川普是台積電「轉大人」必要考驗！台股從狂漲到停滯 老謝：生態會有大改變

文．謝金河

台積電的關鍵時刻！ 這幾天，香港的恆生指數又一度超越台股，這是Deepseek效應帶來的衝擊，在香港上市的中國大型科技股大漲，從阿里巴巴，騰訊，比亞迪，小米等大漲，帶動恆生指數。而過去一直靠台積電股價上漲拉動的加權指數，因為台積電拉回，而出現停滯。

今年台股的生態可能出現較大的改變！2024年，台股上漲28.47%，全球漲幅居次，只輸給Nasdaq。台積電上漲81.8%，如果拿掉台積電，加權指數下跌2.3%，最慘的是台塑四寶，去年跌幅都在55到57%之間。

今年台積電面對幾個大挑戰，最大的是川普壓力！台積電是國際大企業被川普點名修理最多次的企業，而且，川普對台積電有很多成見。台積電如何修好川普學分？如何增加美國廠的投資？大家都睜大眼睛看！

二是台積電從2020年漲到現在，技術指標已在高檔，九月K，D值都在80以上，而且即將反轉交叉向下，這是技術面的頹勢。但台積電去年EPS45.25元，今年可能朝50到60元的方向挺進，基本面很靠得住！於是在基本面，技術面僵持下，台積電可能呈現下有鐵板，上有鍋蓋的盤旋走勢。

台積電不再奔馳，台股也跟著盤旋

台積電不再奔馳，台股也跟著盤旋，最近加權指數都在23000附近。受到Deepseek衝擊，最近Nvidia，Amd，ARM走勢疲弱。Tsmc adr最近10個交易日跌9天，今年以來股價下跌4.06%。

今年台積電煩惱的事特別多！過去台灣的企業主常常說，政治歸政治，經濟歸經濟，我們只顧賺錢就好，不要管政治！這次台積電面對的正是政治課！這也是台積電躍升至全球大企業，要「轉大人」的必要考驗！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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