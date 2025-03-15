擁「麥味登」金雞母…揚秦獲利新高！桃園開首間智能店 用AI提升效率

文．彭蕙珍

揚秦（2755）周四（3月13日）召開法說會，總經理林麗玲公布，揚秦2024年營收、獲利都創下歷史新高。去年合併營收達25.34億元，年增17.44％，全年稅後淨利1.76億元，年增32.94％，每股純益5.84元，營收、獲利同步改寫新高紀錄。 揚秦董事會決議配發每股5元股利，包含現金股利3元、股票股利2元，總配發率達86％。 林麗玲表示，揚秦將首次代理海外品牌，於第3季引進馬來西亞80年歷史的知名餐飲品牌「檳城煎蕊」，首間店將設於高人流的百貨商圈，這也是揚秦旗下第5個美食品牌。

早餐店是剛性需求，疫後揚秦業績爆發，連續兩年繳出亮眼成績，2024年營收再度攀升。

目前，揚秦旗下有主力品牌「麥味登」、「炸雞大獅」、火鍋品牌「涮金鍋」和「REAL 真‧Cafe‧Bread」等4品牌，今年揚秦首度引進「檳城煎蕊」品牌。

馬來西亞主動邀請 第3季開「檳城煎蕊」

林麗玲透露，和「檳城煎蕊」的合作是對方主動找上門，經過審慎評估後決定合作。

「煎蕊」是馬來西亞傳統甜點冰品，以刨冰加上溶入斑蘭葉汁的粉條和紅豆等食材，再淋上椰奶和棕櫚糖，在台灣被稱為「珍多冰」，是檳城當地最具代表性的小吃。其中，香氣獨特的斑蘭葉素有東南亞香料之王的美稱，是大馬日常料理必備。

除了煎蕊，還將販售「叻沙海鮮麵」與「仁當雞腿飯」等道地大馬美食。

林麗玲說明，「檳城煎蕊」和既有4個品牌的經營模式不同，需要借力使力，因此選擇在人流高的百貨商圈開店，將以套餐方式經營，一份主食加上甜點，售價約200多元。現評估在東區開店，第一階段會開10家店。

桃園開智能店型 解決人力不足

揚秦的主力品牌是「麥味登」，3月底將在桃園大興店開第一間智能店型。揚秦發言人蔡國憲解釋，是為了解決兩個痛點：一是消費者／外送員久候，二是人力不足。

「用AI協助，從POS系統可以分析那些物料用得差不多，可以自動訂貨。」

另外，還能透過總部開發的AI預測模組，實現「尖峰時段預製」，作法是AI將收集到的門市大數據，例如在某些時段、某些餐點的點餐率高，先做半熟，客戶點餐後再加工，「消費者拿到的仍是現做的，但能更快速取餐。」

在設備整合方面，門市新增「智能取餐櫃」。他說明：「智取櫃會結合APP，客人點好餐後，服務人員做好餐後、放進智取櫃，取餐者不需要經過櫃台，直接刷QR Code到智取櫃取餐即可。」

林麗玲補充，智取店型必須要將工作人員及取餐者的動線做得更流暢。因此，店型不能太小。首間店在桃園大興店，第2家已選擇在忠孝新生店，4月將導入。

至於智取櫃是否增加成本，她強調：「加盟店會採租賃制，至於取餐的動態看板，則會含在138萬元加盟金內。」

台灣人太愛火鍋 「涮金鍋」第一個月賺錢

「炸雞大獅」目前有126家店，在台灣有92家，國外有34家店。她表示，在國內將持續展店，在國際發展方面，馬來西亞的區域加盟授權，除「檳城」及「砂拉越」外，3月將新增「吉隆坡」及「柔佛」，預計於第3季開始展店。

目前炸雞大獅的區域加盟授權4個國家、9個區域，海外店數來到34家。有鑒於近期美國政經情勢，品牌在美國展店的期程規劃，將採取謹慎態度持續推進。

火鍋品牌「涮金鍋」發展相當好，林麗玲說明，台灣人很喜歡吃火鍋，有300億市場規模。「涮金鍋」是唯一一個第一個月開店就賺錢的品牌，最主要的原因有3：一是黃金雞湯底、二是食材溯源、三是原塊肉品。

「涮金鍋」持續展現高獲利能力、營收表現亮眼，位在中壢區青埔商圈的第4家門市，已於今年1月在桃園機場捷運A19站旁開始營運，第5家門市也將於4月開幕，並將持續在桃園展店，今年底會來到12家店。

「對台灣人來說，火鍋是剛性需求，只要能找出產品的差異化和服務，就能做得不錯。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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