AI趨勢浪潮下 漲破千元台積電還能買嗎？專家：從本益比看CP值還很高

文．周靖璞

「護國神山」台積電在2024年突破千元大關後，不少投資人擔心基期已高不敢投入，漲破千元的台積電還能買嗎？理財作家股市隱者在《毛利小姐變有錢》節目中分析，市場分析師不斷上修EPS預估回推本益比，以台積電歷史本益比落在15-25倍換算，現在還是相對便宜價位，他認為不要輕易被「市價」的價格影響投資節奏。此外，除了台積電與輝達，AI趨勢浪潮下，矽智財與散熱模組預期成為長期投資亮點。

預期EPS不斷上修

台積電本益比仍屬「便宜價」

在全球十大晶圓代工廠當中，台積電以超過6成市佔率穩坐第一名寶座，領先第二名三星6倍。股市隱者指出，AI崛起對晶片需求帶來爆發性成長，從硬體到軟體應用，無一不需高效能晶片支持。尤其AI趨勢現況仍處於硬體開發階段，之後還會研發更多軟體，像是基因檢測、醫療與雲端服務，這些需求都需要大量先進晶片。在趨勢與規模兩大優勢下，台積電無疑會是台股的「贏勢股」。

股市隱者提到，現階段台積電唯一風險，在於川普政府不計代價動用國家力量打壓台灣半導體供應鏈。台積電目前美國設廠情況，因成本高昂導致毛利率低，顯示美國想把台灣所有半導體供應鏈搬遷至美國是不切實際，川普關稅政策更多的目的是為了有談判籌碼，希望透過利益交換，讓非美企業的台積電聽話。

「真正有風險的，會是像力積電(6770)、世界先進(5347)...」股市隱者表示，假設川普打定主意以關稅打壓台積電，因其技術獨佔性，可透過漲價將成本轉移，但其他公司一旦想議價可能就會錯失客戶。他進一步補充，昔日並列「晶圓雙雄」的聯電(2303)因聚焦非AI產線的消費性電子市場，目前遭遇中國市場挑戰，在股價上與聚焦先進製程的台積電形成兩樣情。

雖然台積電已是「千金股」，股市隱者認為，不宜用「市價」去定義股票的昂貴或便宜，而是要觀察EPS與本益比衡量股票的「CP值」，「時下不少分析師預測台積電2025年EPS可能來到60元，即便市場可能提早反應，但隨著財報公布，預測不斷上修，2026年已預估能到70元，以台積電歷史本益比落在15-25倍來換算，現在還是相對便宜價位。」他認為台積電突破千元後，反而會形成一種強勁支撐的地板價，但一張動輒百萬元起跳，小資族如何買台積電？股市隱者建議：「小資想參與行情，可透過零股進場，逐步累積資產。」

AI未來5年發展

軟體前景優於硬體

過去2年由於AI 運算需求，讓輝達在市場上幾乎沒有對手，代價是高昂的成本，在此背景下，因應特定任務量身打造特殊應用積體電路(ASIC)受青睞，使得博通（Broadcom）成為AI界新寵兒。股市隱者分析，兩者差異在於輝達(NVIDIA)專注於標準化晶片，博通致力於生產客製化晶片，「博通產品可能便宜四分之一，但需三到五年才能開發完成，而NVIDIA則在更新迭代上擁有絕對優勢。」他認為這種競爭態勢將為廣大AI市場帶來多元化發展，而台積電作為核心供應商，將在兩者間扮演重要角色。

AI趨勢帶來哪些產業趨勢？股市隱者建議投資人優先關注具備供應鏈關鍵地位，以及有實際訂單背書的相關產業。除台積電與輝達，矽智財與散熱模組也將成為長期投資亮點。聯發科(2454)、力旺(3529)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、智邦(2345)等都深具AI市場競爭力。

股市隱者在節目中表示，法說會上財報公布是「過去資訊」，觀察企業未來展望與規劃是評估能否長期投資關鍵，如何運用籌碼面資訊判斷企業營運訣竅？歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》https://lihi.cc/n1OLn

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本文授權自今周刊，原文見此。

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