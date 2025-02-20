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送錢給美國不如將台幣升值！拆解對等關稅台灣最該擔心的事：別等川普提更激烈方案

聯合新聞網／ 今周刊
美國總統川普（Donald Trump）近日再度針對半導體產業發表強硬言論，指控台灣「搶走美國的晶片生意」；川普並簽署行政命令，對所有向美國徵收進口關稅的國家，開徵「對等關稅」(reciprocal tariffs)。（法新社）
美國總統川普（Donald Trump）近日再度針對半導體產業發表強硬言論，指控台灣「搶走美國的晶片生意」；川普並簽署行政命令，對所有向美國徵收進口關稅的國家，開徵「對等關稅」(reciprocal tariffs)。（法新社）

文．蘇芳禾

美國總統川普（Donald Trump）近日再度針對半導體產業發表強硬言論，指控台灣「搶走美國的晶片生意」；川普並簽署行政命令，對所有向美國徵收進口關稅的國家，開徵「對等關稅」(reciprocal tariffs)。

對此，東海大學兼任教授、亞太商工總會執行長邱達生受訪表示，「對等關稅」對新興市場壓力會比較大，對台灣這樣的出口導向國家來說，降關稅反而是好事，比較會有問題的是農產品，因為沒有任何一黨敢動農民選票。

中華經濟研究院王國臣助研究員也指出，除了對美採購能源、降低台灣農產品關稅，還可考慮台幣升值，但不論是哪一種方案，都要盡快，不要等川普提出更激烈的方案。

科技專家許美華直言，如果川普真的想要對台灣晶片課稅，早就可以宣布立刻開始，但川普沒有這麼做的原因就在於，台美晶片產業現在根本綁在一起，美國拿刀砍台灣晶片產業，同時也是砍向自己，川普終極目的是希望晶片製造回流美國，但用關稅做威脅。

美國總統川普13日簽署備忘錄，提出對外國徵收「對等關稅」的計畫，重點包括欠缺對等關稅，是造成美國每年持續出現龐大貿易逆差的原因之一、不允許外國經由另一國發送商品或其他物品到美國、對等關稅的規定將包括外國採用「補貼」和「非貨幣關稅和貿易壁壘」等障礙。

同時，川普也點名台灣偷走美國英特爾（Intel）半導體生意，還說「若不回來我們會很不高興」。

根據美國國際貿易委員會（US International Trade Commission）的研究，美國進口的邏輯晶片中，有44.2%來自台灣，記憶體晶片則有24.4%來自台灣。

《法新社》報導，對美貿易順差前十名依序為中國、歐盟、墨西哥、越南、台灣、日本、韓國、加拿大、印度、泰國。

晶片產業有影響？學者：0關稅對台灣出口有利

邱達生指出，台灣進口關稅平均6.5%，美國進口關稅則是3.3%，可趁此機會去談降到3.3%或甚至到0關稅，對出口國台灣有利。

不過邱達生也說，台灣農產品目前平均進口關稅是16.6%，這背後代表很多選票，若有顧慮可以考慮進口黃豆、小麥等台灣未大量生產的農產品。

至於晶片問題，邱達生說，台灣目前是高階晶片的市場價格制定者，若要課徵關稅，就會由客戶買單。但是台積電必需倚賴美國的設備，所以對美國的施壓，還是得積極因應。

專家：台灣多為中間財、代工商品　較難課稅

王國臣分析，不管是「對等關稅」或是「繞道進口」都是川普選前提出的政策，最主要是想解決美國對各國的「貿易逆差」問題，另外，川普也非常強調「美國生產」，增加美國就業。

王國臣說，回頭看美台之間的關稅問題，晶片本身處於ICT（資通訊科技）產業，在資通訊協定裡面，全球都是零關稅，台灣工業品關稅，跟美國關稅差距並不大，所以關稅對晶片和工業製品衝擊不高。

「川普要對晶片課徵關稅的意義不大，台灣出口多為中間財（Intermediate Goods）或是代工產品，而非最終財（Final Goods）的商品，例如做iPhone手機裡面的晶片，所以比較難到課稅，更不要說台積電目前仍有獨佔市場的優勢。」

王國臣進一步說，中美貿易戰前，台灣對美貿易逆差都在10名之外，去年已經上升到第6名，台美的貿易逆差若一直居高不下，川普最終還是會用其他方式處理。

參考日本解方　台灣可行方案：採購能源、農產品

日本首相石破茂日前與美國總統川普會晤，承諾日本投資美國1兆美元。王國臣認為，日本在因應貿易逆差問題時給出很好的解決方法，就是和美國合作去鋪設油管、投資美國；至於軍購不算在台美貿易逆差金額，所以買再多還是沒辦法平衡貿易逆差。

至於台灣還可以怎麼做？王國臣說，目前採購石油、天然氣都是可以用來平衡貿易逆差的方案；此外，對美的農產品關稅要下降，進口、採購美國農產品，也可以稍微舒緩貿易逆差。

此外，還可考慮台幣升值，「與其讓川普對台灣祭出懲罰性關稅，白白送錢給美國，不如將台幣升值，台幣升值有利於進口，使得舶來品價格下降，對於台灣消費者來說也有好處。」

台幣升值或要採購都是方法：無論哪種都要盡快！

王國臣指出，台幣升值會讓出口業者不滿，農產品降低關稅將會衝擊農民，但若台美貿易逆差一直無法改善，川普可能會祭出更激烈的手段，例如統一對台灣商品增加關稅。「政府都知道有哪些方案，只是差在要權衡用哪一種，對台灣整體的衝擊會比較低，不管是要升值、要採購，都要盡快！」

王國臣分析，川普任期只有4年，無法連任，因此他必然要在2年後的期中選舉前，做出成績，這2年一定會用很激烈的方式達成目標，台灣要盡快選定方案跟美國談。

若希望台灣企業到美國投資、設廠，可以談的是租稅優惠，或是原物料運到美國時可以快速通關，有利於美國生產，這對台美雙方來說都可以獲利。

科技專家：對晶片課稅　技術難度高

科技專家許美華指出，若川普真的想要對台灣晶片課稅，以他的個性，他絕對可以立刻宣布對台各種晶片關稅稅率，下個月就開始實施，但是為何普還沒有對台灣晶片開刀，是因為台美晶片產業現在根本綁在一起，美國拿刀砍台灣晶片產業，同時也是砍向自己。

許美華說，川普放話要對台灣晶片課稅，其實終極目的是希望晶片製造回流美國。但用關稅做威脅，放在美國高階晶片完全依賴台積電的現實上，其實違反國際貿易的比較利益運作法則，是沒有效果的。

此外，許美華也指出，要對晶片課稅，其實技術難度很高，這是因為台積電幫美國（或全世界各國）客戶生產的晶片，沒有幾片是直接運到美國的，晶片要經過複雜、牽涉多國的龐大供應鏈，進行多次加工、再加工、組裝、再組裝，層層轉手、運輸之後，才會成為最終消費者看到的商品。

只有一部份會被運到美國，美國海關才可以針對這些進入美國國境的商品課徵關稅。

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本文授權自今周刊，原文見此

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