川普回鍋首月支持度高達53%？比起關稅大戰 逾6成選民更在意抑制物價

文．劉煥彥

川普回鍋美國總統大位的頭一個月，已經把全世界搞得雞飛狗跳，而最新民調顯示他的第二任期初期表現，獲得多達53%成年美國民眾支持，但這是否意味，選民對他所有初期政策都表支持，而且這是他政治生涯的民調高峰？ 如果回溯歷次美國民調結果，可以發現，通常新任總統剛上台時，民調支持度都偏高，接下來隨著在位時間愈久，民調支持度逐漸下降，直到卸任達到低谷。 其次，2017年1月川普第一任剛上台時，他的民調支持度竟然只有45%，創下過去70年來所有美國總統第一任上台初期的最低民調支持度紀錄。 再者，即使川普在最新民調獲得過半美國人支持，仍有六成以上（幾乎是2/3）選民認為，川普及整個政府在打擊物價高漲不夠努力，做得不夠多，連參與民調的共和黨選民，幾乎半數認為他在這點還不夠用力。 也有多達56%選民認為，川普不應該對加拿大、墨西哥開徵高達25%關稅。

圖／今周刊提供

新總統上任初期民調支持度，川普47%、拜登57%、歐巴馬67%

根據美國CBS新聞與國際市調業者YouGov在2月初調查2175位美國成年民眾的結果，53%受訪者支持他、47%不支持。

根據美國另一個知名市調機構蓋洛普（Gallup）在1月中的民調，川普的支持度是47%，雖然高於他第一任剛開始的45%，但若與21世紀的之前三位美國總統相比，反而是敬陪末座。

同樣根據蓋洛普的數據，前總統拜登2021年初上任時，民調支持度是57%；歐巴馬上任初期的支持度更高達67%，連他的第二任剛開始都有53%。

CBS與YouGov民調也發現，在53%的高支持度背後，並非川普的所有重大政策都獲得大多數選民認同，例如高達66%選民認為，他沒有好好壓抑偏高的物價，幾乎是2/3選民這麼看待了。

其次，多達56%選民支持他對中國課徵高關稅，但對他要拿加拿大、墨西哥及歐洲國家開刀，受訪者都是反對多於支持，支持度甚至低於四成。

李鎮宇：川普今明兩年一定會用力打壓美國通膨

台新金控首席經濟學家李鎮宇曾在1月指出，川普必須趕在2026年底的期中選舉前，做出一定政績，才能讓選民有感，因為根據往例，執政黨在美國歷次期中選局很難勝選，而川普即使不能讓共和黨在期中選舉勝選，至少不能輸太多。

為了確保川普王朝可以延續下去，李鎮宇認為，川普今明兩年一定會用力打壓美國國內的通膨程度。

川普26年來民調支持度起伏，最高是2005年的50%

觀察川普民調支持度的變化，還有一個角度是從時間軸來看。

根據美國知名市調機構蓋洛普（Gallup）數據，自從1999年開始調查川普的支持度以來，過去20多年他的支持度上下起伏，從2011年至2017年都低於四成，2005年6月達到50%新高，是因為他主持的電視實境節目「誰是接班人」（The Apprentice）開始上映。

以蓋洛普調查，今年1月他的就職日隔天支持度達48%來看，其實距離2005年的50%新高已經不遠。

仍在世五位美國前任與現任總統，川普支持度在後段班

不過，若與目前在世的四位前美國總統相比，川普的民調支持度其實是在後段班，只優於他討厭的拜登。

根據根據蓋洛普機構今年1月對1001位美國成人的民調結果，美國民眾最喜歡的前總統是歐巴馬，其次依序是小布希、柯林頓、川普及拜登。

在這五位前任及現任美國總統中，只有一位是同時受到不少民主黨人及共和黨人支持的，就是小布希。

蓋洛普機構在民調結果中指出，「總統在民間的形象，通常有個既定模式，就是剛上任的時候是好的，在位期間不會更高，在任期屆滿時最爛，然後在卸任後一段時間，會慢慢回升向上。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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