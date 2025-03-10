白宮職場學！他直屬主管2年換3人 卻能跟川普共事4年！前國安大將如何應對狂人總統？

文．劉煥彥

前美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）曾在川普的第一任總統任期，與這位「狂人總統」共事幾乎滿四年，有不少第一手觀察。 面對川普回鍋總統後的變數，他建議台灣跟他打交道，一定要拋開任何抽象的國際政治觀念，而是針對川普重視的對等互惠及美國利益，提出台灣願意與美國共同發展、共同擴大貿易及投資的說法，才比較能獲得他的支持。 博明分析，川普心中的外交政策理念，通常不脫對等互惠，以及盟國是否做到自己該有的國防準備。如果哪個盟國在貿易上賺了美國不少錢，卻不想投入一定程度的國防預算，就可能被他打回票，甚至可能變成打擊對象。

博明在北京跑新聞七年 2005年投筆從戎

博明背景極為特殊，是極少數曾任西方主媒體的北京特派記者，後來還投筆從戎、自願從軍的。

他在安城麻州大學（University of Massachusetts Amherst）攻讀漢學，打下了中文基礎，來台學中文一年後投入新聞業。

1998年至2001年他擔任路透駐北京記者，2001年至2005年轉任華爾街日報駐北京特派記者，前後在北京待了七年。

令人跌破眼鏡的是，2005年他投筆從戎，志願加入美國海軍陸戰隊，受訓三個月後通過候補軍官訓練班（OCS）的考驗，成為陸戰隊最大齡的少尉軍官，那年他已32歲。

在美軍陸戰隊服務四年 在阿富汗時遇到生涯貴人

2005年底至2010年，博明在美軍陸戰隊服務，大多擔任情報工作，軍階從少尉一路升到少校，且三度派赴海外，其中一次去伊拉克，兩次去阿富汗。

他第二次派赴阿富汗時，因緣結識美國陸軍將領佛林（Michael Flynn），佛林欣賞博明對情報工作的見解，他也成為日後博明的職場貴人。

2016年川普競選總統時，找來佛林擔任重要國安幕僚。川普勝選後，任命佛林為首位國家安全顧問，佛林則把在紐約一家避險基金公司上班的博明找來，任命他為白宮國家安全會議的東亞事務資深主任，博明就此進入權力核心。

在白宮任職四年，博明展現他的政治智慧，沒有被川普暴走性格的「颱風尾」掃到。

川普任內白宮高層人事異動頻繁，貴人佛林才當了一個月國安顧問就下台，反觀博明不僅歷任三位長官，2019年9月更被第四任國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）欽點，才46歲就成為白宮副國家安全顧問。

博明EQ高 未被川普颱風尾掃到 還能上位

曾與博明共事的同僚透露，他的中國立場偏強硬派，但個人意識形態不強、非常尊重上級意見、甘於隱身幕後，不像白宮裡不少人喜歡出風頭，這些特點讓他得以在異動頻繁的國安團隊中屹立不搖。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）分析師Michael Pillsbury曾任職川普2016年勝選後的政權移交團隊，也曾與博明共事。

他就說：「博明做事非常謹慎，他會說『除非總統明確同意這麼辦，我們才要推動這件事』，這跟其他白宮幕僚作法大不相同。博明也喜歡找他人合作，而且能跟不同意識形態的陣營共事。」

博明彙集五國專家及退將智慧，為提升台灣嚇阻力量獻策

2024年初，博明透過他服務的美國史丹佛大學胡佛研究所，發表了英文新書「沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動」（The Boiling Moat: Urgent Steps to Defend Taiwan）。

本書由博明主編，執筆者除了他，還邀請多位台灣、日本、澳洲、美國及以色列的學者、專家及退休將領，就不同主題闡述對於增進台灣防衛力、提升對中國嚇阻力的看法。

《今周刊》於2月出版本書的中文版，並於2月21日舉行新書座談會，邀請博明、共同作者之一的退役美國海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）、壯闊台灣創辦人吳怡農，以及國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲等人，就本書內容進行對談。

「我以前當白宮官員，去看川普總統時，他總是有兩個問題」

「我以前當白宮官員，去看川普總統的時候，他總是有兩個問題。第一個是，（美國對）那個國家的貿易逆差是多少；第二，他問那個國家的國防預算佔它們GDP的百分比是多少，他每次都會問這個問題。」

博明也引述前參謀總長李喜明的說法，「Heaven helps who helps themselves（天助自助者也），所以我們看以色列和烏克蘭這樣的國家，即使對手人數遠高於自己，還是能夠打敗強大的敵人，就是因為它們有強大的意志。」

他認為，既然川普線現在重回總統大位，台灣最先要做的是，可以怎麼做才不會助長「疑台論」出現，台灣自己可做什麼，才能對外展示自己的能力及決心，「這可以帶來一個正向循環，讓美國對台灣更有信心，台灣也對美國更有信心，這樣兩國就可以站在一起對抗中國」。

博明：川普常掛在嘴邊的，就是對等互惠（reciprocity）觀念

博明也提到，川普不論是在總統第一任或現在，經常掛在嘴邊的就是對等互惠（reciprocity）的觀念，最好美國的每個盟邦都要記得這點，因為川普會測試這些盟邦對於自我防衛的準備程度有多強，就像搖樹幹一樣。

「你會希望台灣可以通過測試，希望日本、南韓、澳洲及菲律賓，大家都能夠通過測試。他（川普）在第一任時就一直說，盟國的國防預算應該要超過其GDP（國內生產毛額）的2%，這回他又說需要提高到3%，甚至是5%，因為在中東與歐洲都有戰爭進行中。」

博明說明，當川普看到有國家投入國防預算那麼高，他就比較願意提供美國的支援：如果有國家沒投入國防預算到這種程度，他就會覺得這些國家在佔美國的便宜，

「就算你不認同他的想法，川普在這方面預測性還是很高，所以台灣的利益在於，當他要來搖台灣（的樹木是否夠強壯時），台灣要能夠提出一個好答案。」

川普會測試盟邦自我防衛的準備程度有多強，就像搖樹幹一樣

對於川普外交政策的思維，博明分析，他向來不是以抽象的概念出發，而是以對等互惠及國家利益為先，「他會看每個國家的狀況，就好像在他心中會計算每個國家是否擔起了該有的負擔，還是在佔美國的便宜」。

與博明同場出席新書座談會的退役美國海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）也建議，台灣不要跟川普硬碰硬，別跟他當面對抗，而是對他表明台灣願意只向美國採購軍備、願意跟美國做生意，也願意投資美國。如果川普想要動用關稅手段，台灣可以說「我們已經做了以上這些事情，那我們可以怎麼解決問題」。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

柯文哲奔喪哭喊「60多歲兒子不孝讓您擔心」：我知道爸在等我出來，但無法陪走最後一程「一生遺憾」

昔規模最高破20億！這檔ETF確定下市變壁紙、受益人數曝光…發行商「將下櫃清算」，錢拿得回來嗎？

學歷不拘！台泥(1101)最新徵才「月薪8萬起跳、保底14個月」，張安平：績效獎金另計…徵人條件曝光

LaLaport南港新開幕，限時優惠送商品券！獨家餐廳、日系品牌、樓層介紹…捷運位置、停車場一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】