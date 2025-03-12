快訊

今起雷雨襲 吳德榮：周六晚氣溫驟降、下周一達寒流探5度

格陵蘭變天 反川普挺川普陣營分居一二大黨

昔規模破20億！這檔ETF下市變壁紙…發行商「下櫃清算」錢拿得回來嗎？

聯合新聞網／ 今周刊
近年來ETF成為投資新顯學，許多投資小白紛紛化身存股族，紛紛布局各種ETF，不過，ETF也跟股票一樣有下市危機，並非每檔都能「無腦存」。圖／AI生成
近年來ETF成為投資新顯學，許多投資小白紛紛化身存股族，紛紛布局各種ETF，不過，ETF也跟股票一樣有下市危機，並非每檔都能「無腦存」。圖／AI生成

文．翁申霖

近年來ETF成為投資新顯學，許多投資小白紛紛化身存股族，紛紛布局各種ETF，不過，ETF也跟股票一樣有下市危機，並非每檔都能「無腦存」。據了解，「復華次順位金融債(00790B)」因規模急速萎縮而面臨下櫃命運，復華投信證實，將針對00790B提出「下櫃申請」。

復華投信公告：00790B將下櫃清算

復華投信公告，復華次順位金融債(00790B)的淨資產價值已連續30個營業日低於1億元，符合終止信託契約條件，將依規定提出終止信託契約的申請；若金管會核准後，將進行下櫃及清算程序。

據悉，00790B自2019年3月20日掛牌，主要追蹤彭博8年期以上美元次順位金融債券指數，截至2月14日，受益人數僅剩44人。掛牌近6年的00790B也曾風光一時，昔日規模一度最高達到20.39億元，但如今最新規模僅剩0.34億元，未達1億元。

值得留意的是，目前市場上規模未達1億元的債券ETF，還有「富邦中國投等債(00784B)」，截至2025年2月，其規模僅0.99億元，受益人75人。

隨著市場資金不斷流向大型債券ETF，規模較小的產品恐將面臨更大存續壓力，投資人須密切關注自身持有產品的規模變化，以避免因ETF下市而影響投資策略。

ETF下市拿得回錢嗎？

當ETF面臨下市危機，投資人是否拿不拿得回來？

由於ETF全名為「指數股票型基金」，由投信公司發行，本質上是基金，即使被清算，所有權也屬於投資人，而非發行ETF的投信。不過，清算金額是基於ETF持有的資產價值進行計算，會根據投資人持有的份額支付，金額可能會跟投資人一開始投入的價值不一樣。

元富證券說明，當ETF達到信託契約規定的終止條件時，發行人必須向主管機關申請核准終止信託契約。待ETF正式下市後，將進行清算程序；發行人通常會擔任清算人，依市場價格將ETF資產處分變現，清償基金債務，並計算清算餘額。清算餘額將依受益權單位數的比例分派給受益人。

儘管ETF下市後投資人還是能拿回錢，但元富證券提醒，從發行商申請終止信託契約到ETF正式下市，通常會有1到1.5個月的作業期，須等待些許時間，《CMoney》建議，如果不想等待這麼長的時間，在下市前賣出會比較快拿回錢。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

爸爸幫3個小孩各買1張10年期「郵政簡易人壽保險」，為何國稅局追繳贈與稅65萬？3秘訣避免保單變稅單

00919配息0.72元年賺12%，在想23.5元能買？她ETF領息600萬：要續懷疑or先領先贏？

2025股東會紀念品怎麼領？最後買進日最新名單！零股股東領取流程、代領規定地點一次看

00878、00713、0056...怎麼買賺更多？3年績效比定期定額還多17％！一表揭差異：高息ETF最佳買點

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

殖利率最高9％！金融3業高息題材誘人 首選3優銀行股…最佳買點這樣找

金融股長年為熱門高息標的，想卡位今年高息資金行情，四大投顧業者不約而同推薦「銀行」產業，除預估殖利率優，也有望維持獲利穩定、支撐股價表現。

為何美光CEO延攬劉德音進董事會？2人40多年前是柏克萊求學時同窗 原來還有2個交集

疫情期間，與劉德音有40多年交情的美光執行長桑賈伊，曾替台灣業者「喬」過台積電產能。如今，他延攬劉德音進入董事會，被業界視為美光想贏得HBM戰役的關鍵一手。

329檔期推案逾8千億史上次高 專家卻估房仲據點年底前關近2千家…潛藏危機何在？

即將到來的房市329檔期，六都加上新竹的推案總銷金額竟高達8223.2億元，創下逼近天量的史上第2高紀錄；然而又一次的，在漂亮的數字背後，藏著不安訊號。

媽財務自由了！還預留5年生活預備金 建議剛出社會兒：月扣3千買0050

在充滿不確定性的時代，許多人都在尋找能夠讓自己在財務上保持穩定的方法，當生活不可預期的風暴來臨時，該如何保護自己的財務計劃？

基金、美股、債券期貨...人生3次慘賠近破產 他悟出「贏勢股」心法3年翻1倍

投資市場瞬息萬變，許多人夢想在股市短線致富，卻在市場波動中迷失方向。

新版《財劃法》營業稅歸地方 財政調度工具恐癱瘓：年金撥補、產業紓困沒餘地

新修正的《財政收支劃分法》，可能讓「營業稅率」這項重要的財政調度工具癱瘓。行政院後續的作為，將攸關中央政府未來開闢財源與扶持特定產業的彈性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。