真的需要存到4000萬才能財務自由？關鍵3習慣 拿回人生選擇權

文．張孝瑜

當談到「財務自由」時，許多人腦中浮現的畫面往往是擁有數千萬資產，過著豪華生活。然而，這真的是財務自由唯一標準嗎？又該如何達到目標，過上想要的生活？

財務自由與數字無關 與個人價值觀有關

「每個人對財務自由定義不同，對我來說，就是你可以不再需要為錢工作。」理財作家嫻人說，有人會認為沒有四千萬、八千萬，何來談財務自由？但她認為，真正的財務自由，並不是完全停止工作，而是擁有選擇的權利，有餘裕選擇自己喜歡的工作，而不是被迫為錢妥協。

每個人都有自己認定的自由狀態。她舉例，有些人覺得財務自由是能夠隨時出國、住高級飯店、搭商務艙；但她搭經濟艙也無所謂，退休後日常花費甚至不到一萬元，每個月的基本生活費用都能輕鬆應付，並且有時間做自己喜歡的事，那就已經是財務自由了。

3大致富法則 儲蓄為首要

事實上，對財務自由的定義、金錢的使用，都跟價值觀有關。在《我的金錢之旅》一書中，不只分享了30個財務自由故事，也歸納出三個致富核心法則：節儉並有紀律地儲蓄、建立正確的金錢觀、明智的投資。

嫻人坦言自己，除了49歲遇意外失業波折外，自己人生還算順利，所以沒想過檢視自己的金錢觀，但閱讀後發現，許多人的金錢習慣其實來自於童年經驗。她回顧自身價值觀養成，由於父親是客家人，有節儉基因，而母親則是出門會坐計程車，母親的觀點是：「有錢也要給別人賺。」她笑說自己是複雜的綜合體，但整體而言，仍然不會過度鋪張浪費。

記帳減少非必要支出 依年齡階段提升儲蓄率

嫻人在43歲時，就開始預感金錢危機。當時，她在金融業擔任高階主管，眼看許多外商銀行紛紛退出台灣，嫻人判斷未來恐無法做到退休，於是開始認真記帳，檢視自己金錢流向，出門減少坐計程車、不再去按摩，將非必要支出降到最低。等到49歲意外失業時，她也坦然告知身邊朋友，不能再去高消費餐廳用餐，國外旅行改為參加國內走讀歷史之旅；即使減少許多享受，但她仍然甘之如飴，也多了樸實但內心豐富的朋友。

嫻人分析，所謂「月光族」分為兩類：一是原生家庭有豐厚物質資源，所以即使月光也不擔心後果；另一是危機感不夠強，倘若像她開始擔憂未來生活，不必要的消費自然會降低。但她也不建議過度儲蓄，造成生活壓力，或因此錯失生命中美好事物，提早30幾歲達到財務自由目標，有時候反而會因此感到空虛。

嫻人建議，剛出社會的年輕人，可拿出約10%薪資儲蓄，等到越靠近中年，儲蓄率可漸次提升到15%~20%，行有餘力，再朝向更高儲蓄率邁進。「你不要把職涯當短跑，要把它當馬拉松，以免一開始繃太緊，有可能到某一點就會爆發。」她說。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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