藥華藥今年EPS估逾15元 仲裁失利恐轉虧…握「3套劇本」如何衝擊最小化？

【撰文‧譚偉晟】

受惠於競爭藥物全球缺貨、美國市場經營漸上軌道，藥華藥去年終於轉虧為盈。沒想到，2020年對合作夥伴發起的國際仲裁，卻可能讓公司再度陷入虧損危機。

「藥華藥接獲ICC（國際商會）的部分終局仲裁判斷.....，駁回我方損害賠償的請求。」2月17日晚間，台灣生技市值龍頭藥華醫藥（以下稱藥華藥）突然召開重訊說明會，創辦人暨執行長林國鐘一言不發，神色凝重地聽著同仁宣讀仲裁內容。隔日，藥華藥開盤不久後便跌停鎖死，從17日到21日，藥華藥股價下跌近17％、市值蒸發超過400億元。

市場的擔憂，是根據部分仲裁的內容，藥華藥恐將再度陷入需要賠償上億歐元的風險中。在這場國際仲裁案上，藥華藥提出歐洲通路商AOP，應負擔對新藥「百斯瑞明」美國藥證申請遲延的責任，求償20億歐元。而AOP則是提出反請求，主張藥華藥違反合約導致損失、非法使用AOP臨床數據等，求償60億歐元，相當於逾兩千億新台幣。

對分潤有歧見 交惡8年

從合作夥伴到對簿公堂，藥華藥與AOP交惡已有8年之久。2009年，藥華藥與AOP簽訂合約，由AOP負責百斯瑞明的臨床實驗與歐洲銷售，藥華藥負責製造，並協助取得歐洲藥證。此外，AOP也需要提供資料，協助藥華藥申請美國藥證。

這份合約一直走到2017年，藥華藥與AOP在臨床資料提供、藥品銷售分潤的歧見日深，甚至在百斯瑞明的開發上，一度出現AOP強調是它們研發的成果，讓藥華藥不滿被AOP視為代工藥廠。雙方反目的結果，是藥華藥在2017年，以AOP遲交臨床數據向AOP提出解約、拒絕繼續供貨，隨後AOP在2018年向ICC提出國際仲裁，主張合約依舊有效、並向藥華藥求償4.81億歐元。

這項仲裁案，ICC在2020年10月宣布由AOP獲勝，更判藥華藥須賠償1.42億歐元，相當於逾48億新台幣。

面對2018年仲裁案的不利結果，藥華藥於2020年12月在德國展開法律行動，最終於2022年2月獲得德國聯邦最高法院裁定，無須支付1.42億歐元的賠償。

然而，藥華藥的另一項行動，也就是2020年11月向ICC提出AOP必須就遲延美國藥證申請的損失負責，並求償20億歐元的國際仲裁案，就是2月17日藥華藥重訊說明會的重點，仲裁庭不僅駁回藥華藥的賠償請求，更認為藥華藥遲延歐洲藥證申請與遲延供貨，恐怕讓藥華藥陷入上億歐元賠償的窘境。

為什麼重訊說明會只有揭露部分仲裁判斷？ICC國際仲裁院院士、眾才國際法律事務所主持律師陳希佳解釋，「仲裁內容保密，原則上不會公告。」她解釋，由於藥華藥僅是依照上市公司要求，揭露對公司營運有重大影響的資訊，外界很難斷定仲裁的完整內容。不過就目前揭露的訊息，已經可以斷定，藥華藥難以從賠償中脫身。

原因在於，部分仲裁判斷可以被視為「分階段進行的仲裁流程」，「仲裁庭先看有沒有責任，如果沒有責任，後面的賠償金額就不用算。」陳希佳解釋，ICC藉此加速仲裁案的進行，下個階段就會是基於賠償責任計算賠償金額。

因此，ICC已經將「遲延歐洲藥證五個月、遲延供貨四．五個月」的責任歸於藥華藥，意味著藥華藥必然得承擔因該責任而可能帶來的上億歐元賠償。而仲裁案接下來的發展，則包含後續仲裁流程、與AOP達成和解，以及再次向法院提出撤銷仲裁判斷等三套劇本。

