殖利率最高9％！金融3業高息題材誘人 首選3優銀行股…最佳買點這樣找

【撰文‧李瑞瑾】

金融股長年為熱門高息標的，想卡位今年高息資金行情，四大投顧業者不約而同推薦「銀行」產業，除預估殖利率優，也有望維持獲利穩定、支撐股價表現。

金融市場在美國總統川普攪和之下動盪加劇，為全球經濟前景蒙上陰影。面對憂慮漫天的2025年，統一投顧董事長黎方國提出的建議是：「今年一定要買金融股！」原因在於金融股不只適合作為資金避風港，國內投資人最關注的「高息題材」，也是今年類股重頭戲。

證券業殖利率雖高

當心「領股息、賠價差」

金融股去年獲利改寫歷史新高，推升今年配息實力，若從各業者去年度的自結獲利，搭配過去4年平均股利配發率估算，以3月11日收盤價為基礎，可發現證券股成為排行榜第一梯隊。預估殖利率排行前10檔，就有4檔證券股，其中群益期（6024）、統一證（2855）、元大期（6023）、群益證（6005），預估殖利率皆逾6％。在可望配出高息的吸引力下，群益證今年來股價漲幅高達9.5％，也成為內資法人布局焦點，今年來獲投信買超近11.8萬張。

即使證券股以高殖利率名列前茅，卻並非專家們眼中的布局首選。黎方國首先分析，券商的經紀、自營、承銷三大業務都得「看天吃飯」，若市場行情不佳，不只成交量縮，無法貢獻經紀收入，自營操作不佳、新股承銷破發，也都會拖累獲利，他直言，今年證券股要留意「領股息、賠價差」的窘境。

群益投顧總經理范振鴻亦對台股後市轉趨審慎，他坦言，去年底群益投顧預期今年台股有望再戰新高，但從今年以來的總經局勢研判，後市展望已轉為保守，並憂心市場波動將更加顯著。他提醒，「證券股殖利率雖高，但確實也必須小心跌價損失。」

不過，今年多家投信業者積極準備發行主動式ETF，范振鴻期待，可吸引新一批資金流入股市交易，券商獲利也有機會獲得挹注。

壽險業方面，國內壽險公司擁大量美債部位，過去四年債市走空，無論是以壽險為主的金控，還是單一壽險公司，或多或少受衝擊。壽險業今年同樣持續面臨挑戰，范振鴻提醒，「美國看起來要降息，但步伐卻不明。」若少了降息助陣，債券價格恐難明顯回魂。

壽險股看聯準會臉色

債市反彈力道仍待釐清

不過，黎方國卻是樂觀看待壽險股後市表現，他指出，雖然債市反彈力道仍待釐清，但無論如何都是「自谷底回升」之姿，有助於壽險業減少帳列的「未實現損失」，並提高獲利、拉升淨值。

針對正式接軌IFRS 17是否壓縮配息空間的問題，黎芳國認為，壽險業已自多年前開始因應，多數業者的資本適足率已達標，「投資時若仍不放心，建議布局規模較大的金控。」他推薦國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）等。

另一方面，匯率對壽險業獲利影響極深，2024年壽險業避險成本、淨匯損雙創新高，永豐金證券投顧總經理李學詩對此分析，降息循環可改善避險成本，降低今年匯損壓力。

銀行業選民營金控

存放利差維持有利條件

相對之下，銀行股則獲得不少投顧業者的共同推薦。元富投顧協理姜光宇表示，銀行主要獲利來源為存放利差，今年台灣央行降息機會不高，甚至稍有升息壓力，有利於存放利差維持高檔。選股上，他偏好銀行為主的大型金控，推薦標的為中信金、兆豐金（2886）。

范振鴻也認為，因存放利差維持有利條件，銀行獲利表現可優於壽險、證券，波動度也相對更低，看好公股行庫及中信金等。

不過，不動產融資一向都是銀行放款業務的一大主力，在央行信用管制措施影響下，不動產交易已逐步放緩。對此，黎方國認為，公股銀行由於政策配合度高，往往更易受到限制，建議在選股時可從財富管理業務強、手續費收入佳的民營銀行為方向，相對看好玉山金（2884）、台新金（2887）、上海商銀（5876）。

進一步看，選擇高息股也需留意企業是否有「長期穩定」的股利分配政策，而若檢視上市櫃總計42檔金融股，其中，連續4年股利配發率都在5成以上的標的共有9檔，包含兆豐金、群益證、元大期、群益期、統一證、安泰銀（2849）、第一金（2892）、上海商銀、台名（5878）等，也可做為投資人參考的指標。

操作建議上，姜光宇教戰，投資人可藉股價位階或殖利率等兩項指標評估進場時機。從技術面來看，股價介於月線與季線之間，是相對安全的切入點，或以預期殖利率估算買進價位，他舉例：「換算殖利率可超過五％時，就是滿好的介入時機。」並建議以「科技股6成、金融股兩成、傳產股兩成」的配置比例，建構一個相對防禦的投資組合，應對後市波動風險。

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