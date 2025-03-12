28歲鐵皮屋起家 48歲遇財務危機…華凌光電董座大雪山種菇、養蜂 找回身心平衡

【撰文‧張如嫻】

28歲自行創業的廖育斌，只懂得奮力加速前進，直到48歲時，公司遇上財務危機、健康也亮起紅燈，他才理解慢下來的必要，並讓大雪山中的一塊園地走進他的生命，逐漸療癒了他的身心。

冬日的周五早晨，乘車循著緊臨山壁的雪山路沿途向上，在標示14公里處的林道，彎進更狹窄的支線，過沒多久，眼前出現一片約6公頃大的園地，兩側種滿芭蕉樹，下方溪水潺潺，遠處山頭則是大片原始林。

在這座海拔9百公尺的深山裡，頭戴登山帽與太陽眼鏡，腰間還繫上各種農用工具的地主，面帶微笑地迎上前來。他，是工業顯示器大廠華凌光電董事長廖育斌。

雖然經營一家年營收逾20億元的上市公司，但幾乎每個周末，廖育斌都會來到這片離住家約1小時車程的世外桃源，花時間照顧親手栽種的農作物、做做簡單的運動，偶爾也把來不及看完的公文或書籍帶上山，過著愜意的「晴耕雨讀」生活。

衝刺》看好顯示器 28歲從鐵皮屋起家

讓這位55歲科技人投身山林的轉折點，是7年前的一場身心靈試煉。

年輕時的廖育斌事業心極強，28歲就看準工業用顯示器的龐大市場潛力，決定自行創業，最初的工廠就是老家三合院旁的鐵皮屋。

「那時候他吃完飯，就從家裡走回工廠，做到晚上10點多才回家。」太太宋思群回憶創業之初，廖育斌幾乎沒放過假，假日也得兼當作業員，一路讓華凌光電從一家田間小廠，成長為雇用逾1千8百名員工的大型企業。

一踩下油門就不輕易減速的衝勁，讓他在2008年其他大廠放棄發展OLED（有機發光二極體）顯示器時，反倒看好商機，決定加碼投資，即使幾位公司主管表達反對意見，他仍勇往直前，「他的眼光放很遠，但個性的確比較強勢，認為對的事情，就一定要做。」宋思群回憶。

當年逆勢擴廠的廖育斌，兩度以低價收購同業的OLED設備與產線，甚至有一次人還在日本出差，只是聽聞有潛在賣家，立刻改機票返回台灣，起飛前叮嚀財務長準備好支票，等他落地的第一時間，就要直奔賣方廠房洽談合約。

卡關》資金壓力龐大 健康亮紅燈

然而，豪氣擴廠的廖育斌卻錯估技術難度，多年來始終無法有效提升良率，2018年當訂單大舉湧入，即使他與工程團隊天天熬夜加班，OLED產線良率仍只有70％，「相當於做一片賠兩片。」他說，公司也因此爆出財務危機。

眼見一手打造的事業，資金捉襟見肘，廖育斌除了焦慮，還得忙著安撫客戶、供應商和員工，龐大的壓力讓健康亮起紅燈，開始出現失眠、腸胃不適、焦躁不安等症狀；同事們也看出他的疲態，提醒他徹底檢查，但到了醫院，全身上下竟找不出任何異狀。

後來他才知道，自己因為壓力不斷累積，引發了棘手的「自律神經失調」。

廖育斌靠吃藥搭配運動治療，症狀卻不見改善，不只睡不好，有時連開車、坐著也感到心煩，「就算邊開車、聽著音樂，我都覺得很不舒服。」廖育斌說，創業前20年，從沒意識到自己需要休息，直到身心出狀況，才發現必須放慢腳步。

「就像橡皮筋，緊繃久了會彈性疲乏，人也是一樣啊。」宋思群解釋，她在先生出現症狀後，大量搜尋文獻、影片，得知改善自律神經失調的關鍵，就是找回身心平衡。

宋思群想起自己與先生在大學時期，因為同樣愛好大自然，分別參加賞鳥社與登山社，從興趣下手，或許是改善的契機。於是，她開始拉著先生四處爬山，爬了兩年，有一天廖育斌突然有感而發：「再怎麼爬，都是別人的山，我也想擁有自己的山。」

