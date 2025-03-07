30歲買下人生第一間房！理財YouTuber教戰：3條件談到低利貸款

文．周靖璞

30歲是許多人檢視人生成就重要階段，有人希望在財務規劃上達成第一桶金目標，也有人希望五子登科、成家立業。YouTuber李勛透過長期投資理財與事業耕耘，成功在30歲時完成買下人生第一間房目標，除了做足功課，他也提醒想要申辦到低利貸款，並不是要狂找銀行辦理貸款審核，此舉反而有可能會影響聯徵信用，多方比較後再擇最優惠一家送審，是比較聰明的作法。

從投資轉向自住

屬意新成屋非預售屋

根據內政部資料統計，近十年首購族平均年齡從25-35歲，延後到35-45歲。在低薪高房價環境下，「買房」難度頗高。長期透過頻道分享投資理財議題YouTuber李勛，精打細算的他，2024年底在新北市購入一間2千萬房子，作為自己的生日禮物。

「一開始買房目的，其實是希望做資產配置。」李勛坦言，因朋友在新北市有一間房，室內多一個房間以便宜租金租給自己，所以起初與家人討論買房計畫時，並非以「自住」為目標，加上考量父親已退休，希望在台中置產，當「包租公」增被動收入。當他看過近百間房後，發現無論市場價格、地理位置都與自己的理想物件有落差，導致看房計畫一度停擺，選擇回歸本業專注經營事業。

後續因朋友購入某在地建商房子經驗，李勛跟著開始關注其口碑，發現該建商推案常一推出就被搶購一空。當該建商在新北市有新建案落成啟售，他決定前往案場實際看房。「看新成屋比起樣品屋或平面圖，更能實際體會住進去的感覺，用料、格局的細節也能一併注意。」他發現該物件坪效運用佳，沒有畸零空間，格局、採光與周邊環境也符合需求，加上較低公設比和管理收件等功能，決定加預算買下這間新成屋，打造成兼顧自住與工作室的空間。

他表示，買房是一個「勇氣與衝動」，雖然信用管制政策讓房價有鬆動可能，但如果自己想要預測高低點，反而可能錯過眼前好物件。

聯徵影響信用分數

薪轉戶銀行貸款條件佳

對於貸款，李勛表示，通常建商會提供配合鑑價過的合作銀行窗口，自己也可詢問其他銀行評估比較。「我主要針對利率、開辦費、貸款期限、寬限期等項目進行比較。」在各家條件相互比較後，擇優一家送審。「因送審後銀行就會拉聯徵，送審太多家會影響信用分數，所以建議選定再送審。」他補充，部分銀行可能分行就能審理，有些則需送到本行審理，而後者審核後的條件可能會微調，並且無法再做任何調整，需特別留意。「像我的條件最後送本行審核後，寬限期就少了1年。」

李勛透露，部分銀行有針對達成特定收入級距的貸款申請，例如：80萬或100萬，提供較優惠利率；如果有該銀行尊榮VIP資格，銀行也會依不同等級提供不同利率條件。「像我有問到一間銀行VIP條件是與銀行往來達1千萬以上，可開到2.185%的優惠利率。」即便收入條件較難以達到，向工作薪轉戶銀行申辦貸款，也會獲得比陌生客戶較佳利率，他進一步補充，由於現在因應信用管制，每間銀行因應策略各不相同，申辦貸款前盡量多問多諮詢。

關於頭期款準備，李勛主要靠存款、線上課程收入及股票變現。股票他選擇分批進行賣出，以避免將長期投資股票一夕變現產生的心理壓力。他認為投資本質是讓生活變得更好，因此買房資金有需要時，他毫不猶豫地將部分投資轉換為現金支應。

李勛強調，自己的經驗分享，希望給面臨30歲年輕人前進的動力，而不是變成非買房不可的壓力。

對於無固定薪轉戶、自己開公司的自由業者，申辦貸款的聯徵照會該注意哪些細節？歡迎收聽本集《毛利小姐變有房》https://lihi.cc/5qCSF

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本文授權自今周刊，原文見此。

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