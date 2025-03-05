台積電最好的選擇？沒課稅100% 技術不外流就能取得美國重返製造最大商機

【撰文‧林宏文】

川普新政下，赴美製造勢在必行，但也有人將台積電加碼投資美國，視p40台積電為重大利空，面對政治變局與外界質疑，台積電在前所未有的挑戰下，更須謹慎安排全球戰略、展現競爭力。

該來的終於還是來了！

繼先前承諾的三座晶圓廠，以及650億美元投資之後，美國時間3月3日，台積電董事長魏哲家與美國總統川普在白宮會面，宣布再加碼1千億美元，在亞利桑那州蓋三座新的晶圓廠及兩座先進封裝廠，研發中心也會落腳亞利桑那州。

這其實是紛擾一個多月後，對台積電最好的選擇。

沒有入股英特爾，也沒有課稅100％，只是在美國做多一點的投資。只要技術不外流，能夠取得美國重返製造最大的商機，對台積電是最好的結果。上禮拜接受數個媒體節目專訪時，我就是這麼說的。

很多人會覺得，這是對台積電的重大利空，在此歸納市場主要的五點疑慮，逐一分析如下。

疑問一：增加投資美國廠，毛利率會大幅下降？

營收增加，美國市場更穩

首先，大家一定會認為，如果台積電6個廠都完工的話，未來毛利率會下降吧？

答案是肯定的，增加美國廠產能，毛利率會下降。但我的看法是，營收會增加，而且台積電在美國市場會站得非常穩，其他對手如三星、英特爾，都很難與台積電競爭。

川普推動美國重返製造，帶來最巨大的改變，就是接下來所有製造的生意，都不會只思考成本或效益；因為當政治介入，可能扭轉很多事情。以前大家都不覺得美國可以重返製造，美國的半導體製造也不可能從現在的全球市占10％，到未來的20％，但川普硬是這樣搞，就會有可能。

川普不會考慮你的經營成本會提高、東西會貴一點；只考慮市場他要，而且要定了。未來這樣的思考，會變成常態，經營者的思惟也必須要跟著變。

兩周前，電電公會理事長、英業達前董事長李詩欽就說，台灣AI伺服器要擴大投資美國德州，5月就會有大型企業宣布結果。製造業搬到美國，已是擋不住的潮流了。

而且，現在大家不能接受去美國投資，是因為那裡太貴了，但這可能忽略了一個很重要的事實：科技會進步，AI會讓製造成本降低。而且這樣的改變，往往超乎大家的想像。

大家可以回想一下，2018年，川普要求大家搬離中國時，當時許多電子業老闆都說「不可能」。

後來大家都搬了，都降低在中國的生產比率，結果獲利並沒有變差，反而更好了。2024年，台灣有一大堆公司營收獲利都創新高，從目前已公布財報的公司來看，廣達、緯創、緯穎以及台積電都是突破歷史新高。

這代表什麼意義？台商靠著已累積多年的能耐，如精實的管理能力，還有自動化及AI新科技，毛利率並未下降。更重要的是，關鍵也不在毛利率，而是你有沒有抓到商機，餅有沒有做大。

台灣企業因為抓到AI與晶片的商機，營收全都大增、餅都做大了。這是從2018年至今7年來，美中科技戰與晶片戰持續進行下，台灣科技業的實際現況。

疑問二：在美國設立研發中心，無法根留台灣？

區別功能，與台灣相輔相成

其次第二個疑問，連研發中心也搬過去了，相信大家會很擔心，會不會從此以後台積電無法根留台灣了？

研發中心的調整，一樣需要時間，不可能現在就搬過去，少則3、5年，長則10年，美國的研發才漸漸會有明顯的布局及效益。

況且，美國與台灣的研發項目，很可能也有所區隔。台灣這裡的研發，預期會著重在製程技術與生產良率的改善；美國的研發中心，則會著重探索更先進的技術，例如先進材料、矽光子，或更先進的製程技術，甚至未來量子電腦相關科技，都可能是美國研發中心的研究方向。

