美債沒那麼糟？拆解川普新政市場3誤區…債券短中長期布局 衝報酬率首選它

文．林怡妏

川普戲劇性重返白宮，相較前一任期，在無法連任的前提下，政策方向與節奏變化恐遠超市場預期。路博邁固定收益投資長巴施亞精闢解析川普新政，指出投資人不可忽視的三大關鍵誤區。

在2017年加入路博邁資產管理公司後，當年12月底，他也成為路博邁旗下的NB策略收益基金經理人之一；但在扛下重任的第一年，巴施亞（Ashok Bhatia）所面對的挑戰並不小。

作為路博邁的固定收益投資長，他的決策攸關這家資產管理公司的債券布局大計，偏偏，在他剛上任的2018年就遇到美國升息週期，整體環境不利債市。更麻煩的，是2017年就任美國總統的川普（Donald Trump），在經過新手上路的適應磨合後，2018年起，狂總統開始炮火四射。

除了動輒開口大罵聯準會主席鮑爾的升息舉措，令市場難以掌握聯準會利率決策之外，2018年3月，川普更啟動了那場撼動全球經濟、效應至今一路延燒的貿易戰、科技戰。或因如此，當巴施亞此刻解讀「川普二．○」，更多觀點來自今昔比較。

「關鍵在於節奏⋯⋯，我們面對的或許不是『川普二．○』，而更可能是川普四．○，甚至五．○。」在一月中旬接受《今周刊》專訪時，巴施亞巧妙描述這一回川普重返白宮的施政速度差異，「在無法連任的壓力下，川普將調整政策推進的方向與節奏⋯⋯。」

「所以，我對川普效應的預測，也和市場的普遍看法有些不同。」他認為，正因為市場多數觀點仍以川普一．○或二．○的節奏來臆測其政策影響，因此，也容易存在某些判斷誤區。

誤區一》關稅戰主戰場

歐盟才是川普目標

第一大誤區，是關稅戰的揮軍重點。

競選期間，川普揚言對中國課徵高達六○％的關稅，更撂下狠話：「要對從墨西哥進口的汽車課徵200％關稅。」然而，對川普一八年首波貿易戰格外有感的巴施亞提醒，「但在上一任期內，川普的貿易與關稅政策主要對象，就是針對中國、墨西哥與加拿大啊！」他認為，由於前次任期內已動過手術，「中、墨、加這三國，應不是這屆政府關稅制裁的主要對象。」

他更大膽斷言：「歐洲，才將成為本屆政府關稅戰的核心⋯⋯。真正的關稅戰場，將轉向歐洲。」

事實上，美國已於2月1日宣布對加拿大、墨西哥輸美商品課徵25％關稅，並對中國輸美商品加徵10％關稅，但隨後決定對墨西哥與加拿大延後實施制裁一個月，多少透露了事緩則圓的空間。

其次，川普對這三國開刀的理由，主要是為遏止芬太尼走私與非法移民威脅；巴施亞據此分析，這項行政命令的目標並非經貿問題，而是國安問題，也就是並非必然要用關稅手段才能解決。在此前提下，他認為川普對中、加、墨的關稅制裁不會一步到位，將分階段實施，且徵收的稅率有機會降低。

「相較於對中國、墨西哥和加拿大是以國家安全為主要考量，美國對歐盟的關稅制裁目標，則聚焦於縮小雙方嚴重的貿易逆差，落實公平貿易。」在巴施亞的判斷中，歐盟才是川普這次追求貿易平衡的目標，也是「非得揮出關稅重拳」的對象。而從他念茲在茲的債券投資來說，這個結論，也點出了機會。

「來自美方的關稅制裁，將進一步拖累歐洲的經濟成長。」巴施亞一路推論，當歐洲經濟承壓，意味歐洲央行降息的壓力愈來愈大，「為了支撐經濟，預計今年歐洲央行將採取更積極的降息措施，」尤其，去年歐盟通膨居高，降息幅度較少，但如今隨著通膨回落，給了歐洲央行更多降息空間，「這將有利於提振歐洲債市表現。」

他進一步指出，「目前歐債基期較低，我們看好高品質的德國、法國國債以及歐洲投資級債與高收益債。」

圖／今周刊提供

誤區二》美國降息空間

今年可能降息兩次

而既然關稅戰的火力範圍可能不如外界預期廣泛，對美國通膨加溫的影響或許也將低於各方原先想像，以此延伸，巴施亞認為市場對川普效應的第二個判斷誤區，就是美國降息空間。

根據芝加哥商業交易所FedWatch工具，市場預測聯準會將在今年6月降息1碼，至於年底是否再度降息，則是未定之數。不過巴施亞卻認定：「今年聯準會可能會降息兩次。」他分析，目前美國核心通膨率約3.2％，預計到2025年底將逐步回落至2.5％。「即使關稅可能拖慢通膨下降的速度，但不會改變整體趨勢。」

「此外，川普的政策與聯準會的目標具一致性。」巴施亞解釋，川普政府放寬監管、減少政府干預的政策，目的是希望將更多資源轉移到私部門，促進生產力提升，同時減少政府支出於國內生產毛額（GDP）中的占比。「我相信這也是聯準會樂見的方向，因為生產力提升能帶來較低的通膨，並推動更穩健的經濟增長。」

基於他對施政節奏加速的預測，即使川普就職起手式著重於關稅，但巴施亞仍有信心，減少政府支出的相關承諾可望加速兌現。整體來說，聯準會有更多降息空間，搭配川普的刺激經濟措施上路，美國經濟仍處樂觀格局。

誤區三》過度憂慮美債赤字

美財政狀況仍可控

至於他認為市場預測的第三個誤區，則是市場對美債赤字問題的過度憂慮。市場普遍擔憂川普的政策將加重財政負擔，使赤字惡化，並引發美債拋售潮。然而，巴施亞認為：「美債狀況仍在可控範圍內。」

他分析，首先，川普政府計畫於春季推出的預算案，將有助於穩定美國的債務水準。「若政府同步推動減稅與削減支出的政策組合，赤字擴大的風險即有望受到控制。」巴施亞預測，若財政調整順利，2025年美債期限溢價將有望下降，十年期美債殖利率突破5％的機率也將大幅降低。

其次，目前美國總債務水準約占GDP的120％，雖然偏高，但尚未達到歷史危機水準。最後，美國作為全球儲備貨幣的發行國，仍能吸引大量外資流入，提供更大的財政靈活性，這使美國相較於小型經濟體，擁有更大的政策空間和政策調整時間。

「我認為債券市場的悲觀情緒被放大了。」巴施亞強調，投資人過於專注債務水準的負面影響，卻忽略了潛在的改善途徑。「我認為美債問題雖然嚴峻，但財政狀況仍可控，未來還有機會逐步改善。」

談及債券市場的前景，巴施亞認為，在通膨放緩、聯準會降息空間擴大，以及美債赤字有可能改善的情況下，與聯準會利率政策最相關的二至五年期公債料將有良好表現。此外，十年期美債殖利率則預計將進一步下滑，因此針對二五年的固定收益市場，他也建議投資人可抱持相對樂觀的態度。

針對保守型投資人，他建議可將中長天期的投資級債納入資產配置，而對於能承受較高風險的投資人，則可考慮歐洲的高收益債或新興市場債等回報潛力較高的標的，「特別是在這些資產價格相對低廉時，更具投資吸引力。」他說。

圖／今周刊提供

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本文授權自今周刊，原文見此。

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