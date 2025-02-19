快訊

清5天的高雄「米奇妙妙屋」以1266萬元售出 買家花400萬裝修

高雄首段「區間測速」道路傳死亡車禍 騎士逆向撞大貨車喪命

文化總會執委改選 王金平未連任、曹興誠上榜

輝達GB300可能不用超級電容 郭明錤曝2關鍵問題！立隆電、凱美該怎麼走

聯合新聞網／ 今周刊
生成式AI持續推著雲端供應商(CSP)業者加大資本支出，帶旺AI伺服器機櫃相關供應鏈。外界不僅關注輝達GB200供貨量，同時不斷猜想，下一代GB300 NVL72機櫃，有哪些新升級。(路透)
生成式AI持續推著雲端供應商(CSP)業者加大資本支出，帶旺AI伺服器機櫃相關供應鏈。外界不僅關注輝達GB200供貨量，同時不斷猜想，下一代GB300 NVL72機櫃，有哪些新升級。(路透)

文．黃靖文

生成式AI持續推著雲端供應商(CSP)業者加大資本支出，帶旺AI伺服器機櫃相關供應鏈。外界不僅關注輝達GB200供貨量，同時不斷猜想，下一代GB300 NVL72機櫃，有哪些新升級。

近期市場討論最旺的，非「超級電容」莫屬。只是，天風國際證券分析師郭明錤卻拋下震撼彈，指出下一代AI伺服器機櫃，可能不會使用超級電容，主要是技術考量與量產。

由於輝達GB系列的機櫃設計較為複雜，加上Deepseek衝擊，已有部分外資機構如大摩、高盛下修輝達全年AI機櫃出貨量。

TrendForce最新研究也點出，美國晶片禁令、DeepSeek效應、GB系列機櫃供應鏈整備進度，會是2025年影響AI伺服器出貨量的主因。

原本市場預期輝達第3季量產推出GB300，可望將BBU（備援電池模組）和超級電容列為標配，超級電容概念股包括日電貿 (3090)、九豪 (6127)、華容 (5328)、凱美 (2375)、立隆電 (2472) 早前都因為題材小漲一波，再來就要看GB300究竟是否會納入標配了。

郭明錤：GB300機櫃恐不採用超級電容

天風國際證券分析師郭明錤稍早在社群平台X表示，輝達下一代AI伺服器機櫃GB300 NVL72，可能不會使用超級電容，替供應鏈拋下震撼彈。

郭明錤點出，根據他自身的最新供應鏈調研顯示，輝達考慮到技術與量產問題，把超級電容從GB300 NVL72機櫃設計中移除，目前輝達仍未提出明確替代方案。

郭明錤補充，這恐怕改變市場對超級電容供應商看法，尤其是主要供應商武藏能源（Musashi Energy Solution）的AI伺服器業務前景。

2025年AI伺服器產值近3000億 GB300料第3季出貨

根據TrendForce之前推估，去年整體伺服器產值估約達3060億美元，AI伺服器就佔約2050億美元。2025年AI伺服器需求不墜，產值可望達2980億美元，整體伺服器產值更上看4133億美元。

主要AI晶片供應商輝達，GB200機櫃已陸續出貨，估計輝達將於2025年第3季，續推B300及GB300方案。

超級電容概念先漲一波，再來怎麼走？

原本市場預期輝達第3季量產推出GB300，可望將BBU（備援電池模組）和超級電容列為標配，台灣超級電容概念股包括日電貿 (3090)、九豪 (6127)、華容 (5328)、凱美 (2375)、立隆電 (2472) 早前都因為題材小漲一波，再來就要看GB300究竟是否會納入標配了。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

從大賺200萬到戶頭不剩50萬...他投資緯創(3231)做錯什麼？艾蜜莉：股市賠錢5大陷阱「別只想著賺更多」

銀行員創業悲歌！新店豪宅區開有機店半年倒閉，被棉花田打趴「200萬All in只能等死」，他犯了什麼錯？

漲幅直逼0050、006208，還比00878更會配！台股2月ETF配息前10大，「這檔」殖利率衝10.5％居冠

0050分割「1拆5」！006208如何回擊？柴鼠兄弟分析：改成「不配息」3大好處，存股成本更低、滾出高報酬

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

大成鋼漲不停、台塑翻身都因「美製造」…台積電、環球晶超前佈署 這2家將加碼投資美

儘管美國製造成本較高，但美國是台灣最大的外銷市場，面對川普關稅大刀，台商將不得不擴大在美生產比重，而領先布局的台廠受影響相對小。

把碗盤陶瓷 變半導體關鍵耗材！台灣精材曾財務嚴峻「員工3個月沒薪」...如何翻身將上櫃？

過去被應用在茶具、碗盤原料的陶瓷，其實也因其耐高溫、抗腐蝕特性，成為半導體製程中的關鍵耗材。專長在陶瓷耗材的台灣精材，挺過財務危機並練出技術，打入全球半導體設備與晶圓代工大廠。

主動式ETF來了！管理費比你熟悉的基金更便宜 中小型股恐震盪加劇...效應全解讀

「我們很努力地研究、選股、盯盤操作，好不容易才讓基金績效『打敗大盤』，但拿到手的獎金，卻比『複製大盤』的經理人還少……。」一位台股基金經理人愈說愈急。

DeepSeek衝擊輝達 謝金河：美中角力「無煙囪戰爭」...下階段AI革命台契機何在？

標榜低成本的中國人工智慧（AI）服務DeepSeek橫空出世，一度撼動AI王者輝達（NVIDIA，NVDA）的股價。財信傳媒董事長謝金河直言，這是美國、中國在AI領域的角力賽，更是另外一場「無煙囪的戰爭」。 耐能智慧創辦人劉峻誠分析，此次DeepSeek傳遞2大訊息，一為其訓練不見得再需要輝達的CUDA（統一計算架構），可用較中低階的GPU來訓練；另外，它驅動AI時代巨輪，從訓練到雲端與端的推論，因此他看好未來「端」的AI族群會崛起。 至於台灣半導體產業包括台積電（2330）是否會因此受衝擊？群聯電子執行長潘健成研判，全球半導體晶片需求，早期是由PC市場如HP所支撐，後來由手機市場如Apple撐起晶片需求，未來則會由AI邊緣運算，支撐半導體需求「很長很長」一段時間。 潘建成直言，當年手機畢竟從無到普及花了10多年，如今因為有DeepSeek的新觀念，AI要走入百工百業，「我認為會很快」 ，但是也大概需要5至10年時間來消化掉。 他預期半導體產業前景仍會非常好，台灣絕對可以藉此獲得很大利益。

新版《財劃法》營業稅歸地方 財政調度工具恐癱瘓：年金撥補、產業紓困沒餘地

新修正的《財政收支劃分法》，可能讓「營業稅率」這項重要的財政調度工具癱瘓。行政院後續的作為，將攸關中央政府未來開闢財源與扶持特定產業的彈性。

KKday、91APP都它客戶！「昕奇雲端」握綁定客戶王牌 第2季拚興櫃轉上櫃

昕奇雲端不同於其他做代理服務的雲端公司，它提供超出雲端服務的「福利」，客戶逾九成是新創，靠著協助新創客戶業績成長，帶動雲端用量成長、收入增加，開創出獨特的商業模式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。