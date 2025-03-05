體改夢碎？冰球協會疑暗扣補助款 為何國體法修法後單項協會依然黑箱

【撰文‧今周刊編輯團隊】

許逸翔是台灣歷來入選U18國家隊最年輕的選手，他是冰上曲棍球國手，從小拿過多次得分王、MVP（最有價值選手）。2018年、在他年僅14歲時，已在成人賽事拿下積分第一，冰球生涯勢如破竹。

然而，2022年，一場再普通不過的練習賽，讓許逸翔自此夢碎。「或許，那才是我人生最重要的一場比賽……。」現年已21歲的他低聲說。

「那只是一場世界盃前普通的賽事。」冰球場裡除了教練、球員，並無任何防護員、醫療人員，除了場外的公共意外責任保險，協會並未為球員買賽場上的意外險，選手甚至是自費參賽。

對手阻擋時，頂膝朝許逸翔的膝蓋猛撞，許逸翔瞬間倒地。他被攙扶下場，現場沒有任何醫療處置。

直到晚上，母親帶許逸翔去掛急診，他才發現自己的十字韌帶、半月軟骨都嚴重損傷，側韌帶也斷了。他的國家隊生涯、職業冰球球員夢，就毀在這場平凡無奇的球賽中。「我寧願腿斷在世界盃……。」他說。

許逸翔的母親李尚蓉想討公道，要求冰球協會召開紀律委員會遭拒，總教練鄭崇佑向協會反映也未果，直到2024年，協會才召開第一次申訴評議委員會。李尚蓉準備厚厚數疊證據，但評議委員會以資料遲交為由，不再召開第二次會議，全案無疾而終。

讓李尚蓉無法想像的是對抗冰球協會的過程中，竟觸及了協會荒誕的祕密。

時間要先回到2017年。那年，運動界和公民圈熱血沸騰，抗議長期把持體育資源的政客與家族，《國民體育法》順勢修法。《國體法》修法後，賦予政府監督各體育單項協會的權責，改革似乎透出生機。

但體改修法後8年過去，冰球協會不動如山。

李尚蓉發現，自2017年5月起，世界冰球總會（IIHF）承諾每年補助至少8萬美元、作為台灣國家隊參賽世錦賽的交通費，帳目有異。

2019年，IIHF補助男子成人隊共3萬3千美元，等同補助20位球員每人5萬1150元新台幣，但冰球協會僅補貼每人1萬元。

IIHF另補助男子U20、U18隊，以及女子U18、成人隊一隊交通費各2萬2000美元，但協會只發給男子U20、U18、女子U18隊員每人1萬元新台幣、成人女子隊1萬5千元新台幣交通費補助。

扣掉冰球協會實際補貼選手的110萬新台幣交通費補助，IIHF給冰球協會的補助款，有8萬多美元消失了。

不僅如此，台灣冰球國手參加IIHF舉辦的世界盃，膳宿費用也是由主辦國負擔，協會卻收集選手自費購買機票的證明，向體育署申請5項國際賽共200萬元的交通補助。這筆錢，又被花去哪了？

《今周刊》聯絡冰球協會祕書長黃意中，但截稿前他未接電話、未回覆簡訊。冰球協會補助經費疑雲，體育署署長鄭世忠坦言此案已送地檢署，進入司法程序。

體育改革8年來，單項協會財務不透明、協會對選手安全保障付之闕如、各派系勢力把持，體壇陳年的結構性問題依舊難以撼動，體育署也無力監理。

今年1月，立法院三讀通過「運動部」相關配套修法與立法，「運動部」預計8月掛牌，總預算將高達200億元，但資源大增、規格升級，體育改革能因此推進嗎？

「單項協會」治理問題不解決，台灣體壇結構性的病灶，就無法有效診治。就像教育部政務次長張廖萬堅說的：「未來運動部有沒有辦法打破體育署三級機關的格局。大家都期待關切，也不容易。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1472期)

延伸閱讀》

魏哲家加碼投資美國1000億美元，五個疑問一次解答，林宏文：台灣的台積電正走向「世界的台積電」

存股毀了我爸！600萬8年後只剩270元，血本無歸的真實故事：股票代碼化了灰我都認得

這牌球鞋比NIKE、愛迪達還潮！「銷量狂漲600％」便宜又好穿：出國走路再久腳都不會痛

24歲女孩拼提早退休，穿二手衣、不買咖啡「早餐只花20元」：45歲免向老闆請假，想休假隨時休

雲林離岸風場啟用！黑面琵鷺迴避率99.5%，開發總監親揭綠能與環保雙贏秘訣