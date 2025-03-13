大便當店時代！全台自助餐、便當店逾萬家 年銷售300億太驚人…背後有這隱憂

文．彭蕙珍

餐飲業近年蓬勃發展，其中，銷售額漲勢最凶的竟然是便當業。住商機構觀察財政部統計，全台2024年便當、自助餐店突破1萬家大關，銷售年增率達21.7%，漲幅位居餐飲業各業種之首。 大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，便當店是餐飲業主力業種之一，店數大增代表民眾需求增加。不過，近年外送平台崛起，營運成本逐漸拉高，營業額提升或許不如外界想像風光。

便當店、自助餐旺 年銷售破300億

據財政部部統計，餐飲業中的便當、自助餐店業種，於2024年達到1萬176家，不僅突破1萬家大關，同年銷售額達315.2億元，年增率達21.7%，漲幅位居餐飲業冠軍。

賴志昶分析，便當、自助餐店雖說逐年前景看好，不過，疫情後消費模式改變，餐飲業需面對外送平台抽成，加上通膨造成的原物料大漲，壓縮業者生存空間。

目前全台便當業家數已突破萬家，市場競爭力道加劇，業者多需求新求變，因應市場口味隨時滾動式調整，因此產業規模持續成長的看似風光，但業者背後恐怕各個「壓力山大」。

圖／住商機構提供

國旅夯 宜蘭便當業銷售贏六都

賴志昶補充，細看各縣市數據，便當產業要維持高營業額，仍需地方人口或產業人口加持，因此營業額前幾名區域都位處都會區。

但除六都之外，就屬宜蘭縣的便當業銷售額最高，除與宜蘭縣屬觀光一級戰區，不管四季皆有旅遊話題，應運而生的就業人口支撐一部份需求。

2024年仍有國旅餘溫之下，區域熱門景點帶來人潮，加上知名的福隆便當所在地福隆站，即位處新北、宜蘭交界，為區域便當業者創造話題性與商機。

圖／住商機構提供

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，「民以食為天」，尤其全台民眾熱愛美食，有市場需求自然創造供給，加上餐飲業起步門檻較低，該業種成為不少人創業的第一步。

不過，原物料飆漲、疫情後外送崛起改變生態，又受到各地店租蠢蠢欲動，各因素都將侵蝕餐飲業獲利。且若營業有規模後進入資本市場，也需與餐飲集團與品牌競爭，個人化餐飲業者要拚出一片天，會是相當大挑戰。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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