輝達GB300可能不用超級電容 郭明錤曝2關鍵問題！立隆電、凱美該怎麼走

標榜低成本的中國人工智慧（AI）服務DeepSeek橫空出世，一度撼動AI王者輝達（NVIDIA，NVDA）的股價。財信傳媒董事長謝金河直言，這是美國、中國在AI領域的角力賽，更是另外一場「無煙囪的戰爭」。 耐能智慧創辦人劉峻誠分析，此次DeepSeek傳遞2大訊息，一為其訓練不見得再需要輝達的CUDA（統一計算架構），可用較中低階的GPU來訓練；另外，它驅動AI時代巨輪，從訓練到雲端與端的推論，因此他看好未來「端」的AI族群會崛起。 至於台灣半導體產業包括台積電（2330）是否會因此受衝擊？群聯電子執行長潘健成研判，全球半導體晶片需求，早期是由PC市場如HP所支撐，後來由手機市場如Apple撐起晶片需求，未來則會由AI邊緣運算，支撐半導體需求「很長很長」一段時間。 潘建成直言，當年手機畢竟從無到普及花了10多年，如今因為有DeepSeek的新觀念，AI要走入百工百業，「我認為會很快」 ，但是也大概需要5至10年時間來消化掉。 他預期半導體產業前景仍會非常好，台灣絕對可以藉此獲得很大利益。

2025-02-18 13:36