債券殖利率TOP10！7.8％月配息輾壓00940、還有750萬免稅額...非投等債3優勢

文．數位內容部整理

川普一句話，台股美股都跟著遭殃，政策朝令夕改、市場動盪不安...資金開始轉往高殖利率族群移動，除了近期發布財報、成績表現亮眼的上市櫃個股，穩穩的配息、可以對沖股票風險的債券ETF，也成了投資人的資金避風港。 盤點目前殖利率最高的10檔債券ETF，殖利率都有6%以上水準，前4檔更來到7%以上，最高2檔殖利率更逼近8%，包括00741B(富邦全球非投等債)的7.97%，以及00945B(凱基美國非投等債)的7.9%。

進一步觀察殖利率7%以上的4檔債券ETF，清一色都是非投等債ETF，票息率都在7%以上，去年川普當選美國總統以來的股價漲幅(含息)也幾乎都有4%以上的水準，顯然這4檔非投等債ETF不只殖利率高，價格表現穩，代表債券配息能力的票息率也高，堪稱債券ETF界的F4。

其中又以00945B表現突出，以近5%的股價漲幅稱霸殖利率領先群雄，8.06%的票息率也表現亮眼。

凱基投信表示，近期市場受風險趨避情緒影響，資金湧向債券市場，公債殖利率也從4.5%下滑至4.2%。在預期殖利率延續高檔震盪格局、美國今明兩年違約率仍低於長期平均的情況下，凱基美國非投等債(00945B)ETF研究團隊建議，債券投資宜鎖定高票息，透過適當放寬信評標準，放大債息收入機會，並降低存續天期，以追求利率風險受控。

殖利率更勝投等債、金融債、美債

財經網紅知美Jimmy也分享，00945B凱基美國非投等債，近期表現強勁的理由：00945B主要投資BB & B級債、排除CCC等級債，希望在降低違約風險同時也追求高息收益，再加上只挑選100%由美國企業發行的公司債券，受惠於川普強勢的美國至上主義，更有利美國本土企業的未來發展。

但是因為川普政策後續可能帶來的通膨壓力，持續壓縮聯準會的降息空間，所以美國公債殖利率不太能夠保證，這樣子的區間震盪還會持續多久，那既然價格現在沒有辦法確定，那不如先想辦法提高可以放進口袋的票息。

領月配 高股息不如投等債

知美更指出，想要月月領息，選擇債券型ETF而不是月配息高股息ETF，目前3月配息00929、00939、00940、00944、00946，殖利率最高4.68%、最低3.16%，相較之下，00945B年化配息率7.86%，甚至成立以來已經連續九個月將近8%，就連殖利率最低的00687B國泰20年美債也有4.49%。

透過客觀的數據分析，選月配高股息不如選債券型ETF打造資產現金流；加上近期含息績效表現，零零韭兄弟最高僅2.89%，遠遠不如非投債的6.56%、美公債的3.24%，如果績效、配息通通比不上，想要穩定領息，選月配高股息ETF不如選債券型ETF。

台灣比較夯的債券型ETF，主要分為：美公債、投等債、金融債、非投等債四種，其中非投等債ETF，不論是殖利率或是近期含息報酬表現都是最高，知美知道有不少觀眾朋友選擇美國公債，期望的是低違約、低風險，結果沒想到最近4個月，報酬表現上反而是美國公債承受最多風險！

00945B本次配息資訊如下：

配息金額：0.102元

最後買進日：2025年03月17日

除息日：2025年03月18日

配息日：2025年04月15日

林奇芬治富俱樂部在粉絲頁上分享，在川普上台後，大家都擔心通膨再起，聯準會暫停降息。通常在央行僅是預防性降息，而非因為經濟衰退而大幅降息階段，非投資等級債券的表現仍相當穩健。根據過去統計，非投等債不僅在預防性降息後表現優於公債、投等債，就長期表現來看，報酬率也是遠勝投等債，同時波動率又比S&P500更低，因此，被視為投資組合中重要的一環。

投資達人股海老牛也曾在YouTube影片中透露，自川普回鍋，放話要讓美國重返黃金年代，這帶來一個重要的影響，那就是只要有賺錢，公司債的違約率就會下降，第一個受惠的就是債市，尤其是非投資等級的高收益債券，更是得到不少的信心加持。

另外，非投等債有月配息、海外所得750萬免稅、低違約等3大優勢，適合退休或領息族作為資產布局。

在股市波動加劇、利率走勢不明的現況下，投資人不妨可關注收益穩定，風險又相對可控的資產。具備穩定配息與較低的違約風險，非投資等級債ETF已成為投資市場的新歡。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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