解放》買地圓「農夫夢」 親手打造菇園

農家出身的廖育斌，原本就愛好戶外活動，年輕時就夢想能在山林裡擁有一片園地，自在地想種什麼就種什麼，只是創業後因工作繁忙，始終無法一圓內心深處的「農夫夢」。

與自律神經搏鬥兩年後，他發現最能讓自己紓壓的方式，就是擘畫這個夢想。

隨著公司財務狀況逐漸穩定，廖育斌一有空就在中部四處走動找地，從南投埔里到台中谷關再上大雪山，前後花了半年，才終於遇見「理想對象」。

「我第一眼看到這裡，就知道這是我要的。」廖育斌笑說，自己前後跟地主談了超過五次、連一塊錢都無法讓對方讓步，仍決定斥資上千萬元買下。

「成交那天，還是我跟太太的結婚紀念日！」廖育斌特別提起這樁小事，除了證明「有緣」，更希望將這塊夢想之地，獻給一直陪伴在旁的宋思群。

2020年底移轉土地所有權後，廖育斌每周末都上山；2022年，還與太太一起報名養菇培訓班、拿到段木香菇栽培證照。全心投入的程度，有如第二事業。

務農技術雖然不如電子業那樣精密、重視效率，但他毫不馬虎，比如種香菇，從伐木、搬運到鑽洞、植菌等工序，全都不假他人之手。看著數十根楓香木上冒出大大小小的香菇，他自豪地說，自己一手打造的迷你菇園，盛產時採收量可達20斤。

「你手指摸下方，摸得到菌褶，表示可以採收了。」廖育斌摘下木頭上已成熟的香菇，仔細講解如何栽種與採收。

除了栽培香菇，廖育斌也搬出十幾年前學過的絕活，自製木箱養蜂。他扛著刨木機，從切割木片、逐片裝釘，一步步示範蜂箱如何製成，堅持蜂箱一定要疊到3公分厚，蜜蜂才能不畏寒氣好好過冬。

如今每逢春、秋採蜜時節，廖育斌總會坐在露營椅上，泡一杯咖啡，邊啜飲邊品嘗親手採下的花粉與花蜜；有時抬頭望向湛藍的天空，還會看見大冠鷲自在盤旋，他不禁感嘆：「那種與天地共存的感受，總能讓人心曠神怡。」

山中的園地，為廖育斌帶來源源不絕的靈感，他陸續添購了烘乾機，保存吃不完的香菇；設置蒸餾設備製作土肉桂露；有時更會拿著彎刀，親自採收芭蕉，再開卡車載下山分送同事。

「這些東西，在外面也買得到，但自己種、親手採收、加工就是不一樣。」談起「開心農場」，他的眼神彷彿充滿光。不知不覺，自律神經早已不再構成困擾。

有時候，廖育斌會帶著一疊公文上山，坐在溪邊批閱，累了就靠在大石頭上午休，「我反而覺得在這裡效率很高。」他不下數次提到，在大自然擁抱下，處理公事也覺得輕鬆。

走進山林四年多，廖育斌學會不再一味追求速度與效率，他說，「我們總是努力工作、追求成功，卻常常忘記人需要休息。」曾經的拚命三郎，如今連說話速度都平緩了下來。

廖育斌的事業，也沒有因為人生步調放緩而停滯不前。2018年一度陷入危機的華凌，經過一段艱辛的轉型期，終於在2021年將OLED產線良率提升至9成以上，2022年該業務首度獲利，還拿下歐美客戶大單，躋身國際網通、車廠供應鏈。

以前的廖育斌從不浪費一分鐘，每天會議都要「開好開滿」，但現在他會鼓勵同事，把基本功做好，「接下來，能做到80分就是100分。」他笑著說，自己不再是創業初期，那個所有大小事務都要一肩扛下的強人。

他的心境轉換，同事也都看在眼裡。與廖育斌共事十多年的華凌品牌部經理王美惠觀察，董事長這幾年開始關心同事身心狀態，一聽到有同事壓力大、睡不好，就會分享如何克服自律神經失調的經驗，「他的氣色好多了，說話也比以前更有耐心。」

走進山林、務農、動手DIY，讓廖育斌找到釋放壓力、治癒身心的管道，他與太太的下一個目標，是透過修課、帶團拿到森林療癒師證照，並開放這塊園地給自家員工，讓同事們有空也能來這裡放鬆。

「森林療癒對我的啟發是，人一定要在生活、工作中取得平衡。」廖育斌帶領的華凌，如今已度過難關，他的山中農場則迎來春季，芭蕉園結實櫐櫐、土肉桂枝繁葉茂。

從住家開車一小時上山，成了廖育斌每周末的固定行程，他已學會放慢步調，不再拚命向前衝，「休息才能走更長遠的路啊！」雖然老調重彈，卻是他在逆境重生後，最深刻的體悟。

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