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推出Deepseek如「偷襲珍珠港」！中科技反攻美能接招？這大咖回歸是訊號

聯合新聞網／ 今周刊
中國的科技反攻從Deepseek鳴槍起跑！（路透）
中國的科技反攻從Deepseek鳴槍起跑！（路透）

文．謝金河

中國的科技反攻從Deepseek鳴槍起跑！

今天(21日)早上起床，美國股市全面下跌，道瓊工業指數下跌748.63，Nasdaq重跌438.35，費城半導體指數重跌174.04，跌幅3.28%。

對比前一天的香港恆生指數大漲900.94，國企指數上漲4.14%，深圳，上海上漲1%上下，這個情況正好形成強烈對比。

這次中國精心推出的Deepseek，看起來是一齣精心設計的科技戰，Deepseek凌空而降，川普才在白宮宣示5000億美元的Ai大計，中國說只要560萬美元就可以推出一套開放的大型語言模型，這像是1941年日本偷襲珍珠港的戲碼，但川普不以為意。

元月27日，Deepseek問世之日，Nvidia市值一天蒸發5890億美元，如果把當天重挫的美國科技七雄加在一起，市值少了近2兆美元。這是一場經濟與科技結合的戰爭，大家談的都是武力，兵力的對抗，但經濟戰一般人不會有感覺。

從元月20川普就職，元月27日Ai供應鏈殺戮，到2月17日習近平召集民營企業家開會，這是中國一連串科技襲擊美國的串連，這個時候，馬雲，馬化騰，任正非，王傳福，曾毓群，還有Deepseek的梁文鋒，宇樹的王興興都是坐上客。

當天電視畫面第一時間播出，中共官員一字排開端坐上方，下面坐著受邀的民營企業家正好背對，我把畫面拍下，叫同事從後腦勺認人，這是很有趣的畫面。

這次的科技反攻，中國開始複製美國的科技七雄，全力加持，增加市值及競爭力。小米是蘋果，金山軟件是微軟，比亞迪是特斯拉，百度是Google，騰訊是Meta。

這次習近平繼2018年，7年之後召見民營企業家，也宣示對過去的控管鬆綁，大摩說：馬雲回歸，民營信心回歸！這是一個訊號！這次阿里巴巴股價已經彈升一倍，在美國的市值也跑到3415億美元。

另外，任正非當著習近平的面說：中國「缺芯少魂」的憂慮已減低，也代表中國斥資10兆人民幣打造的半導體產業，至少在自己的內循環可以滿足自己的需求，這一次中芯國際在業績衰退中，股價從13.88大漲到54.2港元，華虹科技這一週大漲57%，這也是一個訊號。

港股大幅上漲，這回漲的是大型科技股，香港本地財團股價跌很慘，新世界正面臨破產危機，台資企業的旺旺，康師傅在港股大漲中都逆勢下跌！另一個值得關注的是，這個以政治為後盾的人工潮，能在資本市場發揮多大的力量？在中國，民營企業順位排在最後！

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本文授權自今周刊，原文見此

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