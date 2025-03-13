川普亂流選對股才能賺！中鋼、大成鋼…跟著法人搶主流股：12檔名單曝光

文．唐祖貽

今年台股指數上上下下，投資人心情也隨之起伏。 這時不妨靜下心來，研究法人布局，從中找出值得投資的好標的。

蛇年台股被川普每天的談話整得七葷八素，造成指數上下震盪，最樂觀或最悲觀時，往往就立刻面臨反轉，讓投資人無所適從。

更重要的是，去年台股是由AI相關權值股或個股領漲，選股方向明確，今年卻分散到不同族群。看對指數已經不容易了，還要選對股才能獲利，代表操作難度更高。這時，法人積極布局的標的，剛好可以指引未來方向，也是投資人必須仔細做的功課。

因此，《今周刊》特別挑出從蛇年開紅盤至今，外資與投信同步買超、且技術面也相對強勢的個股。外資與投信現階段同步買進的標的，應是認可該公司第二季甚至下半年的營運表現，既然基本面無虞，面對震盪行情也比較不用擔心。

原物料復甦 鋼鐵股漲聲起

表中值得注意的是三檔鋼鐵股，題材符合俄烏戰事落幕後的重建商機。儘管有人質疑這很難貢獻獲利，不過回歸基本面，2月時美、中的熱軋鋼捲價格同步調漲，尤其川普對鋼鋁產品祭出25％關稅後，美國的熱軋價格漲勢更強，每噸上漲幅度已達1百美元。

報價上揚是原物料股基本面復甦的重要訊號，所以法人普遍認為，中鋼（2002）3月的盤價也會跟進、拉大漲勢，有利中鴻（2014）等中下游廠商第二季以後營運。大成鋼（2027）則有美國製造題材，在產業復甦初期，相對低價的庫存可望因需求提升，出現不錯的獲利。

電子股則較為分散，其中網通族群如中磊（5388）與智易（3596）值得留意。這兩家公司是以寬頻網路設備為主，主力產品都是5G FWA（Fixed Wireless Access，固定無線接取），透過無線方式提供網路服務，取代需挖溝槽、埋管線的有線光纖，適合在地廣人稀的區域鋪設，節省建置成本。

中磊董事長王煒在近期法說會中表示，第一季是歐美客戶庫存調整的尾聲，目前庫存已回到疫情搶貨潮之前的水準，預計第二季起訂單能見度較高，全年訂單可望回升。

中磊去年全年每股稅後純益（EPS）7.74元，是近6年次佳，公司預計配發4.6元現金股利。目前本益比與殖利率還在合理範圍內，可逢低布局、波段持有。

智易則受惠客戶庫存調整狀況較佳，去年下半年就恢復成長動能，全年EPS達11.28元，連四年創下歷史新高。公司指出，今年第一季美國市場拉貨動能仍強，可望淡季不淡，法人預估第一季EPS可望挑戰3元，且全年營收年增率可望達兩位數。近期股價創下還原權值歷史新高，可留意拉回至月線的買點。

圖／今周刊

電子股閃光多 逢低找買點

元太（8069）則是國內最大電子紙、電子標籤（ESL）與電子標示牌（Signage）製造廠，主要應用在電子閱讀器及賣場標籤、戶外螢幕。去年因閱讀器、ESL進行色彩轉換一度出貨不順，今年已恢復成長動能。

元太表示，ESL去年底開始在北美需求快速增長，賣場積極引用，閱讀器銷售也優於預期，加上大尺寸產品開始放量，預期今年營收將逐季成長。此外，今年將積極發展大尺寸彩色電子紙，以北美、亞洲為後續重點發展區域，今年資本支出將持續擴充墨水產能、以大尺寸產線為主。

元太去年全年營收、營業利益及稅後純益都創歷史次高，EPS7.75元，法人樂觀預期今年營收與毛利都可望再提升。雖然前景不錯，但本益比偏高，需留意營收與獲利狀況，謹慎買進。

去年記憶體由於庫存去化不如預期，報價一路走低、影響廠商獲利。不過今年起庫存已降至合理水位，凱基投顧在近期的報告中，看好NAND Flash（快閃記憶體）與DRAM（動態隨機存取記憶體）的供需將於下半年改善，尤其NAND Flash合約價將於第二季底起漲，漲勢可望持續至年底；並給予群聯（8299）「買進」評等，目標價7百元。

群聯執行長潘健成指出，NAND Flash原廠為因應供需狀況，維持減產；但群聯一月PCIe（橋接控制晶片）控制晶片累計出貨量年增逾一成，反映NAND Flash儲存設備需求提升，加速去化庫存，股價逢回可留意買點。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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