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DeepSeek衝擊輝達 謝金河：美中角力「無煙囪戰爭」...下階段AI革命台契機何在？

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／本報資料照片
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文．鄭鴻達

標榜低成本的中國人工智慧（AI）服務DeepSeek橫空出世，一度撼動AI王者輝達（NVIDIA，NVDA）的股價。財信傳媒董事長謝金河直言，這是美國、中國在AI領域的角力賽，更是另外一場「無煙囪的戰爭」。

耐能智慧創辦人劉峻誠分析，此次DeepSeek傳遞2大訊息，一為其訓練不見得再需要輝達的CUDA（統一計算架構），可用較中低階的GPU來訓練；另外，它驅動AI時代巨輪，從訓練到雲端與端的推論，因此他看好未來「端」的AI族群會崛起。

至於台灣半導體產業包括台積電（2330）是否會因此受衝擊？群聯電子執行長潘健成研判，全球半導體晶片需求，早期是由PC市場如HP所支撐，後來由手機市場如Apple撐起晶片需求，未來則會由AI邊緣運算，支撐半導體需求「很長很長」一段時間。

潘建成直言，當年手機畢竟從無到普及花了10多年，如今因為有DeepSeek的新觀念，AI要走入百工百業，「我認為會很快」 ，但是也大概需要5至10年時間來消化掉。

他預期半導體產業前景仍會非常好，台灣絕對可以藉此獲得很大利益。

DeepSeek 問世　謝金河：美中AI角力另一場無煙囪戰爭

中國開發的人工智慧服務DeepSeek（深度求索）橫空出世，因其宣稱訓練的相對低成本600萬美元與較低硬體需求，在蛇年春節的1/20到1/27期間，為輝達等美國大型科技股帶來「黑天鵝效應」，股價也一度暴跌。

謝金河在周日（2/18）播出的節目《數字台灣》中，以「DeepSeek凌空轉世　AI應用新商機」為題，邀請耐能智慧創辦人劉峻誠、群聯電子執行長潘健成，分別從軟、硬體角度，探討DeepSeek掀起的低成本AI革命，及美中晶片戰的角力。

謝金河指出，DeepSeek出現後，大家都在探索中國用這不到600萬美元的成本，引發美國科技股暴跌的黑天鵝效應，美國總統川普也不斷地在探討此效應，更有人說DeepSeek撼動了美國的AI王者寶座。

謝金河認為，其實這一次是美國與中國的AI角力賽中，另外一場「無煙囪的戰爭」。他解釋，美國用價值5000億美元的GPU訓練AI，有如貴族投資，如今中國弄出一個600萬美元的平民遊戲，當然為世界帶來震撼，也可能會讓輝達走下神壇。

低成本AI問世必然發生　LLM未來將進入百工百業

潘健成解釋，雲端公司過去兩年投入大量資金在軍備競賽，以產生各種大型語言模型（LLM），但因企業考量機密性與費用，真正有在使用此服務的多數為個人消費者，因此生成式AI尚未完全走入百工百業，它仍需要很高成本的投資。

潘健成直言DeepSeek現象的發生是「必然」。他譬喻，世界上首台CNC車床要出現，得先用人工打造好幾年，但要產生第二台車床可能只需一個月，因此美國先前所做的投資，如今全世界第三方都可使用其成果，來產生更快的LLM。

因此，潘健成強調生成式AI未來必然會走入百工百業、走入民間，但前提仍在於成本高低。他認為，這次的DeepSeek效應，就是在告訴大家，未來每個人都能用很低的成本，來產生屬於自己的LLM，

潘健成以群聯電子產品為例表示，他們以一台配備8個NVIDIA A6000 GPU的伺服器，僅花4.6小時與不高的成本，就重新訓練DeepSeek的指令集。因此，他認為未來每一個人只要投入小量投資，就能產生自己的LLM，如此AI將完全進入百工百業，讓大家工作效率更高。

DeepSeek衝擊帶來兩大啟示　軟體面：AI發展進入「端」的時代

謝金河也問，輝達黃仁勳在帶領GPU晶片革命的過程中，讓大家發現GPU是高不可攀的貴族投資，後續若從GPU進展到華為也要生產的低價NPU，加上AI戰場從封閉系統走向開放系統，會為世界帶來何影響。

劉峻誠坦言，從技術面來看，這次DeepSeek帶來的衝擊「真的是一個時代的拐點」，它讓大家意識到，輝達GPU很強的壁壘是CUDA生態系，不過這是軟體層面的，但在底層的硬體優勢其實就沒這麼明顯。

劉峻誠分析，DeepSeek效應傳達兩大訊息，首先一是軟體層面。他說，訓練AI不見得會再需要CUDA，只要軟體層面夠靈活，也可用相對中低階的硬體GPU來訓練，因此這對高階GPU帶來較高衝擊，甚至促進了ASIC（特定應用積體電路）。因此，當CUDA高階GPU壁壘被打破後，受益的兩大族群，為低階的GPU與訓練專用的ASIC。

劉峻誠說，DeepSeek驅動AI時代巨輪，從第一階段的訓練進入第二階段的推論。他解釋，推論包含「雲端」與「端」，這驅動AI時代進入「端」的訓練，成本變很低，如個人手機、PC、家用機器人的晶片，都能有類似雲端GPT等級的能力。因此他認為未來「端」AI族群會崛起。

硬體革命不完全是以新代舊　NPU仍將代GPU成國際新顯學

在硬體層面，劉峻誠解釋，端的AI發展優勢將在NPU（神經網路處理器）。他認為，晶片革命一如當年的錄影帶革命，是從DVD、VCD一直進展到MP3，晶片也是從CPU、GPU進展到NPU，CPU仍會在人類歷史續存共長達50多年。

但這並非說NPU出來後就會完全取代GPU或CPU。劉峻誠說，當年GPU問世後，最早功能是處理圖像，其在圖像時代有絕對優勢，但GPU至今也並未完全推翻CPU，因此NPU也是同樣邏輯，但他認為NPU將成國際上的新顯學。

DeepSeek問世成「時代拐點」？　台灣半導體業仍能吃很久的紅利

謝金河最後問道，至於輝達的江山，是否會因此次的DeepSeek衝擊地動山搖？過去2年跟著輝達效應風生水起的台積電，未來會面臨什麼變數或挑戰？

劉峻誠分析，中國投入大量資源，因此在成半導體的熟製程層面很強，不過輝達也開始意識到「端」的重要性並開始布局。但他認為，歷史一直都是大廠會防堵新的王者崛起，一如英特爾當年防堵GPU，但輝達仍不可避免地在圖像時代崛起。

劉峻誠認為，此時代趨勢在以NPU為主的AI新時代也會如此。他譬喻，當年英國皇家海軍在西班牙帝國的無敵艦隊面前，也曾顯得渺小，但英國抓住時代機運，成為下一世代的王者；此外，ARM當年相較英特爾也很小，後來也因移動端趨勢崛起。

潘健成表示，在他的求學時期，全球半導體晶片西去是靠PC所支撐，當時HP是台灣最大的採購方；到了他創業時，手機撐起晶片需求，其中蘋果撐起整個手機市場；在未來，則是會由AI邊緣運算支撐晶片需求「很長很長」一段時間

潘健成解釋，當年手機從無到普及也是花了10幾年的時間，如今AI若要走入百工百業，因為有DeepSeek帶來的低成本AI觀念，「我認為會很快」，但也是需要約5到10年時間來消化，所以他預期半導體的產業前景會非常好，台灣絕對能藉此獲得很大的利益。

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本文授權自今周刊，原文見此

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