下個金融危機在東南亞？傳產難擋陸殺戮、股市遭美股拖累…謝金河：這些國家陷噩夢

文．謝金河

下一個金融危機可能在東南亞？ 今天全世界都在討論川普大戰澤倫斯基的新聞，不過大家注意到，這幾天美股科技股大跌，但颱風尾卻掃到東南亞的泰國，印尼，菲律賓，甚至印度也不太妙。

儘管中國利用Deepseek鼓舞科技產業的士氣，但是中國很多產業產能過剩，內捲全球的趨勢仍不斷惡化。我注意到，同樣受到中國內捲衝擊很嚴重的如德國，中國汽車業已殺到德國，讓老牌的福斯汽車都得關掉工廠，BMW，賓士也很嚴重。

理論上，德國經濟恐怕四面楚歌，但出奇的是德國股市一直走高。如果從23年底算，德國DAX指數上漲33.5%，今年以來也上漲12%，在全球都名列前茅。我仔細查看一下，德國興起很多新產業，例如，軟體的SAP，化學材料的BASF，綜合企業的西門子，博士集團，還有軍工代表企業萊因金屬股價漲了好幾倍。

德國把庫卡賣給中國的美的，這些年慢慢體悟到中國帶來的威脅與壓力，這次基民黨，基社黨重返執政，新首相梅爾茨重新調整腳步，德國比預期中更強韌。

但東協各國看起來危機四伏，最嚴重的是泰國，其次是印尼，1997年的金融風暴從滙率暴跌開始，泰銖從22.2跌到52.5，印尼盾一口氣跌到16950兌一美元，接下來是股市大跌，資金大規模外逃。這次可能是產業遭受到掏空，中國過剩產能可能重創東協各國經濟。

最近揚言拼經濟的塔信家族，已經準備在泰國建立博弈產業，開賭場，拼觀光。台灣在泰國的泰鼎去年慘賠將近一個資本額。最近泰達電公布財報，股價一開盤跌23%，不好的徵兆顯現，泰國SET連1200點都守不住。

印尼政府已經封禁中國電商平台，印尼和泰國的傳統產業都擋不住中國的殺戮。昔日中國有大市場，東恊各國在政治上完全親中，如今中國過剩產能內捲壓力，已經讓在地企業紛紛倒閉，壓力仍在持續中。這次川普指揮報，除了印度，東協各國好像被跳過。

最近報載越南榴槤價格暴跌8成，原來越南人砍掉咖啡樹，改種榴槤，現在也陷入養，套，殺的噩夢中！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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