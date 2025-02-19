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大成鋼漲不停、台塑翻身都因「美製造」…台積電、環球晶超前佈署 這2家將加碼投資美

聯合新聞網／ 今周刊
圖/本報系資料照片
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【撰文‧龔招健】

儘管美國製造成本較高，但美國是台灣最大的外銷市場，面對川普關稅大刀，台商將不得不擴大在美生產比重，而領先布局的台廠受影響相對小。

因應美國總統川普關稅大刀，愈來愈多台廠準備加碼在美國投資或設廠，提高在美國的生產比重。相比之下，目前已在美國設有生產或營運據點的台廠，受關稅新政影響較小，成為近期市場熱議的「美國製造」概念選股方向。

台積電、環球晶洞燭機先

超前赴美拓半導體版圖

哪些「美國製造」概念股受害程度相對較輕呢？首先看台灣的命脈──半導體產業。晶圓代工龍頭台積電（2330）近年已大手筆加碼在美國投資設廠，最近雖受入股或技術移轉英特爾等訊息影響，導致股價下跌，但長多趨勢未變。

而若論近年布局美國製造更加完備的半導體業者，應屬進度明顯超前同業的上游晶圓片供應商環球晶（6488）。

環球晶董事長徐秀蘭在半導體界有「晶圓女王」的響亮名號，早在2008、2016年，該公司就分別併購美國磊晶廠GlobiTech、矽晶圓材料廠SunEdison，成為集團在美拓展的重要根基。

不僅如此，徐秀蘭還將此部分產能交由「美國人」運籌帷幄，她任命出身德州儀器的前GlobiTech美國籍總經理英格蘭（Mark England）擔任環球晶總經理。

環球晶去年開始在德州興建美國第一座12吋先進製程矽晶圓廠，也是首座12吋SOI廠，這與川普政策不謀而合。SOI是Silicon-on-Insulator的縮寫，是指在矽晶圓上做特殊材質處理，增加絕緣層，避免因晶圓過薄影響良率，且所產出的IC更省電、效能較高。

至於拜登執政時期推出的晶片補助法案，徐秀蘭日前透露，美方已承諾的4.06億美元補助金額維持不變。她解釋，1月27日川普政府雖曾提到要先凍結聯邦補助，但兩天後就被聯邦法官以不合法為由擋下，白宮並已澄清「不會暫緩補助」。

徐秀蘭表示，環球晶德州新廠正在向客戶送樣認證中，預期最快第二季開始出貨，很快會達成可申請補助撥款的「里程碑」。

她並指出，儘管關稅帶來的變數難以預測，但公司因在美國已經有三個廠，影響相對可控，「假設晶片法案真的有修改補助條件，會再重新評估調整美國投資計畫，並持續與美方溝通。」

環球晶2024年營運表現欠佳，徐秀蘭指出，影響因素包括矽晶圓產品平均銷售單價下滑、電費成本增加，以及近年大舉擴廠後的折舊攤提壓力等，但因2024、2025年即為折舊高峰期，影響可望逐漸下降，她並預期2025年市況將有好轉機會。

除了上游半導體廠商，包括鴻海（2317）、廣達（2382）等以PC、手機、伺服器等電子產品組裝代工為主的下游廠商，也準備加碼在美國投資設廠。

其中，AI伺服器代工龍頭鴻海2024年底決定斥資3300萬美元，取得美國德州休士頓土地與廠房，生產AI伺服器。

在川普第一個總統任期內，創辦人郭台銘曾規畫在威斯康辛州投資百億美元生產先進面板，但後來面板業景氣下滑，鴻海的威州投資大縮水，並轉為製造伺服器及網通設備。

廣達2024年底也決定斥資2.3億美元，現金增資美國田納西州子公司QMN，用於擴充伺服器產能。近兩年間，廣達已多次擴充QMN的伺服器產能，光是2024年就累計在美國投資12.3億美元，目前在美國東岸與西岸都有產能。

同樣在美設廠

鋼鐵現商機 塑化仍供過於求

另外，鋼鐵股近期從低檔轉強，大成鋼（2027）及其子公司大國鋼（8415）成為多頭指標。大成鋼是美國最大不鏽鋼材通路商，也是當地重要的鋁捲板製造和販售商，可望受惠川普提高鋼鐵進口關稅，以及加州大火之後的重建商機。

塑化業龍頭台塑（1301）集團在1980年代就開始在美國投資設廠，至今已40多年。台塑美國目前擁有三大廠區，分別位於德州、路易斯安那州及德拉瓦州，為石化上下游一貫廠，去年營運已轉盈並貢獻集團獲利，表現優於集團，但整體獲利仍受全球石化產業供過於求影響。

在小型利基股部分，車用發光二極體（LED）廠聯嘉（6288），其美國密西根廠也可望受惠川普新政，股價有逐步轉強的跡象。該廠目前生產線穩定，也打入特斯拉等Tier 1車燈供應鏈，將導入自動化設備，以提升營收、改善獲利。

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