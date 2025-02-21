容易恍神、難專心聽人說話？降噪耳機別戴太久 恐造成「聽覺處理障礙」

降噪耳機能夠讓人享受音樂不被打擾，同時也能夠保護聽力，但是要注意，長時間配戴的話，可能會延伸出中樞聽覺處理障礙等問題。

常被說容易恍神、不專心 為何聽得見卻沒辦法分辨來源

據BBC報導，一名25歲女子指出自己很常被身邊的人說老是不專心聽他人說話、容易恍神，她困惑明明能夠清楚聽到生活周遭的聲音，可是沒辦法明確分辨聲音來源。

就醫診斷後發現，她罹患了「聽覺處理障礙」（APD），這是一種大腦難以理解聲音和口語的神經系統疾病。

聽力專家跟英國其他相關學者們認為，這可能跟她每天長達5小時，過度使用降噪耳機有關。

英國國家醫療服務體系 (NHS) 聽力部門透露，年輕人患有聽力問題的比率有增加趨勢，這些人雖然在處理聲音能力方面存在問題，但是在聽力測試時卻是正常的。

降噪耳機只給你「想聽的聲音」 大腦不再努力也忘記如何區分噪音

報導中表示，降噪耳機其實可以防止高頻、過大的噪音傷害聽覺，對耳朵長期健康而言是有幫助的：但即便如此，長期阻隔日常環境噪音，例如汽車喇叭、街邊攤販叫賣聲，大腦可能會「忘記」如何過濾掉這些噪音。

這是什麼意思？英國聽力學會副會長班頓（Claire Benton）解釋，大腦中那些更複雜、更高級的聆聽技能要到青春期後期才會真正發育完成，而「戴上降噪耳機，你只能聽到自己想聽的聲音，完全不需要努力去區分環境聲音」。

長期下來，大腦就會一直處於這種近似「聽力虛假」的世界中，人類處理語言、噪音的能力就會變得緩慢、延遲。

看影片要字幕？戴降噪耳機不是不行 開1模式保護聽力

人們對影音的互動方式已經改變，尤其在疫情過後更是如此，或許你會很常看見有些人外出全程戴著降噪耳機，看影片同時也習慣搭配字幕；然而根據YouGov調查，在18～24歲的年輕人中，有61%的人，連看電視時都很喜歡開啟字幕。

專家呼籲，應該要進一步研究降噪耳機對人體的影響，尤其近年APD（聽覺處理障礙）門診需求量大幅上升，16歲以下兒童的評估需求也「顯著增加」。

聽力學家亞歷山大（Angela Alexander）認為，除了減少降噪耳機的使用頻率，也可以透過開啟「穿透模式」，在享受音樂之餘也能適量的聽到一些環境音；另外，平時也可以利用手機APP，訓練自己噪音中「辨別語音」的能力，逐步改善聽覺。

本文授權自今周刊，原文見此。

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