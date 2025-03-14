出身基層空服員、機師！華航新董座高星潢40年資歷完整 如何布局拚續高峰？

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華航前董事長謝世謙1月猝逝後，由總經理高星潢代理職務，行政院核定董座由高星潢真除，台灣虎航董事長陳漢銘接任華航總經理，華航召開董事會通過。

高星潢在華航服務近40年 從基層做起

高星潢畢業於成功大學交通管理學系，民國75年進入華航，在華航服務近40年，從基層一線單位做起擔任空服員，77年成為華航第一期自訓機師，完訓後經歷副機師、正機師、檢定機師、教師機師等職。

92年加入管理團隊，歷任助理總機師、總機師、航務處副處長、處長及資深副總經理，飛行機種包括 A300-B4、A300-600R、A340、A330、747-400等。

4年前接總經理、推動整體營運優化提升競爭力

華航表示，高星潢在110年3月接任總經理，推動整體營運優化，提升競爭力，資歷完備且充分展現對航空經營的專業，去年帶領華航攀上65年來營運高峰。

華航2024年營運創65年來新高

華航董事會也通過2024年財報，繳出營收、獲利、每股稅後純益（EPS）均創65年以來新高紀錄，其中，合併營收2038.79億元，營業淨利182.02億元，稅後淨利154.95億元，稅後純益143.83億元，每股純益（EPS）2.38元。

另外，董事會通過擬發行額度不超過80億元的國內無擔保普通公司債，並擬以1.7億美元（約55.88億台幣）增租三架A321neo。

目前華航集團機隊規模達110架，2025年迎接全新廣體客機787機隊，待全數到位將達24架，擔任中長程航線主力，搭配現有777-300ER及A350-900長程線機隊，串聯全球綿密航網，也已訂購A350-1000及777-9客機。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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