藥華藥私募解禁拚Q2掛牌 張鈞甯帳上爆賺1億！親揭3年前認256張原因

文．胡肇芳整理

生技股藥華藥(6446)去年轉虧為盈，EPS(每股純益)來到8.96元新高，隨著私募閉鎖期陸續結束，公司也向主管機關申請4件私募案上市，最快今年第2季掛牌交易。 值得注意的是，藝人張鈞甯在2022年2月砸6016萬，以每股私募價格235元認購藥華藥私募股票256張，以周一(3/3) 藥華藥633元的收盤價計算，獲利約上看1億元之多。

藥華藥自2019年底至2022年4月共辦理5次私募案，合計認購4萬2960張，募資金額約66億。每股認購金額分別為86元、93.8元、177元、235元和250元。依《證交法》，私募有價證券3年內不得自由轉讓的規定，隨著私募閉鎖期陸續結束，公司向主管機關申請4件私募案上市，最快今年第2季掛牌交易。

根據《工商時報》報導，2019年年底首次私募案，每股認購金額86元，當時認購者大多為公司股東和員工，以藥華藥2月27日收盤636元估，差價高達550元，認購者每張可賺約55萬元。

在2021年底辦理的第4次私募案，吸引不少名人加入。其中藝人張鈞甯以每股235元參與認購256張，認購金額約6000萬元，一度被封為「演藝圈女股神」。以藥華藥周一(3/3)收盤價633元來看，股價已翻倍，初估張鈞甯可望獲利超過1億元。

今年EPS估逾15元

仲裁失利恐面臨歸零或轉虧

張鈞甯先前受訪時表示，沒想到投資藥華藥竟然會引起大家注意，坦言自己這幾年對投資理財有認真鑽研，尤其是生技類、醫藥類、能源類、環保類的相關標的都有持續關注。

張鈞甯表示，「剛好我有個高中同學是這方面的專家，再加上我自己所學也有一點相關背景，這些投資都是經過評估後才做的。」對於受封演藝圈女股神，她謙虛表示自己還算是初學者，「跟什麼女股神還差很遠啦」。

除了張鈞甯之外，藥華藥董事李伸一、前101董座張學舜、前彰化縣長卓伯源也都參與這次私募，預計也有相當可觀的獲利。

然而受到藥華藥與AOP從合作夥伴到對簿公堂，根據部分仲裁的內容，藥華藥恐將再度陷入需要賠償上億歐元的風險中。儘管法人預期，藥華藥2025年營收可望衝上150億元、每股稅後純益將成長到15元以上，若不能謹慎處理仲裁賠償金，都得面臨獲利歸零、甚至轉為虧損的風險。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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