中國零件3年就沒利潤！宜蘭黑手變車用燈飾大王 吃下陸3成市佔：要跑得更快

【撰文‧曹悅華】

在中國，華勝車用燈飾件擁有逾3成市占率，前10大車廠都是它的客戶。這間收服各大品牌的製造商，幕後操盤手，來自宜蘭。

眼前3萬平方公尺的廠房，只見400多名員工正在進行PCB板貼片，等調校好光色，點亮測試成功後，具備逾1千萬種顏色組合的汽車氛圍燈就大功告成。

這是車用燈飾件大廠華勝－KY（以下稱華勝）位在中國浙江嘉興市平湖的廠房。據統計，中國每10輛配有內飾氛圍燈的汽車，就有3輛採用華勝產品，包含比亞迪在內，中國前10大車廠都是它的客戶，每年生產上百萬件車用燈飾。

很難想像，手握上百家客戶的製造商，創辦人陳鏗勝居然來自台灣宜蘭。

攤開華勝財報，受惠中國電動車蓬勃發展，2024年營收逾20億元，刷新歷史新高；前三季每股稅後純益（EPS）4.68元，是2023年同期的4倍。其中，中國市場每年貢獻約8成營收，其餘兩成來自北美；2007年起打入通用汽車，2024年還供貨給美系電動車龍頭。

3月13日，華勝暫定以50元承銷價由興櫃轉上市。承銷券商國票證券表示，看好華勝車用燈飾在中國市占超過3成，加上泰國廠已在2023年量產出貨，可分散地緣政治風險，投資人對華勝回台上市普遍持正面評價。

事實上，中國近年面臨經濟停滯、降級消費等挑戰，電動車市場競爭也愈來愈激烈，華勝是如何在其中占有一席之地？

時間回到1996年，當時，就讀羅東高工汽修科的陳鏗勝，畢業後先到修車廠工作，並在退伍後改行當3M隔熱紙業務。他靠著周末勤跑客戶、親授貼隔熱紙技巧，客戶忠誠度比其他人都高，獲得公司賞識，指派他到中國開拓隔熱紙市場。

這時，中國汽車產業才剛起步，憑藉著過人的觀察力，陳鏗勝常常幫車廠想出行銷之道，像是祭出「買車送隔熱紙」，成功掀起話題，與不少汽車業高層都建立革命情感。

LED氛圍燈

「不到十天就打樣給通用！」

「3年下來，我發現遍地都是機會！」陳鏗勝回憶當時的情景，由於常常出入工廠，發現中國沒有人做汽車踏板，反觀日本、甚至台灣都已有相關產品。他思考，若是能靠踏板打入中國原廠，就有機會稱霸一方。於是決定在1999年，向家人借百萬新台幣，在中國創立「宜蘭汽車」（華勝在中國登記的公司名）。

2001年，華勝發現，東風日產Blue Bird車款，車門迎賓踏板燈模組所採用的冷光板容易故障，於是他花了半年時間研究，最後決定改為LED燈。此舉也讓華勝拿到全世界第一個專利，並打入日本三大車系。

靠著LED踏板闖出知名度，通用汽車在2006年找上華勝，提出在車內裝設LED氛圍燈的需求。

「我們不到十天就打樣給通用！」談起這一役，陳鏗勝神情難掩興奮，並透露一年後就被邀請角逐供應鏈廠商。

當時除了華勝，法國、德國、日本廠商也都很積極爭取，但華勝因為在報價上比其他人低2到3倍，還通過比照戶外配件、攝氏105度以上的耐熱測試，最終打敗與通用關係良好的日廠Oshino，在2007年正式出貨。

陳鏗勝沒想到的是，這一役後，華勝卻迎來創業後的最大低潮。

做到可隨意混色

「連BMW、賓士都來取經」

原來，隨著中國汽車業蓬勃發展，華勝的產品不斷被人模仿，人才也因為被挖角而流失。「中國的零件大概做到第3年就沒利潤，價格下降得很快，所以我們要跑得更快。」他不諱言。

為此，他決定強化研發能力，截至目前為止，光是研發及開發團隊就有80人，占整體員工的五分之一，每年研發經費約占營收四％，以期提高技術壁壘，建立護城河。

「不要以為做燈很簡單，照出來的光刺不刺眼、落在駕駛哪個位置，還有呈現出來的顏色，都是經過嚴格設計。」華勝副總朱中平指著車內的燈飾解說，強調每個細節都不可馬虎。

舉例來說，一般的氛圍燈只能做到上百色，但華勝可做到隨意混色，依據不同場景、音樂加以變換。「連BMW、賓士都曾來華勝取經。」陳鏗勝驕傲地說。目前，華勝也已取得56項發明專利。

曾是華勝最大客戶、東風日產不具名高層觀察，當電動車蓬勃發展，光電產品商機就會愈來愈大，而華勝在20年前就已切入，搶得先機。不過，在求新求變的電動車市場，除了要不斷推陳出新，成本也要具備競爭力，不然就容易被取代。

「只要你不斷搞出新東西，就會有市場在！」陳鏗勝預告，今年將在台北設立研發中心，繼續開拓海外業務。希望在車用燈飾的賽道上，立於不敗之地。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1472期)

延伸閱讀》

魏哲家加碼投資美國1000億美元，五個疑問一次解答，林宏文：台灣的台積電正走向「世界的台積電」

存股毀了我爸！600萬8年後只剩270元，血本無歸的真實故事：股票代碼化了灰我都認得

這牌球鞋比NIKE、愛迪達還潮！「銷量狂漲600％」便宜又好穿：出國走路再久腳都不會痛

24歲女孩拼提早退休，穿二手衣、不買咖啡「早餐只花20元」：45歲免向老闆請假，想休假隨時休

雲林離岸風場啟用！黑面琵鷺迴避率99.5%，開發總監親揭綠能與環保雙贏秘訣