每盎司3000美元高點 仍被低估？從歷史看黃金：低點增持 避險股市下跌

文．周靖璞

美國總統川普一連串關稅政策，使全球避險情緒上升，黃金再度成為投資人關注焦點。理財作家小吳醫師分析，法定貨幣相較於黃金存在通膨貶值風險，與其波段操作持有現金或是僅長期投資大盤，不如觀察資產輪動循環(Wealthy Cycle)依比例調整投資股市與黃金，能創造比股債配更高的年化報酬率。

美國總統川普一連串關稅政策，使全球避險情緒上升，黃金再度成為投資人關注焦點。理財作家小吳醫師分析，法定貨幣相較於黃金存在通膨貶值風險，與其波段操作持有現金或是僅長期投資大盤，不如觀察資產輪動循環(Wealthy Cycle)依比例調整投資股市與黃金，能創造比股債配更高的年化報酬率。

每盎司3000美元

數據顯示價值仍被低估

黃金現在究竟是否適合投資？小吳醫師提出兩個觀察重點。首先依美國國債鐘（Debt Clock）數據，其中有標示「每年開採的黃金量」，若以該項數據除以當年蒸發的美元，可算出該年美元兌換黃金的比例值。「以過去幾年數據來看，1盎司可兌換8000至10000美元，顯示美元的蒸發速度遠高於黃金。」他認為即便現在黃金價位處於歷史高點，但仍在低估區間。

另外，因黃金探勘與開採需大量時間，價值增加的幅度有限，因此也是衡量其他資產的優秀工具。小吳醫師指出，可用美國道瓊工業指數與黃金指數進行對除，獲得股市與黃金的估值比例會在一個區間擺動，「以1970-1980年間統計數據來看，黃金白銀的年化報酬率是20%，同時期股市只有-1%。」顯示時局動盪時，貴金屬價值會大幅提高。

小吳醫師認為，當道瓊／黄金比值高時，股市就會開始下挫，低到一個程度就會上揚。因此可運用資產輪動循環(Wealthy Cycle)在黄金相對低估時，增加黄金持有以應對股市下跌的影響。在黄金相對高估時，降低黄金持有，於低檔布局股票市場。他認為，依照這樣的規則買進賣出大盤ETF和實體黃金，等同於持續待在市場，避免了波段操作兌換成現金的貶值風險。

在資產配置上，黃金與股票搭配可降低投資組合波動性。投資者應避免單純以現金為資產保值工具，因現金受通膨侵蝕，價值逐漸縮水。透過將資產分配於股票和黃金，當股市表現不佳時，黃金避險屬性能夠減少損失。尤其在全球局勢不穩、美元疲弱之際，黃金作為避險資產的作用尤為明顯。

脫離美元掛鉤

金價飆升80倍

小吳醫師解釋，歷史上人們因黃金稀有且耐久，將其視為價值象徵。曾將黃金視為交易基準，卻因重量過重導致交易不便，所以購買黃金的人會從金匠處獲得一張「借據」，視為兌換籌碼，這也是貨幣發展的基礎概念。「對應現在的概念就是，鈔票代表銀行開給民眾的借據，這些黃金暫時寄放在銀行，這就是早期的金本位制。」

經歷過二次世界大戰後，各國經歷經濟大蕭條，期間美國成為經濟強權，提出了「布列敦森林體系」，讓美元單獨與黃金掛勾，其他國家貨幣可透過貿易或投資累積美元，再按 35 美元一盎司價格從美國兌換成黃金，藉以穩定各國匯率。不過這項制度已於1971年由尼克森總統廢止，開始「法定貨幣」時代，從固定匯率走向浮動匯率，各國法幣價值由該國家的信用基礎與經濟實力衡量，不再單獨用黃金儲備衡量國力，黃金的價格也開始波動，已從原本的35美元漲到現在2800-2900美元左右。

川普關稅政策引發不確定性，吸引大量投資人購買黃金，不過實體黃金、黃金ETF、黃金期貨或黃金存摺，哪種持有黃金方式能降低風險？歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》

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本文授權自今周刊，原文見此。

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