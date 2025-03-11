快訊

曾當烏國志願軍！范斯堂兄嘆烏總統赴白宮遭伏擊、普亭認為美國是有用的白痴

態度大轉彎！金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

流通商戰／百貨商場開不停 鬥完精品、餐飲還能比什麼

媽財務自由了！還預留5年生活預備金 建議剛出社會兒：月扣3千買0050

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

【文．張孝瑜】

在充滿不確定性的時代，許多人都在尋找能夠讓自己在財務上保持穩定的方法，當生活不可預期的風暴來臨時，該如何保護自己的財務計劃？《我的金錢之旅》一書提供30個來自不同背景的真實故事，點出如何在生活跌盪中找到財務自由的秘訣。

借貸投資前先思考風險 做好資產配置

近年來，透過質押、房子增貸取得資金，進一步買房或投資股票，成為熱門討論話題，理財作家嫻人認為，此作法必須先看當時市場環境，同時須考量風險，「因為你不知道什麼時候會沒工作。」她坦言，身邊部分朋友因增貸再買房，資產較她多出許多，但她絲毫沒有羨慕，自認理財上偏向保守，「因為世事多變化，少一點財務責任，做決定時比較容易。」

若真的要借貸投資，嫻人建議可從年薪角度，思考自己能承受多少額度風險，例如：年薪70萬，即使不幸全額損失，頂多運用一年至兩年時間賺回本金，風險永遠是第一考慮要點。以她來說，為確保生活無虞，可隨時應對突如其來風暴，嫻人準備5年安全性資產，股票佔資產的60%，債券與定存各20%。「這是退休族(配置)，年輕人股票可再多一點。」

每月3,000元定期定額 長期持有滾大資產

嫻人舉例自己兒子，剛出社會、身上資產還不多，因此準備6個月生活準備金後，其餘資產配置百分之百都投在股票中，2021年開始，每個月3,000元定期定額投資元大台灣50(0050)，再逐步增加金額。「從二十歲起步，每月存下3000~5000元，等六十歲時就不得了了。」她笑說，雖然年輕人距離退休還很遠，但只要存下第一桶金，就會很有成就感，自然而然有動力繼續前進。

她從自身經驗建議，不要停利停扣，過度頻繁進出股市，無論持有0050或富邦台50(006208)，只要進行指數化投資並長期持有，必能享受甜美果實。

分散到全球市場 做好功課再進場

若投資人擔心台積電在市值型ETF中佔比過大，可將部分資產配置到全球型ETF當中，「較佳做法是分散到全球市場，像是投資VT(Vanguard全世界股票ETF)，因為臺灣畢竟還是一個較小的市場。」不過，無論做何種類型投資，嫻人都建議應先進行充分了解，若是聽別人說，或追逐媒體熱門標的，往往都會導致錯誤判斷。

她印象深刻一名讀者曾私訊她：滿手賠錢高股息ETF，該如何是好？「我就開了幾本書單，請他先看一下。」不直接提供做法的建議並非無情，她提醒投資前一定要先做功課、了解標的，如果不夠了解，一旦遇股市下跌因恐慌就離開市場，就會相當可惜。

延伸閱讀》

0050分割後，從40元漲到60會很難？配息能維持？施昇輝：4個迷思先破除「別以為是天大利多」

開賓士車的車主大多拿長皮夾！他從中油工讀生到財富自由「龜毛鈔票整理術」：為什麼要用拉鍊皮夾和零錢包

學歷不拘！台泥(1101)最新徵才「月薪8萬起跳、保底14個月」，張安平：績效獎金另計…徵人條件曝光

長榮(2603)配息能有38元？陽明、萬海…貨櫃三雄「這檔」殖利率上看17%！水手們喊準備啟航

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

台積電最好的選擇？沒課稅100% 技術不外流就能取得美國重返製造最大商機

川普新政下，赴美製造勢在必行，但也有人將台積電加碼投資美國，視p40台積電為重大利空，面對政治變局與外界質疑，台積電在前所未有的挑戰下，更須謹慎安排全球戰略、展現競爭力。 該來的終於還是來了！

媽財務自由了！還預留5年生活預備金 建議剛出社會兒：月扣3千買0050

在充滿不確定性的時代，許多人都在尋找能夠讓自己在財務上保持穩定的方法，當生活不可預期的風暴來臨時，該如何保護自己的財務計劃？

基金、美股、債券期貨...人生3次慘賠近破產 他悟出「贏勢股」心法3年翻1倍

投資市場瞬息萬變，許多人夢想在股市短線致富，卻在市場波動中迷失方向。

雲云離職事件！同事遇衝突都異常冷靜 一看眼神卻不寒而慄…醫揭反社會人格「3特徵」

一場再普通不過的離職談判竟成科技圈血腥事件！雲云科技公司董事長曾志新，因不滿梁姓技術長提離職，趁談判過程對方不注意，憤怒之下持刀殺人震驚社會。 台北榮總遺傳優生科主任張家銘提醒，這不只是職場衝突升級的結果，而是一種極端危險但往往被忽略的心理特質「自戀型高功能反社會人格」。這類人很有可能是你的老闆、同事甚至是伴侶，他們外表風光、能言善道、充滿魅力，但內心冷漠、自戀，並且對權力與控制有極端的渴望，這樣子生活中笑裡藏刀的人通常有「3特徵」。

白宮職場學！他直屬主管2年換3人 卻能跟川普共事4年！前國安大將如何應對狂人總統？

前美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）曾在川普的第一任總統任期，與這位「狂人總統」共事幾乎滿四年，有不少第一手觀察。 面對川普回鍋總統後的變數，他建議台灣跟他打交道，一定要拋開任何抽象的國際政治觀念，而是針對川普重視的對等互惠及美國利益，提出台灣願意與美國共同發展、共同擴大貿易及投資的說法，才比較能獲得他的支持。 博明分析，川普心中的外交政策理念，通常不脫對等互惠，以及盟國是否做到自己該有的國防準備。如果哪個盟國在貿易上賺了美國不少錢，卻不想投入一定程度的國防預算，就可能被他打回票，甚至可能變成打擊對象。

新版《財劃法》營業稅歸地方 財政調度工具恐癱瘓：年金撥補、產業紓困沒餘地

新修正的《財政收支劃分法》，可能讓「營業稅率」這項重要的財政調度工具癱瘓。行政院後續的作為，將攸關中央政府未來開闢財源與扶持特定產業的彈性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。