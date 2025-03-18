存365張0056 就可安心退休？ 施昇輝：每天逾3000元零用 還可傳承子女

【文．張孝瑜】

台灣股民的大哉問：該買元大台灣50(0050)、還是元大台灣高股息(0056)？特別是近年投資市場不斷有新的高配息、市值型、主動式ETF推出，投資人該怎麼選？在Podcast《Today來讀冊》中，樂活大叔施昇輝分享他2021年至2024年期間的財務思考與心情變化，不僅是他過去幾年經歷的總結，更是對幸福本質的深刻思考。

退休族投資追求安心 市值型、高股息型可各半

「有薪水跟退休後沒有固定收入，看待投資的角度會不一樣。」投資人常對投資市值型ETF、還是高股息型ETF感到交戰，施昇輝直言，退休族群沒有經常性薪資後，投資應追求安心，而不是資產成長。

雖然理論上來說，0050成長性較0056高，但對退休族而言，若要靠賣股過日子，會造成心理上壓力，甚至因擔心賣掉後會繼續上漲，反而不敢賣，有可能因想出國玩、股票沒賣入帳、反而推遲旅遊計畫，但「退休的人，時間真的不多」，

施昇輝建議可將資金拆成兩筆，分別投入0050與0056，想出國玩時，就賣掉0050持股；日常過生活，則可透過0056股息支應開銷。

擁365張0056 靠股息就安心度日

他舉例，有一位讀者存了365張0056，光是領股息、每天有3000元可花用。(註：以2024年全年股利3.63元計，年收股息達132萬4950元，平均月配息11萬412元，平均每天可使用3680元)， 對一般人而言已經綽綽有餘，可以安心過日子。

施昇輝補充，其實他不喜愛用「身份」、「年齡」界定投資偏好，真正影響投資關鍵是「個性」，有些退休族膽大積極，有些上班族天生個性保守，主要還是看個人性格決定投資標的。「有的人看到0050一張近20萬，或隨指數上下波動，是買不下手的！」

0050分割一拆五 助投資人卸下心魔

施昇輝樂見未來0050分割一拆五，價格可能會回落剛發行的40元左右(發行價36.98)，雖然總價值不變，但投資人卻有機會卸下心魔。「很多人不是買不起，是不敢買！」施昇輝點出，雖然部分專家認為無法購買整張、可買零股，但問題在於投資人「200元的高價心理門檻」。

但施昇輝也提醒，切莫落入「低價迷思」，以為0050變便宜就搶著買進，「買市值型ETF看的是指數；買高股息ETF看的是張數。」他解釋，0050價格在200元左右時，加權指數是24,000點左右，如果預期價格上漲到300元，意味必須指數上漲到36000點。「其實我對這個的預期不會那麼的高，因為我不太相信會到36000點。」更別說，分割後若股價40元，要漲到200元，指數相當於到12萬點，施昇輝自認這輩子看不到台股如此光景。

ETF推陳出新 這樣挑最合適

當市場在指數高點位推出新ETF時，他認為，投資人要在意的不是市場價格、而是建倉成本，此與ETF淨值有關。施昇輝以2024年「00940之亂」為例，當時加權指數為2萬點左右，0056價格接近4萬元，因此元大台灣價值高息(00940)推出只要1萬元時，投資人因此感到手癢，卻忽略了「0056的40塊是從1萬點建倉之後一路漲上來。00940是在2萬點以上建倉，要到40塊，等於4倍。」因此從建倉成本來看，施昇輝主張買ETF「新不如舊」。

退休後的幸福本事，除要有金錢作底氣，還必須有健康的身體。施昇輝在節目中分享自己在高山上露營，長達7小時無法解尿緊急情況，後續就醫花了更長時間維護健康，他還因此放棄了攀爬富士山計畫。更多精彩內容歡迎點擊連結收聽《Today來讀冊》Podcast ＞＞https://pse.is/7a8zfa

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