國泰大王子蔡宗翰領軍 AI助攻CUBE App收益增8倍、產險理賠240分縮至15分

【撰文‧今周刊編輯團隊】

國泰金在2015年發動數位轉型計畫，由董事長蔡宏圖長子蔡宗翰親自領銜，隔年更進一步成立「數位暨數據發展中心（簡稱數數發中心）」。2020年起，又開金控先河，舉行技術年會，成為金控在數位科技的領頭羊，並在去年9月首度公開國泰金的生成式AI技術發展框架GAIA（Gen AI Architecture生成式AI技術發展框架），整整10年數位轉型的進擊，隨著導入生成式AI，轉進新境地。

這套專屬於國泰金的GAIA架構，主要分成3個部分。最有價值的是「知識庫」，其從底層原始資料源，清洗出分門別類的知識領域，包括對內應用的授信、洗錢防制、內部稽核等，以及對外溝通的各種產品知識，包括貸款、理財、信用卡等20個專用領域。此外，另有以技術為主的「AI模型庫」，以及防止AI亂講話的「護欄」。

透過這套架構，國泰金旗下銀行、投信、證券、壽產險都可共享資源，也等於共同訓練AI。

例如，國泰世華銀行使用者「百萬級」的CUBE App，利用AI智能貼標、AI工具及自動化行銷生態系統，構建個人化新型態經營， 正在開發分析信用卡消費與投資部位的功能，3年來CUBE在數位投入的成本增加5成，但收益大幅成長8倍。

國泰人壽則打造「AI Coach智能對練」，取用自然語言問答模型，加上保險產品知識，以AI語音模擬客戶互動，協助新進業務員練習應對技巧。

「其實有很多用語，業務人員是不能說的，例如預計獲利多少、商品停售，以往內部訓練成本很高，現在用AI做，效果更好。」國泰人壽數據暨人工智慧發展部協理莊淑儀指出。

國泰產險選擇切入風險預測，取用生成式AI模型，加上理賠知識，解析法院判決資訊，估算理賠金額，大幅減少人工作業，所需使用的時間從240分鐘，減省至僅需15分鐘。

目前國泰金集團生成式AI應用項目，多以「輔助員工」為主，既可幫助員工提升工作效率，又可讓員工熟悉新AI工具。

值得注意的是，國泰金集團投入的AI生態系經營，不光倚賴數數發中心專任的400人而已，全集團協力AI與雲端大計的成員，總計多達1400人，才能做到「中央統籌、地方執行」的貫穿串接。

其分工方式是「中央統籌」負責設定系統的規格，建立共用規範，甚至是只要做一次就能一勞永逸的AI基礎建設（知識庫、模型庫、護欄），並且著力於研究新技術；「地方執行」則根據自身的個別需求，運用共用資源，完成落地應用，以兼具深度廣度的生態系合作程度來看，國泰金堪稱是台灣企業AI轉型的先行者。

不過，國泰金控的腳步沒有停下，今年旗下國泰世華銀行宣告，將展開為期6年的核心系統現代化計畫，預計投資金額超過86億元，是國泰世華近年最大的核心系統升級，手筆之大，充分展現出國泰金AI轉型義無反顧的決心。

在投資世界，股神巴菲特提出的護城河理論廣受認可；而AI崛起、數位轉型，無疑是企業鑿建寬闊「護城河」的重要武器，只要運用導入得法，還能轉守為攻，帶來明顯效益。

不只國泰金控義無反顧地加碼AI，全球企業也前仆後繼，都在思考如何拋開對手，拉開競爭距離，自我鍛鍊為能快速展現轉型效益的「AI高效生」。

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