速度擴張，說明咖啡需求有增無減，「長遠來看很難跌價，未來價格可能會一直往上，要有心理準備。」

看來，便宜咖啡已經「回不去了」，若需求持續增長、產地收成又不穩定，不僅咖啡族荷包可能縮水，咖啡店這門生意，未來可能也更難獲利，變成只有大型品牌或連鎖超商才玩得起的金錢遊戲。

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