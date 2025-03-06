法人買中鋼、大成鋼 重建題材有戲？多頭還沒到 股漲關鍵、選股重點一次看

文．陳唯泰

近來低基期族群冒出頭，尤其是俄烏戰爭有望結束，引發市場對鋼鐵及散裝航運族群的「重建概念」想像。 專家提醒，目前僅反映題材，基本面還沒翻揚向上，真正的多頭行情，須待商品報價確實走高。

台股近來受消息面主導，市場交頭接耳的話題也有了微妙轉變，相較於過往急切探求輝達等AI巨頭財報的多空解讀，隨著俄烏戰事畫下句點的可能性攀高，重建概念股「是不是漲真的」則成了近期台股的熱門話題。

對此，答案或許可以用「一半真、一半假」作為初步定調。又或者該說，現階段市場對於散裝航運、鋼鐵等重建概念股的態度，正處在「期待假戲能真做」的階段。

對於「期待假戲真做」的股市效應，不妨以前年開始席捲市場的AI浪潮為例。雖然生成式AI在近一年已進入世人生活中，各方也都認同AI是未來不可逆轉的大趨勢，但是大型的CSP（雲端服務供應商）目前都還在建置算力階段，尚未到達正式獲利的時間點，即使國內外投資機構密切關心「何時才會見到財報上的利多」，但股價卻早已先行反映。

同樣的道理，如今也發生在散裝航運股及鋼鐵股身上，並且相關效應可能更顯著。無論是鋼鐵或散裝航運，此二族群都是屬於原物料相關的產業，就股價慣性而論，原物料相關產業只要最壞時間已經過去，股價往往就會上漲；商品報價開始攀升後，股價再漲一段；直到財報利多見報，股價漲勢則走向結束。

圖／今周刊提供

僅在初階段「跌深反彈」格局

若以「商品報價上漲」為三階段的分水嶺，那麼，此刻的散裝與鋼鐵股應仍僅在上述週期的第一階段。

在美國強勢介入下，一般預料，烏克蘭及俄羅斯歷時超過三年的戰事可望落幕，隨即而來的是戰後重建，並引發鋼筋、水泥、玻璃、塑膠等需求，而運送這些原物料的途徑則需要散裝船運。不過，各方也質疑，從理性角度評估，烏克蘭的重建物資需求，並不見得會捨近求遠地向台廠購買，國內業者直接受惠空間應極為有限。

這樣的認知並沒有錯，但不代表相關個股的漲升無理，畢竟，各類物資的國際報價會因為烏克蘭的重建需求而走高，只要報價回升，台廠的獲利便有機會走揚。

在烏克蘭總統澤倫斯基對於和平方案尚未簽字的此際，市場先以「期待報價即將上揚」的心態應對重建概念股，屬於初階段的「跌深反彈」格局。

圖／今周刊提供

「續航力」從個股籌碼面下手

就股市週期來說，真正的多頭行情須待商品報價確實走高。當然，屆時相關個股的股價可能已累積一定漲幅，在此之下，此際介入散裝航運或鋼鐵股的選股重點，也就必須從「續航力」加以考量。

這部分，不妨從對個股的籌碼面觀察來著手。以散裝航運來看，今年一月間象徵散裝運價的波羅的海指數（BDI）處在低檔，在農曆年節期間並受中國需求減緩向下急跌，而「散裝七雄」今年元月的營收也確實尚未全面好轉。雖然2月以來波海指數已顯著拉高，但觀察新興（2605）、裕民（2606）等指標股，2月最後一周的法人籌碼並未凝聚火力，續航力恐須進一步釐清。

至於鋼鐵股，因為牽涉到外銷比重、甚至是銷往歐洲比重等問題，選股條件也更形複雜一些。

綜觀目前國內鋼鐵廠的產品外銷狀況，外銷比重最高的是大成鋼（2027），但這家有望受惠於美國擬對全球鋼鋁徵稅的「美國建設概念股」，銷往歐洲的比重卻付之闕如。相對之下，外銷到歐洲比重較高的國內業者，則包括中鋼（2002）、中鴻（2014）及允強（2034），其中，又以前二者近期的籌碼走向較佳，內外資都在買超。但須提醒的是，實際上，目前的國際鐵礦砂報價仍未見到多頭走勢。

綜合上述，對於鋼鐵及散裝航運目前基於重建題材的助漲效應，有很大的比重是市場預期心理所造成，實際上的獲利改善或成長，還是要等到報價確實出現較明顯的上揚後，才能進一步分析。在此之下，投資人若有意在供需改善的第一階段介入，須格外留意追高風險。

（本文作者為證券分析師，現為仲英財富投資長）

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本文授權自今周刊，原文見此。

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