作為一家世界級企業，台積電必須善用全世界給你的新機會，尤其是人才，這是未來競爭力中最核心關鍵的部分。增加美國人才布局，運用優秀人才對研發的貢獻，補足台灣人才及先進技術的不足，才能對台積電全球布局帶來正面效益。

疑問三：美國設廠不再有政府補助？

增資當自強，英特爾成變數

第三點是，川普說接下來這千億美元的投資，不會有補助了。這個問題要如何看待？

答案是：「沒有就沒有啊！」接下來，就看台積電自己的努力了。

作為外國企業，三星若也要增加投資，一定也不會得到補貼；至於美國會不會投資英特爾，或是給予新的補貼，這就很難說了，美國終究要支持自己本土的企業，這會是變數。

不過，企業的競爭力，總是要回到基本面的競爭。台積電有足夠的技術實力及財務優勢，與英特爾展開下一回合競賽。目前英特爾內部還相當混亂，對未來如何發展，也還沒有方向，製造部門又賠得一塌糊塗，要脫離困境，還需要一段時間。

疑問四：台灣沒「矽盾」了？

台灣安全不能只靠台積電

第四點是很多人會說的，台積電搬很多產線到美國，台灣原本仰賴的「矽盾」，是不是就沒有了？

一直以來，作為矽盾的半導體確實是保護台灣的武器之一；但台灣的國家安全，怎麼可能只靠一家台積電呢？

如果台灣內部沒有敵我意識，不增加國防支出、沒有先進武器布局、大家只想當三個月的兵、沒有全民防衛的準備，只想靠半導體來保護台灣，根本就是開玩笑。

如果以為靠一家台積電就能得到保護台灣的承諾，是最要不得的怠惰心理。

我認為，台積電會從「台灣的台積電」，發展成為「世界的台積電」，台灣終究是攔不住的，要把台積電鎖在台灣，也不切實際。這一點，許多人目前還沒有意識到，但未來會逐步地發生。

疑問五：「擁抱美國」提高成本，是重大利空？

改變心態，創造最大機會

最後一點，大家一定會痛罵川普，川普一．○時，政策重點是逼很多公司「離開中國」，到川普二．○，則變成強迫產業要「擁抱美國」。一．○對台灣是好事，二．○對台灣來說就變成大挑戰了。

會這樣想很正常，事實確實也是如此。但重點依然在於，改變是必須的，大家的心態要跟著調整。

其實，許多台灣電子業的經營者，如今都已經調整好心態，但市場還沒有反應過來，還是相當擔心未來的變數，並對台積電更大幅度投資美國，抱著很負面的態度，對於電子五哥將把工廠搬到美國德州，也都覺得是重大利空。

但實際上，很多經營企業的老闆，關心的還是商機在哪裡？如果不去，會不會機會就消失了？

政治壓力是一回事，但企業家最重要的能力，就是在沒辦法中想辦法，每一家企業都要在被限制的條件與環境中、甚至是被畫定的戰場裡，爭取最大利益。這項原則放在當前時空環境，就是如何在有限的條件中創造最大機會，完成未來5到10年的「美國夢」。

看到台積電加碼投資美國的新聞，令人回想起1997年，台積電宣布到南科10年投資新台幣4千億元，聯電也宣布投資5千億元，有如天文數字的投資額，震撼了所有人，當年仍在世的台塑集團董事長王永慶，還跳出來說這是「膨風」！

現在回顧這段歷史，台積電不只做到了當年那個讓人無法想像的數字，投資額甚至還遠遠高於最初宣示，這代表全世界的半導體產業規模，的確超出過去所有人的想像。如今看台積電的加碼投資美國千億美元，似乎也有類似的感覺。

川普出的考題，每個國家、每個企業終究都要交卷。台積電如今端出的答案，大概是目前能想像到的最佳解決辦法了。期待台積電經營團隊，有能力妥善應對現在與未來的種種考驗。

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