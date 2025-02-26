百年黑松！彈珠汽水起家到百億營收 72歲老董走過家族經營權鬥爭

【撰文‧徐采薇】

今年正式擠身百年企業的黑松，連兩年營收突破百億元，迎來業績與品牌發展的雙重突破。董事長張斌堂強調，接下來將更致力於永續經營；而如何穩固基業也成必須面對的關鍵課題。

將頭髮梳成三七分，臉上掛著招牌的V字上揚笑容。他，是現年72歲的黑松董事長張斌堂，面對鏡頭，他駕輕就熟地說：「我大概是最常接受採訪的董事長了！」強調但凡能為黑松多爭取曝光機會，他鮮少推辭。

黑松在1925年創立，以彈珠汽水起家，後跨足茶、咖啡、酒、果汁等事業，今年正式邁入百年，是台灣歷史最悠久的飲料企業。

目前，掌門人為張家第三代、第五任董事長張斌堂。2023年，該公司營收105億元，首度突破百億大關。儘管2024年重要營收來源之一的酒業景氣低迷，仍繳出百億營收成績單。

一切看似順遂，其實黑松過去百年一路走來並不容易。

時間回溯至2010年，黑松發生經營權之爭，董事會合力推舉當時還在台灣綠藻公司的張斌堂出任董座，儘管曾擔任過公司監察人，同時又具備中興大學食品科學系、美國佛羅里達大學資訊管理碩士學位等學經歷，但因為過去沒有參與黑松營運，仍被公司內部和外界視為空降部隊。

「有人覺得我只是過渡期暫代董事長而已，愈是這樣我就愈要排除質疑。」儘管已經接下擔子15年，但個性好強的張斌堂回憶起剛接下董事長的情況，眼底仍有著不服輸的傲氣。

拿下金門高粱經銷權

靠實力征服質疑

黑松也確實在他的努力下發生質變，2010年，他先是簽下金門高粱經銷權，爾後陸續代理日本CHOYA梅酒等品牌，讓原本不到營收一成的酒水事業大幅成長，如今占黑松營收比重逾4成。

擺脫經營權之爭的陰霾，今年又迎來百年大關，作為承先啟後的關鍵人物，站在企業邁向下個百年的路口，張斌堂要如何做到永續經營？

「只要能好好經營黑松，讓股東獲利，就算黑松下個百年的董事長不姓張，甚至不再為張家所有，也沒有關係。」張斌堂語出驚人地說，未來黑松的掌門人不一定要是家族成員。

張斌堂不諱言，經歷上任時的紛擾後，如何穩定經營權確實是他接任董座的一大課題，但在盤點黑松的股權結構後，他卻得出「不做家族布局」的結論。

談及公司的股權結構，張斌堂無奈地苦笑：「數十人均分下來，一人所持股權甚至不到1％。」

重視公司永續經營

不拘泥於家族傳承

他觀察，黑松已傳承到第三、第四代，考量家族人數龐大，股權結構十分分散，如今要聚集多人一起做信託恐怕是個困難的大工程。加上，家族成員都各有事業或到海外發展，且個人持股甚少，與一般小股東無異，也鮮少過問公司事務。因此應將公司或品牌永續經營視為重中之重，家族利益則非他的首要考量。

意識到這點，張斌堂在上任之初，便秉持公開透明的經營原則，「我法說會都留到最後才走，有問必答，也經常接受採訪，就是為了讓外界了解公司或提出意見。」保持暢通的溝通管道，是讓家族成員、大小股東願意信任他的第一步。

接著，是在人才管理上堅持選賢與能，「家族成員想進公司，可以呀！你來面試。」他強調，家族成員沒有特惠，且每個主管都有備案，需每年提交自身「離開崗位的替代人選」，為的就是避免人才斷層。

而最關鍵的一點，還是用成績說話，「每股股利在我上任前約0.5元以下，到我上任後除了第一年0.6元外，後來每一年都在一塊錢以上。」他自豪地說，公司賺多少錢一直以來都公開透明，更從不分內帳、外帳，才讓大小股東、家族成員這15年來都放心將公司交予他。

儘管如此，黑松的經營團隊仍是由擁有過半持股的張家掌握。綜觀枱面上，除了現年72歲的張斌堂，管理層的張家人還有同為第三代的公司特助張建章，以及兩年前接任總經理的張智鈞。

黑松下個百年將走向專業經理人制度，或由張家大股東說了算，仍是未知數。但可以確定的是，在張斌堂的領導下，近年黑松的營運確實進入穩定成長期。

不過，義守大學企業管理系教授鍾喜梅指出隱憂，雖眼下黑松家族在經營權上相安無事，但黑松股權不夠集中，許多二代或三代變成法人代表進入董事會，在缺乏家族辦公室或信託的幫助下，一旦家族間發生分歧，就可能演變成經營權之爭。

鍾喜梅建議，不論未來是否為張家掌權，若要將品牌永續傳承下去，都應該事先協調好家族間的權力和股權分配，並盡快培育下一個接班梯隊，才能避免2010年的風波重演。

正式邁入百年，繳出百億營收成績，無疑是一大里程碑，但如何守住這百年基業，將是黑松經營團隊無可迴避的課題。

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