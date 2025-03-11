基金、美股、債券期貨...人生3次慘賠近破產 他悟出「贏勢股」心法3年翻1倍

【文．周靖璞】

投資市場瞬息萬變，許多人夢想在股市短線致富，卻在市場波動中迷失方向。理財作家股市隱者曾經歷三次市場崩盤，分別在學生時代、工作時期及近年（2022年）都有幾近破產經驗，他領悟投資最重要取決於「心態」，經歷市場崩跌3次，他研究「贏勢股」心法，用3大關鍵挑選翻倍趨勢股。

「贏勢股」三年賺100%

趨勢、成長、門檻3關鍵

股市隱者認為，所有投資決策應以「三年」為一基準，評估標的未來趨勢是否受影響或優勢不變。他舉例：2024年網路通訊業，CPU、矽光子相關產業受惠大漲，但製造數據機產品公司卻未必同樣有好行情。說明即使在相同概念產業，獲利因子也不盡相同。

「股市投資核心在於選擇具長期競爭力企業，也就是趨勢贏家。」股市隱者認為，具備這種「贏勢股」概念應關注三大要素：

1.趨勢——該企業是否處於高速成長產業？例如：AI、半導體、電力基礎建設等長線需求強勁產業。

2.成長——企業未來三年營收與獲利是否穩健成長？財報是否顯示持續向上動能？

3.進入門檻——該企業是否擁有市場獨占性？例如：台積電先進製程技術無可取代的競爭優勢。

選擇產業趨勢向上、技術門檻高、且市場競爭對手少的企業，通常都會有不錯表現，這也是大部分龍頭股都具備護城河條件，能持續讓企業穩健獲利。「贏勢股其實很好找，只要願意長期持有，三年成長50%甚至100%都是有機會，關鍵在於心態面。」反過來說，贏勢股可能也有失去競爭力的一天。股市隱者建議，如果觀察企業營收獲利連續數季被下修、產業競爭對手增多開始飽和、法人連續大幅減碼持股，表示企業成長動能下滑，應謹慎評估是否調整持股。

經歷3次市場崩跌

建立健全投資心態

股市隱者透露，自己的投資生涯經歷三次市場崩跌，徘徊在破產邊緣。第一次是大學時接觸基金，當時認為綠能有前景而買入「全球綠能趨勢基金」，結果隔年碰上金融海嘯，資產直接縮水50%；第二次是加入法人機構工作時期，投資海外股票失利差點破產；最近一次則是2022年自學總經概念，自主投資債券期貨，雖有掌握市場動向，但因槓桿操作不當再次失敗收場。

「我後來學習到，在投資賺賠之間，心態能否維持影響最大。」股市隱者表示，在市場景氣好時，能不備慾望侵蝕心智保持理性；在市場動盪不安時，能堅定穩健策略。保持心態才能在股票市場中打滾，進而看見財務獨立可能性。「方法可以看很多書學習，可是心法唯有累積經驗跟不斷檢討。」

股市隱者透露，失敗一度讓他失去自信，認為股市就是內線市場，唯有知道內線才有辦法賺取報酬。不過隨著在法人界操盤多年，心態穩健後，他慢慢理解每個賺錢方式都有一套屬於它的條件，不具備內線資訊優勢，可投資真正優質公司與市場趨勢，用穩健踏實方式獲利。

觀察法人研究報告

物色進場時機

股市隱者認為，股市籌碼面固然重要，但法人買賣超是當天結果，散戶並沒辦法判斷明天法人操作動向。他認為散戶對籌碼面運用技巧，應是觀察法人近期布局族群，研究相關題材是否真的屬於好題材，且基本面獲利持續上修。

股市隱者表示，法人有內部報告、產業訪談，甚至能直接與企業高層溝通確認釋出資訊真假，這是散戶無法輕易獲得的資訊優勢。他建議散戶可觀察法人三個月前標註「強力買進」，或提及上調目標價報告，比對基本面是否有改變，「通常報告出來時股價已提前反應，如果現在基本面沒有變化，股價可能處於均值回歸區間，這時候可能就是好的進場時機。」

股市隱者補充，法人內部其實也存在「資訊階級」，從上游（最早取得內部資訊機構）、中游（券商研究機構）到下游（媒體、投資社群），資訊完整轉移落差時間大致是三個月，這也是不建議散戶僅透過關注法人買賣超當操作參考原因。

AI趨勢持續發展，電力建設、綠能成為新題材，哪些贏勢股具備長線投資潛力？歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》https://lihi.cc/IMA06

延伸閱讀》

0050分割後，從40元漲到60會很難？配息能維持？施昇輝：4個迷思先破除「別以為是天大利多」

開賓士車的車主大多拿長皮夾！他從中油工讀生到財富自由「龜毛鈔票整理術」：為什麼要用拉鍊皮夾和零錢包

學歷不拘！台泥(1101)最新徵才「月薪8萬起跳、保底14個月」，張安平：績效獎金另計…徵人條件曝光

長榮(2603)配息能有38元？陽明、萬海…貨櫃三雄「這檔」殖利率上看17%！水手們喊準備啟航

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】