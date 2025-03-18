貸款難！北市銀行授信額度下滑 「這群人」成房市申貸主力 … 專家：新青安核貸成數最高

【文．彭蕙珍】

去年中央銀行第7波限貸令後，民眾購屋規模下滑。台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心資料指出，2024年台北市的房貸授信狀況，樣本數從Q3的4392件，在Q4減少至2784件，季減36.3%。 授信額度也同步下降45萬，核貸成數減少1.7個百分點，鑑估值和建物面積也都下滑，唯一上升的是貸款利率，增加0.1個百分點。 其中，40~50歲的申貸人為主力，占33%，鑑估成數達100%以上，已成為現在的購屋主力。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年9月後，銀行審核速度和標準的趨向嚴格，同時，透過利率門檻來過濾客戶，換屋族觀望，只剩新青安還貸得動，順利申貸的物件也偏向低總價、小坪數，建物面積和鑑估值都縮水。

進一步觀察台北市去年第4季各年齡層和貸狀況，以40~50歲的申貸人為主力，占33%，核貸成數以30歲以下購屋者最高，達71.7%，利率以60歲以上最高，2.48%， 40歲以上的申貸者，鑑估成數達100%以上。

新青安首購族 可爭取8成貸款

張旭嵐分析，資深購屋族經濟能力強，購屋總價高，多屬於第2屋置產的非首購類型，因此核貸利率和成數條件都較嚴苛。其中，也不乏舊屋轉貸或預售屋完工申貸。

由於進入貸款階段的房價已經增值，因此鑑估成數都比原始合約價略高。至於青年首購族，仍可爭取最高8成的新青安貸款，整體的核貸成數相對突出。

由於目前央行加強金檢，銀行內控標準也提高，張旭嵐提醒，今年有意購屋的自用族群，自行評估收支比先以50%來估算，也就是將房貸金額，以及其他學貸信用卡等每月需繳的固定負債支出，控制在在每月收入的一半以內，核貸機率和成數條件才比較高。

新青安房貸創單月最低 房市逐漸降溫

第一建經研究中心副理張菱育指出，目前市場關心本周理監事會議是否會有第8波信用管制？由於目前住宅貸款餘額、5大行庫新承作放款金額的增速已趨緩，建築貸款餘額自去年Q4以來更持續下降。

她表示，1月新青安房貸受理戶數3393戶，是上路以來單月最低量，可見房市已逐漸降溫，央行調降不動產放款集中度的目標已有成效，此階段應會在既有政策上強化金檢，取代更嚴格的管制手段。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

媽媽年金保單「身故受益人」明明寫我的名字，為何理賠金要跟兄弟分、還要繳遺產稅？年金險陷阱大揭密

爸爸遺產全給大哥，女作家傷心又震驚…一趟埃及之旅領悟：父母心中的公平，是所有孩子都過得好

00919配息0.72元，不到24元能進場？00918、00713…16檔台股ETF除息，這檔「今最後上車日」

00713每張發1400元，但股價跌不停還能存股？一文拆解穩穩賺的秘密：所得稅率5%、12%買點看這裡

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】