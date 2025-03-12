昔規模破20億！這檔ETF下市變壁紙…發行商「下櫃清算」錢拿得回來嗎？

文．翁申霖

近年來ETF成為投資新顯學，許多投資小白紛紛化身存股族，紛紛布局各種ETF，不過，ETF也跟股票一樣有下市危機，並非每檔都能「無腦存」。據了解，「復華次順位金融債(00790B)」因規模急速萎縮而面臨下櫃命運，復華投信證實，將針對00790B提出「下櫃申請」。

復華投信公告：00790B將下櫃清算

復華投信公告，復華次順位金融債(00790B)的淨資產價值已連續30個營業日低於1億元，符合終止信託契約條件，將依規定提出終止信託契約的申請；若金管會核准後，將進行下櫃及清算程序。

據悉，00790B自2019年3月20日掛牌，主要追蹤彭博8年期以上美元次順位金融債券指數，截至2月14日，受益人數僅剩44人。掛牌近6年的00790B也曾風光一時，昔日規模一度最高達到20.39億元，但如今最新規模僅剩0.34億元，未達1億元。

值得留意的是，目前市場上規模未達1億元的債券ETF，還有「富邦中國投等債(00784B)」，截至2025年2月，其規模僅0.99億元，受益人75人。

隨著市場資金不斷流向大型債券ETF，規模較小的產品恐將面臨更大存續壓力，投資人須密切關注自身持有產品的規模變化，以避免因ETF下市而影響投資策略。

ETF下市拿得回錢嗎？

當ETF面臨下市危機，投資人是否拿不拿得回來？

由於ETF全名為「指數股票型基金」，由投信公司發行，本質上是基金，即使被清算，所有權也屬於投資人，而非發行ETF的投信。不過，清算金額是基於ETF持有的資產價值進行計算，會根據投資人持有的份額支付，金額可能會跟投資人一開始投入的價值不一樣。

據元富證券說明，當ETF達到信託契約規定的終止條件時，發行人必須向主管機關申請核准終止信託契約。待ETF正式下市後，將進行清算程序；發行人通常會擔任清算人，依市場價格將ETF資產處分變現，清償基金債務，並計算清算餘額。清算餘額將依受益權單位數的比例分派給受益人。

儘管ETF下市後投資人還是能拿回錢，但元富證券提醒，從發行商申請終止信託契約到ETF正式下市，通常會有1到1.5個月的作業期，須等待些許時間，《CMoney》建議，如果不想等待這麼長的時間，在下市前賣出會比較快拿回錢。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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