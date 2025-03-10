雲云離職事件！同事遇衝突都異常冷靜 一看眼神卻不寒而慄…醫揭反社會人格「3特徵」

文．林依榕整理

一場再普通不過的離職談判竟成科技圈血腥事件！雲云科技公司董事長曾志新，因不滿梁姓技術長提離職，趁談判過程對方不注意，憤怒之下持刀殺人震驚社會。 台北榮總遺傳優生科主任張家銘提醒，這不只是職場衝突升級的結果，而是一種極端危險但往往被忽略的心理特質「自戀型高功能反社會人格」。這類人很有可能是你的老闆、同事甚至是伴侶，他們外表風光、能言善道、充滿魅力，但內心冷漠、自戀，並且對權力與控制有極端的渴望，這樣子生活中笑裡藏刀的人通常有「3特徵」。

張家銘醫師在臉書說明，在這個董事長親手殺害技術長的血腥事件，裡面藏著異常人性的縮影，很明顯的看出，這不只是職場衝突升級的結果，而是一場權力、控制、羞辱與報復的心理風暴。

這起事件最駭人之處，不是凶手一時衝動，而是他全程冷靜，甚至在動手前還保持著和顏悅色的態度。

這樣的人對權力與控制有極端的渴望，一旦他們感覺到自己失去掌控，就可能做出讓人無法預測的極端行為。那麼，該如何辨認這類人，避免讓自己陷入危險？

當你的職涯選擇違背期望 掌控欲極強的他就會「失控」

一個明顯的特徵，就是這類人對「控制權」有極端的執著。他們希望所有事情都按照自己的方式運作，無論是企業管理、人際關係，甚至是別人的職涯選擇。

只要有人違背他的期望，他就會開始覺得受威脅，並試圖用各種手段來讓對方「就範」。

在雲云科技這起命案裡，技術長的離職，在一般公司或許只是高層管理上的變動，但對董事長來說，這卻是「權力喪失」的警訊。

不僅無法接受技術長自由離開，更無法接受他公開發聲、揭露內部問題。對自戀型反社會人格者而言，這不只是職場上的變動而是一場「政變」，必須用最強硬的方式鎮壓。

如果你在職場上發現某個人對「掌控所有事情」有異常執著，甚至對員工的個人決定都要干涉，那麼你可能已經遇到這類人了。

這類人會用「公司利益」、「團隊精神」、「忠誠度」等名義來掩蓋他們的掌控慾，但本質上，他們害怕的是失去對人的影響力，因為一旦沒了這個，他們的自戀型人格就會崩潰。

情緒勒索、對團隊不夠忠誠 任何質疑、挑戰視為羞辱

這類人還有一個共同特徵「極端的自戀」，他們無法忍受任何來自外界的批評，甚至微小的質疑都可能讓他們爆炸。在他們的世界裡，他們是無可挑戰的領袖，任何不服從、異議，甚至只是不同的觀點，都可能被他們解讀為對自身價值的攻擊。

命案裡技術長的離職信不只是告別，更是一場公開控訴，一般人眼中或許只是情緒發洩，但在董事長眼裡是「當眾羞辱」、對領導權威的顛覆。對這類人格特質的人來說，他們寧願讓對方消失，也不願意讓自己成為「被羞辱的人」。

如果你的老闆、主管，甚至伴侶，對於小小的批評都反應過度，甚至開始打壓、報復、孤立批評他的人，那你可能正在面對這類人。

他們往往會先利用情緒勒索，讓你覺得「是你不夠忠誠」，如果這招沒效，他們就會開始攻擊你的能力、人格，甚至用更激進的方式讓你閉嘴。

有問題的都是別人！行為合理化、永遠不承認自己的錯誤

另一方面，「心理投射」是自戀型反社會人格者最常用的心理防衛機制之一，他們無法接受自己的缺陷時，會將問題投射到別人身上，把別人視為「罪魁禍首」來合理化自己的行為。

以命案為例，這樣的投射讓董事長開始合理化自己的極端行為「他不是在殺害一個人，而是在『維護公司利益』、『剷除威脅』」。

如果你發現身邊有人總是在責怪別人，永遠不會承認自己的錯誤，甚至在犯錯時第一反應就是指控別人，那麼你可能正在和一個擁有這種人格特質的人共事。他們不會檢討自己，而是會用各種方式把責任推給你，讓你覺得自己才是問題所在。

再大衝突都異常冷靜 不會衝動、情緒失控！一旦行動絕不手軟

這起案件最可怕的地方在於，這不是一場衝動型犯罪，而是一次精心計畫的行動。董事長帶著刀來談判，還能夠在談判過程中維持冷靜，直到確定技術長沒有「低頭」，才突然暴起行凶且刀刀致命。

「高功能型反社會人格者」的典型行為，不會因為情緒失控而衝動行事，而是會計算什麼時候出手，才能達到最大效益或目的。

他們往往能夠在人前維持理性、魅力，甚至讓人覺得「他很冷靜、很有氣場」，但在背後卻可能已經計劃好一場致命的行動。

如果你在職場上遇到一個人，即使在衝突時都能保持異常的冷靜與禮貌，但他的眼神卻讓你不寒而慄，那你應該提高警覺，因為這可能是一個真正的危險人物。

更令人不寒而慄的是，犯案後董事長「吞刀自殘」，可能是一種象徵性的行為，營造「一時衝動犯案」的假象，來爭取法律上的減刑。這類人深知，真正的瘋狂不是無法控制自己，而是可以用最冷靜的方式來計算自己的出路。

真正危險的人不會大吼大叫 你該做的不是溝通而是悄悄遠離

最後，張家銘醫師表示，遠離這類人直球對決並不是好方法，可能會傷到自己。

如果你發現自己正在與這類人共事，甚至正在被這類人針對，最好的做法就是儘快遠離、減少直接衝突。這類人不會因為你的溝通而改變，反而會利用你的弱點來進一步掌控你。

他們最怕的就是被無視、被忽略、被徹底切斷影響力，當你開始不再回應他們的情緒操控，當你選擇悄悄離開而不是正面對抗，他們的控制力就會被削弱。

雖然這起雲云科技的命案是個極端案例，但它也提醒我們，「真正危險的人，往往不是那些大吼大叫的，而是那些在衝突時依然保持微笑、冷靜計算的人」。

在職場、在人際關係中，學會辨認這類人的特質，才能讓我們遠離這些隱形的危機，不讓自己成為下一個受害者。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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