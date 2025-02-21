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曾是全台最高樓！85大樓遭1事擊垮慘淪毒梟、淫窟…還能翻身？謝金河：它在高雄崛起中改變

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒集團董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒集團董事長謝金河。聯合報系資料照

高雄的未來，85大樓是一個指標！

這次入住高雄洲際飯店，正是遠雄集團蓋的The One，斜對面正是85大樓。照理說，101大樓已經是台北市的地標，但這座在101問世之前，曾經是全台最高樓的85大樓，隨著陳由豪江山瓦解，也走向坎坷命運。

85大樓（85 Sky Tower)是1994年開始興建，1997年完工，斥資180億元，樓高347.5米，若加上天際線是378.5米，地下5層，地上85樓，剛剛規劃是地下二樓到7樓是建台水泥和日本大丸的百貨公司，8到12樓是主題樂園，37樓以上是晶華酒店。

但這一切都隨著陳由豪在2002年逃出台灣而土崩瓦解。高雄在70年代經歷過地下街的鹽呈時代，到了80年代，寶成建設，林宏宗的宏總，民族路的長谷世貿聯合國，大家競相蓋高樓。在台灣錢淹腳目的時代，百吉，百利大樓每坪喊到將近40萬。

這些盛況隨著台商西進而殞落，1997年85大樓蓋好，正好碰到亞洲金融風暴，高雄建商幾乎全倒，後來蓋摩天大樓的企業都倒下。85大樓的命運也進入坎坷時代。

2003年晶華酒店被銀行查封，2003年改為青雲金典，到2011年又落入鄧文聰的幸福人壽旗下億大資產手上，到2019年又由海霸王的莊自立拿出54.4億元接手。經過85大樓樓下，當年靠陸客來台興旺的綺麗珊瑚招牌依舊在，但已人去樓空。

85大樓最慘的時候，淪為毒梟，淫窟，當地人形容是日租砲房。這一段陰暗歲月，逐漸在高雄崛起中改變，現在新光碼頭的開始正在加速，高雄的亞灣區逐漸明朗。早晨起床，我跑出室外，看到圖書館前有人在餵鴿子，仰望85大樓的天空，直覺高雄85大樓的黯淡也將逐漸改變！

本文授權自今周刊，原文見此

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