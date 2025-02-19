主動式ETF來了！管理費比你熟悉的基金更便宜 中小型股恐震盪加劇...效應全解讀

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「我們很努力地研究、選股、盯盤操作，好不容易才讓基金績效『打敗大盤』，但拿到手的獎金，卻比『複製大盤』的經理人還少……。」一位台股基金經理人愈說愈急。

隨著國內ETF市場自2021年起蓬勃發展、規模暴增，ETF基金經理人即使只要被動操作、依照指數成分股權重變化調整持股，仍然因為管理資產的規模龐大，而成為投信公司收取管理費的重要貢獻者。

「沒辦法，市場就是這樣，很多主動式基金經理人工作更辛苦、操盤績效也很好，但只要基金規模不比ETF，獎金就變少……。」不只經理人，連國泰投信董事長張錫都這樣為資產管理業的操盤高手們叫屈。

他以自家公司為例，2020年成立的國泰台灣高股息基金，近3年靠著台股操作，累積報酬率達到67.5%；同期間推出的台股ETF，代號00878的國泰台灣ESG永續高股息ETF，近3年報酬率則是44.9%。雖然前者績效更優、年收1.5%的管理費率也遠高於後者的0.25%，但00878如今超過4000億元的管理資產規模，大約是國泰台灣高股息基金的26倍之多。

不過，隨著金管會在2024年12月陸續完成相關法規修訂，國內基金市場正式開放主動式ETF商品，終於讓基金操盤高手們有了「站在同樣擂台跟傳統ETF比拚」的機會。張錫解釋：「簡單說，主動式ETF就是主動式基金，只不過，可以用ETF的方式交易，也就是，股市開盤期間，投資人可以在證券市場直接下單買賣。」

不要小看「可以直接下單買賣」的衍生效應，聯博投信董事長翁振國解釋：「過去，基金公司主要透過銀行理專來銷售主動式基金；但隨著『ETF化』，往後當基金一掛牌亮相，立刻就能接觸到全台1300多萬投資人。」

而對國內投資族、理財族來說，這也點出了政府開放主動式ETF的第一個重要意義，就是「讓你可以用更方便的管道，取得主動式基金經理人專業操盤的投資效果。」它就像是一檔個股，有自己的「股票代號」，並且可以融資、融券，甚至當沖，交割時間也與股票交易一樣。

儘管在基金公司內部，主動式ETF的投資決策流程，與主動式基金幾乎沒有差別，都需要耗費大量的研究心力與成本；但因為管理的資金規模可望快速變大，所以，「收費」必然會更便宜。

富邦投信投資處資深副總呂其倫引用彭博資料表示，目前市場主動式ETF的費用率中位數約為0.64%，明顯低於常見主動式基金動輒1%到2%、甚至更高的費用率。張錫用一句話說出這項全新商品對投資大眾的意義：「你可以用更方便的交易管道、更便宜的價錢，買到為你努力『打敗大盤』的投資服務。」

除了更方便、更便宜，另一個對投資大眾的誘因，則是主動式ETF的持股資訊揭露必須「全透明」。依規定，主動式ETF必須像我們熟悉的被動式ETF一樣，每天都要完全公開基金持有的每檔股票、每檔持股市值。

值得注意的是，另一個來自主動式ETF的可能影響，是部分個股的股價震盪。「過往，台股每逢ETF換股，權值股就會出現較大幅度的股價震盪，未來，主動式ETF可能頻繁換股，而且還是中小型股……。」張錫提醒，在市場資金可能跟進跟出的慣性下，投資人或許要習慣更劇烈的中小型股震幅。

張錫認為，雖然目前尚不能如國外市場，以搭配衍生性商品操作的方式，變化出更具差異化的投資工具，「但有開放就是好事，最終得利的，絕對都是台灣投資大眾！」他說。

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