被迫幫英特爾…5種劇本「這套機率4成」！怎樣都有影響 台積電怎麼辦？

文．林韋伶

在台積電（2330）今年首度於美國召開董事會後，就有法人示警，儘管在董事會上沒有通過什麼特殊的議案，但還是要觀察後續美國政府的可能動作。 近日，外媒果然傳出台積電（2330）和博通可能各自收購英特爾的晶圓代工與晶片設計部門的訊息。究竟台積電與英特爾的合作還有哪些可能性？

台積電、英特爾還沒決定是否合作，台積電股價陷入橫盤整理

台積電與英特爾之間是否合作，引發各界關注，由於市場擔憂後續發展，讓台積電近日股價陷入震盪橫盤整理，反觀英特爾股價今年來已大漲近３成。

談到現階段全球的半導體產業競賽，中華經濟研究院第二研究所暨日本中心副主任江泰槿分析，半導體產業的進步需要各國依照所長進行分工與合作，非由單一國家主導、壟斷或是削價競爭可以達成的。

「台灣憑藉完整的產業聚落、領先的技術實力及優秀人才，特別是在先進製程領域佔有超過9成的全球市占率，展現無可取代的戰略價值，此優勢不僅強化了台灣在國際經貿談判中的籌碼，更為深化與民主陣營國家的產業合作奠定堅實基礎。」江泰槿這樣說明。

不過，也因為台灣半導體產業的戰略地位浮現，讓狂人美國總統川普的警報大響。

美國政府態度明確：要整個台積電變美國一部分

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授陳松興就直言，台積電對美國來說，已經不只是企業，而是關乎國家安全與科技戰略的核心資產，「美國政府的態度很明確，他們要的不只是台積電赴美設廠，而是希望整個台積電都變成美國的一部分，這樣他們才能真正掌控半導體供應鏈的主導權。」

為了因應川普2.0時代可能引發的全球經濟秩序重組中，台灣在2月舉辦國安高層會議後提出「立足台灣，布局全球」的經貿戰略願景，並積極推動「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。

市場盛傳5種台積電、英特爾的可能合作版本

但在倡議發酵前，市場已經盛傳5種台積電與英特爾的可能合作版本，包括為英特爾美國廠成立子公司且台積電入股成為小股東、加強亞利桑那州廠投資、台積電為大股東並與英特爾美國廠成立合資企業、直接投資英特爾，以及加速原有亞利桑那州廠投資規劃。

最有可能成真的情境是它！發生機率約35%~40%

根據元大投顧研究團隊的推估，由於英特爾有為美國政府生產國防與航太相關產品，美國政府會希望英特爾取得新合資企業的主要持股，預估英特爾將以其現有技術與廠房獲得40%持股，台積電將透過其生產技術與IP授權持股約 30%，其餘股權則由重要美國Fabless客戶持有。

為英特爾美國廠成立子公司且台積電入股成為小股東，這是元大投顧認為最有可能成真的情境，發生機率約35%~40%。

發生機率約30%的情境，則為台積電加強亞利桑那廠的投資。元大投顧預估，台積電可能增加在美國的投資金額，並宣布後續4廠（可能為A16以下製程）與先進封裝廠（主要為CoWoS與SOIC）的相關規劃。

這些投資既能滿足輝達、AMD 及博通等美國客戶需求，也能達成美國政府的要求。

第3種情境，發生機率則為15%~20%，也就是由英特爾美國廠及台積亞利桑那廠共同設立合資企業，且台積電為最大股東。

想解決英特爾製造部門窘境，必然需要台積電助其提升良率

元大投顧分析，美國政府若想解決英特爾製造部門的尷尬處境，必然需要台積電的協助以提升其良率。因此，一個方案是由台積電取得新合資企業（其中包含英特爾之美國廠及台積電之亞利桑那廠）的主要持股（約50%），以交換台積電提供技術與IP授權，使合資企業能夠受惠台積的IP與生產技術。

而英特爾將以現有製造部門獲得合資企業的3成到4成股權，輝達、AMD、高通或博通等美國Fabless公司則持有剩餘股權。只是，元大投顧認為，此情況發生的機率相當低，因爲美國政府不會希望由一間外國企業掌握美國主要晶圓製造產能。

第4，則是投資英特爾。對台積電來說僅從財務角度考量最簡單的做法即投資英特爾，因不會牽涉任何技術或IP授權問題。只是美國政府恐怕不會認同這種做法。

最後，則是對台積電來說最簡單的方法，也就是增加在美國的半導體生產或投資以提升就業率，加速原有於亞利桑那州的投資規劃，以符合美國政府增加在美國的半導體生產或投資，以提升就業率的最終目的。不過，元大投顧分析，此情況發生的機率小於5%。

若兩家成立合資公司，長期來說對台積電有負面影響

元大投顧最後提醒投資人，不管台積電是大股東或小股東，若是最終發生台積電與英特爾成立合資公司，牽涉IP授權的情況，來自英特爾的競爭加劇，長期來說對台積電將有負面影響，因為英特爾產品良率長期來說可能逐步改善，接著引發部分投資人擔憂外包給台積電的比例可能降低，以及美國客戶可能有更多誘因下單給英特爾。

至於最終劇情的走向為何，考量相關的複雜情況及有數家公司牽涉其中，元大投顧預估，各方皆將需要時間進一步討論，可能須等1~2個月後才能看到最終結果。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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