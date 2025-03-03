1理由出清00919！大俠武林：「2025年5檔黑馬ETF口袋名單」撿便宜時機曝

文．數位內容部整理

知名投資達人大俠武林近日在財經節目《小宇宙大爆發》中透露，他已幾乎全面出脫00919，並分享了其投資策略與2025年看好的黑馬ETF。他強調，高股息ETF並非全然適合長期持有，資產應靈活配置，並點名00757、00830、00909、00910及00631L元大正二為未來值得關注的標的。

00919出清不能存了？大俠武林：找到更好的標的

大俠武林表示，投資沒有辦法每次都賣在最高點，重點是懂得調節資產，把錢轉到更有機會的標的。

他手上的00919早在去年幾乎全出脫了，是因為找到更好的投資標的，把資金轉進00909、00910及鈊象（3293）等，趁震盪時進行低檔佈局。

他提醒大家，市場的輪動規律通常是：市值型ETF、中小型股、高股息ETF輪流漲。當00919這類高股息ETF價格太高時，就該考慮調整資產配置，或是用領到的股息去回買其他潛力股，這樣才能確保長期穩定獲利。

2025年黑馬ETF出列！大俠武林5檔口袋名單

講到未來的投資方向，大俠武林特別點出了幾檔具備高成長特質的黑馬ETF：

00757（統一FANG+）：

追蹤美國尖牙股，含息報酬18%，雖然現在價格不低，但波動大，反而適合存股，才有機會撿到便宜價。

00830（國泰費城半導體）：

跟上AI趨勢，平均年報酬率約13%，是中長線佈局的好選擇。

00909（國泰數位支付服務）：

數位支付全世界都推廣，可以用較低風險參加比特幣投資。

00910（第一金太空衛星）：

受惠川普國防、外交政策，潛在價值高，主題型ETF的佈局重點。

00631L（元大台灣50正2）：

台股目前本益比22，處在高檔有下殺風險，適合極度恐懼時後大量買進。

月報酬1萬，成本差10倍？選對標的才能真正「躺賺」

大俠武林分析，如果投資朋友懂得低檔佈局，高檔調節。

以00757來說，月報酬1萬的話只需要買7張、成本大約66萬。

如果是買到配息縮水的高股息ETF，想要有月配息或是資本利得報酬1萬，可能成本要花到 6、700 萬。

恐慌指數是進場訊號？黑馬ETF「8折買進法」輕鬆賺波段

但目前有些ETF價位不低，例如00757股價已經漲起來了，還可以進場嗎？

大俠武林提醒，如果想要15%-20%的投資報酬，最好的方法就是等市場跌深再分批進場，才賺得到波段。

那跌多少算跌深呢？大俠武林指出，

當恐慌指數到了極度恐慌時，找前波高點打8折，就是很漂亮的進場時機。

當市場開始恐慌下跌，可以把資金分成十等份，8折的時候投入一份，7.9 折再投入一份，再打折再投入一份，以此類推，這樣進場成本才會更漂亮。

高股息ETF套牢了怎麼辦？大俠武林：1招無痛解套

但如果想要進場買這些黑馬股，但手頭資金還卡在之前買的高股息ETF，例如00919成本很高，如果現在賣掉就虧錢了，該怎麼辦？

大俠武林建議，

「如果你手上的高股息ETF套牢了，接下來的策略就是『領息回買』。也就是說，把領到的股息全投入買黑馬股，這樣長線下來也能有效提高投資報酬。」

不過，大俠武林也表示，「說真的，不是所有高股息ETF都值得長抱，一定要精挑細選。

目前我手上高股息的部位早就降到很低，現在主要佈局主題型ETF，像00910、00917這類的未來潛力股。」

如果投資人手上的ETF長期表現不佳，也可以考慮先賣掉一半，把一半資金轉投資更有潛力的黑馬ETF，領到的股息也投入黑馬股，來提高整體報酬率。

年賺13％，0050才是真正的高股息ETF？長線投資這樣選

很多人以為所有高股息ETF都適合長抱，但大俠武林直接點破這個迷思：「其實，真正兼具穩定配息和資本增值的ETF是0050。」

長期來看，誰是真正的高股息ETF？大俠武林語出驚人的表示「答案就是0050」。

為什麼是0050？因為它長年配息穩健，配息也不會說腰斬就腰斬，如果長期定期定額持有成本抓100塊，配息5塊錢，殖利率就有5%！

而且，近十幾年來，0050的年化報酬率是12.7%~13%左右。不像某些高股息ETF，可能股息縮水甚至股價大跌，0050既有成長性又夠穩健。

「什麼高息？什麼市值？都是假象！重點就是長線會不會漲？你賺不賺得到含息報酬？股息有沒有穩健的成長？有的話，你就能取得漂亮的市場報酬！」

結論

最後，大俠武林強調，投資的核心就是掌握資金輪動的節奏，適時調整持股，不要因為短期帳面上的損益就亂賣股票，而是應該找更有成長性的標的。

他看好00757、00830、00909、00910和00631L這些黑馬ETF，就是因為它們具備高成長的特色，值得投資人特別關注。

大俠武林特別提醒大家「如果銀行的定存利率下降，你會不會把錢轉存到利率更高的銀行？投資也是同樣的道理，要隨著市場變化靈活調整，把錢放在最有機會的標的上！」

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考，投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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