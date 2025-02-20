比亞迪智駕車只要30萬！與DeepSeek使出「核彈級」戰略 特斯拉自駕神主牌要被砸？

文．黃靖文

特斯拉近月股價跌跌不休，股價自去年底479美元高點崩跌3成後，眼見就要逼近300美元關卡，才有止跌跡象。相反地，特斯拉競爭對手比亞迪，開春後股價飆漲逾2成，站上245元人民幣。 這家由馬斯克領軍的全球電動車領頭羊，不僅銷量遭競爭對手比亞迪緊追在後，現在就連招牌的無人自動駕駛技術，也遭逢史上最大挑戰。 比亞迪在農曆年後的一場發表會，豪氣宣布將有21款汽車，搭載高階智駕「天神之眼」，與動輒百萬起跳的特斯拉不同，最便宜的只要6.98萬元人民幣(約31.3萬台幣)，比亞迪董事長王傳福高喊：「要開創全民智駕時代。」 對特斯拉來說，比亞迪宣布與年節期間爆紅的Deepseek宣布達成合作協議，共同開發新一代自駕技術，更是雪上加霜。

特斯拉股價直直落 馬斯克醉心DOGE

川普勝選就任後，原先投資人期待將有連串針對「自駕車」相關進展，但特斯拉執行長馬斯克如預料進入政府高層，也成立「政府效率部(DOGE)」，對政府部門大規模查帳，卻未見自駕車議題有進展，基本面更是未見改善。

回顧特斯拉股價，自川普勝選後扶搖直上，去年12月17日衝上479美元大關，創下歷史新高。只是，馬斯克醉心於替美國政府查帳，加上特斯拉的財報並未讓投資人驚艷，特斯拉股價現在回落至336美元，跌幅近3成。

特斯拉去年第4季財報不論獲利、營收、交車數量均不如預期。特斯拉全年營收為976.9億美元，年增率約1%，全年新車交付量為180萬輛，這是特斯拉交車數首度出現下滑。

若細看特斯拉第四季汽車營收為198億美元，比起去年同期下降了約8%，主要原因來自市場削價競爭，各車款的平均售價下降所致。儘管馬斯克頻頻喊話，要投資人將目光放在機器人、自動駕駛技術，但這張神主牌似乎也面臨挑戰。

內有Waymo、外有比亞迪 特斯拉自駕技術受挑戰

特斯拉引以為傲的自駕技術，在美國受到Google的Waymo挑戰，目前Waymo自駕計程車在鳳凰城、舊金山與洛杉磯營運，累計超過500萬趟載客數。

另一方面，特斯拉去年提出的完全無人「Cybercab」自駕計程車，儘管馬斯克期望今年6月在加州營運，不過，至今仍未有進一步消息。相較於Waymo已有豐富自駕里程，特斯拉至今仍未有結果。

至於馬斯克提出對Open AI的收購計畫，卻遭Open AI執行長奧特曼無情拒絕，更公開嘲諷馬斯克。顯見，對於收購Open AI一事也並不順利。

比亞迪秀智駕車陣容，最便宜7萬人民幣 特斯拉自駕神主牌受挑戰

反觀中國比亞迪欣喜舉辦第一場發布會，王傳福神采奕奕地走上台，公布自家「天神之眼」的自駕車產品線：「比亞迪將開創全民智駕時代。」他豪氣宣示，將有21款搭載智駕功能的車型即將上市。其中，最便宜的車款僅約7萬人民幣。

比亞迪預告，所有撘載天神之眼的車輛，都會有5個毫米波雷達、12個超聲波雷達攝影機與並搭載相應大型計算模型。

王傳福用順口溜，講述自家天神之眼，「全程高速零接管，城區穩如老司機」。比亞迪邀請媒體體驗自駕功能，號稱從上海出發全程自駕，行駛將近3000公里，均未有人為干預。

比亞迪更宣布，將與新創公司DeepSeek合作開發自動駕駛技術，加劇各界對對特斯拉競爭力的憂慮。過去，中國汽車透過價格戰處處進逼，如今，自動駕駛功能下放到比亞迪入門車款，讓特斯拉不只面臨嚴峻價格戰，就連技術都面臨挑戰。

特斯拉怎麼了？ 自駕神主牌被挑戰，中國市場面臨立即傷害

Stifel分析師Stephen Gengaro認為，馬斯克過於熱衷政治，恐怕導致潛在購車族群觀感不佳，主要原因是川普所屬共和黨鮮明的石油產業色彩，加上川普有意暫緩對充電站的補貼。

儘管Gengaro依舊看好特斯拉未來評價新車款，以及自動駕駛的潛力，並給予特斯拉買進評等，但仍微幅下修特斯拉的目標價至474美元。

長期看空特斯拉的GLG Research分析師Gordon Johnson認為，從中國、歐洲、美國的銷售數據可以看出，全球對於特斯拉電動車的需求，出現結構性下降，且無人自動駕駛計程車，似乎也未達到令人驚艷的創新。

Gordon Johnson點出，更嚴重的是競爭對手比亞迪，提供幾乎不加價的額外駕駛輔助系統，「特斯拉在中國的銷售，恐怕會面臨立即的傷害」。

特斯拉日前公布2024年在中國售出65.7萬輛車，比去年成長8.8%，佔了整體銷量的36.7%，只是，在中國市場的成長，顯然無法彌平其他區域的下滑。若中國銷售數字鬆動，對特斯拉營運並非好消息。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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