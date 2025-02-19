輝達GB300可能不用超級電容 郭明錤曝2關鍵問題！立隆電、凱美該怎麼走
文．黃靖文
生成式AI持續推著雲端供應商(CSP)業者加大資本支出，帶旺AI伺服器機櫃相關供應鏈。外界不僅關注輝達GB200供貨量，同時不斷猜想，下一代GB300 NVL72機櫃，有哪些新升級。
近期市場討論最旺的，非「超級電容」莫屬。只是，天風國際證券分析師郭明錤卻拋下震撼彈，指出下一代AI伺服器機櫃，可能不會使用超級電容，主要是技術考量與量產。
由於輝達GB系列的機櫃設計較為複雜，加上Deepseek衝擊，已有部分外資機構如大摩、高盛下修輝達全年AI機櫃出貨量。
TrendForce最新研究也點出，美國晶片禁令、DeepSeek效應、GB系列機櫃供應鏈整備進度，會是2025年影響AI伺服器出貨量的主因。
原本市場預期輝達第3季量產推出GB300，可望將BBU（備援電池模組）和超級電容列為標配，超級電容概念股包括日電貿 (3090)、九豪 (6127)、華容 (5328)、凱美 (2375)、立隆電 (2472) 早前都因為題材小漲一波，再來就要看GB300究竟是否會納入標配了。
郭明錤：GB300機櫃恐不採用超級電容
天風國際證券分析師郭明錤稍早在社群平台X表示，輝達下一代AI伺服器機櫃GB300 NVL72，可能不會使用超級電容，替供應鏈拋下震撼彈。
郭明錤點出，根據他自身的最新供應鏈調研顯示，輝達考慮到技術與量產問題，把超級電容從GB300 NVL72機櫃設計中移除，目前輝達仍未提出明確替代方案。
郭明錤補充，這恐怕改變市場對超級電容供應商看法，尤其是主要供應商武藏能源（Musashi Energy Solution）的AI伺服器業務前景。
2025年AI伺服器產值近3000億 GB300料第3季出貨
根據TrendForce之前推估，去年整體伺服器產值估約達3060億美元，AI伺服器就佔約2050億美元。2025年AI伺服器需求不墜，產值可望達2980億美元，整體伺服器產值更上看4133億美元。
主要AI晶片供應商輝達，GB200機櫃已陸續出貨，估計輝達將於2025年第3季，續推B300及GB300方案。
超級電容概念先漲一波，再來怎麼走？
原本市場預期輝達第3季量產推出GB300，可望將BBU（備援電池模組）和超級電容列為標配，台灣超級電容概念股包括日電貿 (3090)、九豪 (6127)、華容 (5328)、凱美 (2375)、立隆電 (2472) 早前都因為題材小漲一波，再來就要看GB300究竟是否會納入標配了。
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本文授權自今周刊，原文見此。
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