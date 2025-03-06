台積電變美積電？機構推算2030台積在台產能仍逾80% 川普實現美夢有兩難題

文．劉煥彥

台積電宣布加碼投資美國1000億美元的話題持續熱炒，國內產業研究機構推算，新宣布的投資案最快也要2030年後才陸續量產，並於2035年推升台積電在美國產能達到6%，惟台積在台灣的產能佔比仍將維持八成或更高。 其次，新廠建設需要上萬營建工人與設備工程師的龐大人力需求，川普政府是否能為台積電解決這些問題，仍需後續觀察。

TrendForce：2030年台灣在全球先進製程佔比仍有近六成

產業研究機構TrendForce指出，為因應潛在地緣政治風險，2020年台積電宣布在亞利桑那州鳳凰城興建第一座先進製程廠時，便規劃在當地設置六座廠區。

根據TrendForce統計，2021年全球晶圓代工產能仍以台灣為主，先進製程和成熟製程占比分別為71%和53%，而到了2030年台灣的先進製程產能佔比將下降至58%，成熟製程則是30%。

美國和中國則分別在先進和成熟製程市場積極擴張。

TrendForce指出，由於美系客戶佔台積電先進製程採用量比例最高，擴大投資美國的計畫勢在必行，這次台積電除了宣布增設三座先進製造廠區，更擴及至HPC（高性能運算）所需的兩座先進封裝廠和研發中心。

未來鳳凰城將成為台積電於海外的先進科技園區，以完善客戶需求。

至於外界擔憂台積電擴大投資美國，恐有技術外移，但觀察台積產能和製程布局，鳳凰城第一階段至第三階段規劃的產能，遠低於台灣廠區，因此台灣產能的重要性不言而喻。

「擴張美國產能可以降低過度集中製造的風險，但潛在成本壓力恐將轉嫁至美系IC客戶，導致零組件甚至終端產品售價上漲，進而影響消費者購買意願。」

Digitimes：未來四年台積建廠需要4萬營建工人 + 龐大研發與設備工程師

另外，Digitimes半導體業分析師陳澤嘉觀察，這次台積電宣布加碼投資美國，內容可望滿足川普要求強化半導體在美國製造的戰略，並有利創造當地經濟發展與就業機會，是台積電權衡投資與地緣政治需求下的適切策略。

陳澤嘉認為，從台積電亞利桑那州投資計畫案推進的過程中，已凸顯台積電在建廠期間面臨的眾多挑戰，此次追加投資計畫，未來四年建廠將需要4萬名營建工人，以及晶圓廠研發與設備工程師的人才需求，也將伴隨追加投資案再擴增。

「這些都是台積電落實美國投資的關鍵，也是考驗川普政府如何協助台積電擴大先進製程，以及落地先進封裝技術與生產能力。」

他也提到，台積電曾表示，最先進製程量產需要與研發密切結合，台灣仍是台積電全球研發總部所在地，因此，最先進製程在台優先量產的規畫應仍不變。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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