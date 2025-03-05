節能家電補助先搶先贏 他疏忽這事2000元飛了…申請退還貨物稅要注意什麼？

文．胡肇芳整理

「住宅家電汰舊換新節能補助」政策將延長加碼至2025年10月31日，民眾只要將老舊冷氣機、電冰箱汰換成一級能效產品，就可申請每台3000元的補助。不只這筆錢，若「新購」一級能效空調、冰箱，還可另外申請財政部「購買節能電器退還減徵貨物稅」，每台最高退稅2000元，合計最高可享5000元節能優惠。 不過卻有民眾誤以為只要在實施期限內申請退稅即可，透過財政部網線上申請時，顯示「不符合申請期間規定」，才驚覺已超過6個月的退稅申請期限。國稅局就提醒，申請期限須在購買日(即統一發票或收據記載之交易日期)次日起算6個月內，逾期就不得申請退還。

今年度「住宅家電汰舊換新節能補助」啟動，民眾只要將家中老舊冷氣機、電冰箱太換成一級能效產品，就可申請每台新機3000元的補助。不只這筆，若「新購」一級能效空調、冰箱，還可另申請財政部「購買節能電器退還減徵貨物稅」，每台最高退稅2000元，合計最高可享5000元節能優惠。

能源署表示，將在可用預算額度內，縮短申請期間，僅受理申請至114年10月31日，若經費用罄將提前截止。

不過民眾在申請前可要注意期限，南區國稅局分享一個案例，陳先生於2023年7月12日購買了一台符合能源效率第1級的新冷暖氣機，並取得統一發票，誤以為只要在貨物稅條例第11條之1規定實施期限2025年6月14日前申請退稅即可。

「購買日之次日起算6個月」要如何計算

只是他於2025年1月15日於財政部稅務入口網線上申請時，經系統提示「本次申請案件不符合申請期間規定」，才發現已逾6個月退稅申請期限(2025年1月13日)。

國稅局以此案為例，陳先生購買新冷暖氣機，取得統一發票之交易日期為2024年7月12日，其申請期限應自該購買日之次日(即2024年7月13日)起算6個月，即2025年1月12日前向國稅局提出申請，因該日適逢星期日，以該日之次日為末日，也就是說，陳先生最遲應於2025年1月13日以前提出申請。

國稅局呼籲，購買節能電器申請退還減徵貨物稅，把握6個月申請退稅期限，可以紙本申請，亦可至財政部稅務入口網/稅務資訊/購買節能電器退還減徵貨物稅專區線上申請。

線上申請網站→由此去

經費受刪凍預算衝擊

申請期間最晚至10月底止

能源署指出，今年補助預算經立法院凍結20%，不僅影響審案行政作業，補助台數也將縮減至147萬台，預估最多有50萬戶失去受惠機會。

經濟部已公告年度補助購買期間，亦即2023年1月1日至2025年10月31日，在目前可用預算額度內，將受理申請補助至2025年10月31日，如經費用罄將提前截止，請民眾特別留意。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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