獨厚台積電恐得荷蘭病？老謝：魏哲家同框川普 是台灣再旺10年最好徵兆

文．謝金河

這幾天為了台積電投資美國1000億美元的事，台灣又吵成一團，站在「疑美恨川」這一組的人都說台積電掏空台灣，今天傅崐萁又在立法院和行政院長卓榮泰吵起來。趙少康唆使賴清德總統要把魏哲家抓起來。還有一個台大的副教授說台積電如果跌破500元，魏哲家要下台負責。但我只看到他情緒勒索，沒有看到具體論述，看起來都只是口水。

今年一開始我就說台積電月線的九月K，D指標都在90，連續漲3年的股價會比較有挑戰，今年恐多事之秋，可能是「上有鍋蓋，下有鐵板」的格局，反而聯電可能是奇兵。

昨晚遇到呂宗耀先生，這次川普和魏哲家在白宮站在一起的畫面，這是台灣再旺10年最好的徵兆！他說這是台灣的福報，他不解為什麼那麼多人扯後腿？

這幾天，和碩童子賢先生先肯定台積電，又暗示台灣恐有「荷蘭病」！什麼是荷蘭病，我把Google的解說附給大家看，簡單來說，就是荷蘭挖到天然氣油礦，整個國家資源都集中在這裡，接著荷蘭盾大升值，造成產業競爭力下降，接著衍生很多問題。

大家說台灣的產業獨厚台積電，資源集中在台積電，造成很多產業的排擠效應，我看許美華及李忠憲的臉書都把這個現象說得很清楚，我也把李忠憲FB的原文留下來給大家參考。

這個荷蘭病在台灣被人討論了很久，雜誌每隔一段時間就拿出來炒作一下。去年李鎮宇也有一篇文章回應彭博，央行為了向大眾解說，告訴台灣沒有荷蘭病，但大家都不信。

簡單看幾個數字，新台幣這幾年貶多升少，並沒有升值到產業失去競爭力。這些年有的產業不好，大多數都是被中國過剩產能打敗。另一個是除了半導體，台灣的資通訊產業愈來愈強大。今年2月，台灣出口再度成長，前兩個月，資通訊產業出口265.65億美元，年增48.2%，半導體為主的電子零組件284.28億美元，年增13%，台灣的出口強度仍有維持在高檔。

對於受到中國過剩產能獵殺的產業，先要避開「大色貨」生產，從少量多樣，高技術的產品切入，才能找到生存空間。前幾天到台中，很多人問我工具機產業怎麼辦？接下來我再回覆大家的問題。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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