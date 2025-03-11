媽財務自由了！還預留5年生活預備金 建議剛出社會兒：月扣3千買0050

【文．張孝瑜】

在充滿不確定性的時代，許多人都在尋找能夠讓自己在財務上保持穩定的方法，當生活不可預期的風暴來臨時，該如何保護自己的財務計劃？《我的金錢之旅》一書提供30個來自不同背景的真實故事，點出如何在生活跌盪中找到財務自由的秘訣。

借貸投資前先思考風險 做好資產配置

近年來，透過質押、房子增貸取得資金，進一步買房或投資股票，成為熱門討論話題，理財作家嫻人認為，此作法必須先看當時市場環境，同時須考量風險，「因為你不知道什麼時候會沒工作。」她坦言，身邊部分朋友因增貸再買房，資產較她多出許多，但她絲毫沒有羨慕，自認理財上偏向保守，「因為世事多變化，少一點財務責任，做決定時比較容易。」

若真的要借貸投資，嫻人建議可從年薪角度，思考自己能承受多少額度風險，例如：年薪70萬，即使不幸全額損失，頂多運用一年至兩年時間賺回本金，風險永遠是第一考慮要點。以她來說，為確保生活無虞，可隨時應對突如其來風暴，嫻人準備5年安全性資產，股票佔資產的60%，債券與定存各20%。「這是退休族(配置)，年輕人股票可再多一點。」

每月3,000元定期定額 長期持有滾大資產

嫻人舉例自己兒子，剛出社會、身上資產還不多，因此準備6個月生活準備金後，其餘資產配置百分之百都投在股票中，2021年開始，每個月3,000元定期定額投資元大台灣50(0050)，再逐步增加金額。「從二十歲起步，每月存下3000~5000元，等六十歲時就不得了了。」她笑說，雖然年輕人距離退休還很遠，但只要存下第一桶金，就會很有成就感，自然而然有動力繼續前進。

她從自身經驗建議，不要停利停扣，過度頻繁進出股市，無論持有0050或富邦台50(006208)，只要進行指數化投資並長期持有，必能享受甜美果實。

分散到全球市場 做好功課再進場

若投資人擔心台積電在市值型ETF中佔比過大，可將部分資產配置到全球型ETF當中，「較佳做法是分散到全球市場，像是投資VT(Vanguard全世界股票ETF)，因為臺灣畢竟還是一個較小的市場。」不過，無論做何種類型投資，嫻人都建議應先進行充分了解，若是聽別人說，或追逐媒體熱門標的，往往都會導致錯誤判斷。

她印象深刻一名讀者曾私訊她：滿手賠錢高股息ETF，該如何是好？「我就開了幾本書單，請他先看一下。」不直接提供做法的建議並非無情，她提醒投資前一定要先做功課、了解標的，如果不夠了解，一旦遇股市下跌因恐慌就離開市場，就會相當可惜。

延伸閱讀》

0050分割後，從40元漲到60會很難？配息能維持？施昇輝：4個迷思先破除「別以為是天大利多」

開賓士車的車主大多拿長皮夾！他從中油工讀生到財富自由「龜毛鈔票整理術」：為什麼要用拉鍊皮夾和零錢包

學歷不拘！台泥(1101)最新徵才「月薪8萬起跳、保底14個月」，張安平：績效獎金另計…徵人條件曝光

長榮(2603)配息能有38元？陽明、萬海…貨櫃三雄「這檔」殖利率上看17%！水手們喊準備啟航

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】