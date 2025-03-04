中鋼配息0.33元次低、股價1個多月漲快4成…存股很難賺？「這樣買」更有利

聯合新聞網／ 今周刊
股民最愛的存股標的中鋼（2002），週四（2/27）董事會通過每股擬配發0.33元現金股息，創下4年來最低、也是歷史次低水準，以最新收盤價24.35元估計，現金殖利率僅1.35%。圖／聯合報系資料照片
股民最愛的存股標的中鋼（2002），週四（2/27）董事會通過每股擬配發0.33元現金股息，創下4年來最低、也是歷史次低水準，以最新收盤價24.35元估計，現金殖利率僅1.35%。圖／聯合報系資料照片

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股民最愛的存股標的中鋼（2002），週四（2/27）董事會通過每股擬配發0.33元現金股息，創下4年來最低、也是歷史次低水準，以最新收盤價24.35元估計，現金殖利率僅1.35%。

不過，近一個多月中鋼股價破底翻，至周四盤中最高來到24.35元，才一個多月已經反彈36%，外資整個月大買中鋼超過16.5萬張，存股領息似乎比賺價差還少，該怎麼操作好呢？

130萬中鋼股東都想問：存股還要繼續存？

中鋼去年EPS 0.13元，略優於前年0.11元水準，董事會通過特別股股息每股1.4元，普通股每股0.33元，普通股股利持續超額配息。

不過，觀察中鋼配發股息一路下滑，從2022年3.1元、2023年1元，到去年0.35元，今年只剩下0.33元，對於130萬中鋼股東來說，要不要繼續抱下去一直成為痛苦的決定。

中鋼連34年發放股利56.69元，近5年平均現金殖利率3.61%

中鋼連34年發放股利，合計56.69元，近5年平均現金殖利率3.61%，穩定了配息讓不少長輩情有獨鍾，但今年1/13盤中股價一度來到17.85元、創近5年新低。隨後在川普祭出進口鋼鋁25%關稅大刀後，讓台灣業者反而擁有相對利多位置，中鋼股價破底翻，至周四盤中最高來到24.35元，才一個多月已經反彈超過36%，法人認為中鋼已經走過最低潮，基本面也增添柴火。

外資整個2月買超中鋼超過21.8萬張

觀察三大法人，近期以外資最挺中鋼，已經連7買高達11.8萬張，而整個2月截至2/27更是大買超過21.8萬張，籌碼面相對有利中鋼。

根據雅虎新聞報導，資深台股分析師許博傑指出，雖然近期中國經濟復甦和俄烏重建題材發酵。但股價回到相對高檔的位置、若是財報表現跟不上，股價就會有壓。

股價反彈過速，建議股價回測年線再找買點

中鋼第一季營運表現仍恐不樂觀，中鋼年線約在22.57元，股價這波反彈已經來到24.35元，短線不建議追價，操作可考慮在股價回測年線或跌破年線時再找買點。

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