劇本一》繼續仲裁 但費用驚人

劇本一：繼續仲裁。如果走這條路，藥華藥不但要盡力爭取降低賠償金額，也得思考如何在財報上反應賠償的影響。事實上，2月17日揭露的部分仲裁判斷，藥華藥已經面臨兩筆逃不掉的費用，分別是AOP要求對過往臨床藥物價格調整的約21萬歐元（逾7百萬新台幣），以及上一次仲裁的開支，ICC裁定藥華藥還須付給AOP135萬歐元（逾4千6百萬新台幣）。

由於這兩筆金額已確定，國立台北大學會計系教授張仲岳表示，藥華藥應該要在最新財報中，將其寫入負債準備科目中，然而未來可能逾億歐元的賠償，就得看公司要揭露多少。

「如果公司跟會計師討論，認為有很高機率要賠，就要提負債準備。」張仲岳指出，實務上，公司擔心若提早認列負債損失，可能會表現出在仲裁上「認輸」的態度；但對會計師來說，若是不提早認列，「投資人、主管機關都給會計師壓力，因此財報上可能會用附註的方式揭露，也不一定會提到數字。」

藥華藥何時揭露賠償金額，得依後續仲裁的進度。ICC國際仲裁院院士、高蓋茨法律事務所合夥律師黃璽麟指出，ICC仲裁庭在雙方責任確認後，就會進入賠償金額的討論，「通常在一年到一年半之後，會有結果。」

不過，國際仲裁並非只有「走到最後」這個選項，「國際上很多公司是仲裁打到一半，就和解了。」陳希佳解釋，一來是因為在仲裁庭上，雙方資料呈現出來後，真理是愈辯愈明；二來則是國際仲裁的費用驚人，打到最後未必最有利。

劇本二》走和解 但條件難談

劇本二：和解。對藥華藥而言，由於處在賠償責任較大的狀況，和解似乎是避免天價賠償的選項；可是，不具名的生技產業分析師私下表示，2022年藥華藥獲得德國法院免賠1.42億歐元的裁定後，「AOP擺低姿態以求和解，但藥華藥似乎沒有認知到和解的重要性。」他認為，藥華藥若想再提和解，恐怕不容易談到好條件。

而去年底，AOP創辦人暨董事魏德曼（Rudolf Widmann）曾透露，藥華藥多次聲稱會提出和解，AOP卻未曾收到任何提議文件。在2月17日重訊之後，藥華藥在新聞稿上提及「積極推動雙方未來合作」，至於實際是否會主動提和解，仍有待經營團隊說明。

對於和解，陳希佳也提出一種可能，就是提出可行的商業合作，取代立即支付的高額賠償，畢竟現在的市況對藥華藥有利。台杉投資生技基金合夥人沈志隆表示，與藥華藥百斯瑞明競爭的藥物Pegasys全球缺貨，這讓百斯瑞明的需求激增，藥華藥營收與獲利同步上揚，而且百斯瑞明的第二適應症「原發性血小板過多症」，也正在全球主要國家申請藥證，「藥華藥仍有很大的成長空間。」這是藥華藥有機會用未來商機換取賠償金額降低的底氣。

劇本三》提撤銷仲裁判斷

劇本三：向法院提出撤銷仲裁判斷。藥華藥這次如果要再靠法院判決翻盤，也就是循2022年獲得德國聯邦最高法院「撤銷仲裁判斷」的可能性，陳希佳認為機會不大，「終局仲裁判斷，是可以由法院撤銷，但撤銷的事由很有限。」最常見的就是重大程序瑕疵，沒有給當事人適當的陳述機會。在2022年德國聯邦最高法院的裁定中，清楚寫到「仲裁庭以AOP單方面的計算結果為基礎，忽略藥華藥公司的反對意見。」成為上次得以撤銷仲裁賠償的關鍵。

然而此次仲裁，藥華藥未必有相同狀況可以反轉局勢。陳希佳也補充，仲裁庭不像一般法庭審理時得參考過往判例，也就是說，仲裁庭不存在所謂的「判決先例拘束性」，意味不論是AOP於2018年提起的仲裁案結果，或是藥華藥於2022年取得德國法院裁定免賠逾億歐元的裁定，對此次仲裁案的影響極其有限。因此，曾經在前一次仲裁反將對方一軍的藥華藥，這一次恐難以從仲裁賠償中脫身。

儘管法人預期，藥華藥2025年營收可望衝上150億元、每股稅後純益將成長到15元以上，若不能謹慎處理仲裁賠償金，都得面臨獲利歸零、甚至轉為虧損的風險。

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