台人1周被騙15.6億！這縣市最慘 假投資詐騙手法曝…邀「財富自由」絕對有詐

文．胡肇芳

台灣詐騙無所不在，其中以投資詐騙為最多，根據內政部警政署「打詐儀表板」網站，上週(2月9日至2月15日)詐騙受理案件多達2558件，財產損失金額為15億6320.6萬元。其中，「假詐騙投資」佔546件，透過假交友的投資詐財則有220件。至於上個月受理案件最多和財損最多的縣市，則是新竹縣和新竹市。 「165打詐儀錶板」也列出假交友投資詐財手法關鍵字，包括，佯稱異國單身異性，並稱自己從事海外高薪工作，並投資高報酬事業，社群平台照片滿滿名牌服飾、名表、名車，宣稱「共同投資，追求財富自由」等，都是詐騙手法。 刑事局也解析「假投資詐騙」4階段手法，包括「引誘、信任建立、情緒操控、持續圈套」與詐騙話術，提醒民眾留意。

台灣人遭到詐騙的慘事頻傳，根據「165打詐儀錶板」網站，台灣人1周(2月9日至2月15日)詐騙受理案件數量多達2558件，損失金額就高達15億6320.6萬元。受理案件中，以「假詐騙投資」佔546件，透過假交友的投資詐財則有220件，合計單周投詐被騙逾12億元。

刑事局也解析「假投資詐騙」4階段手法，包括「引誘、信任建立、情緒操控、持續圈套」與詐騙話術，提醒民眾留意。

「引誘」階段：經常在臉書或IG等社群平台發布廣告，內容描述某個專業投資顧問團隊，成功帶領數百人以小額資金創造財富奇蹟，強調「穩定高回報」、「每日可見利潤」等字眼，並附上多張截圖。而話術包括聲稱「穩賺不賠」，免費領取投資秘笈或進群學習；強調已有眾多受益人，讓受害人誤以為是可行的途徑。

「信任建立」階段：當受害者點閱廣告後，立即跳轉至專業投資平台或LINE群組，接收到一名假冒投資專家的私訊，該專家擁有名片與投資資格證書，還自稱曾任職知名金融機構。而話術包括假冒投資專家以「專業分析」的角色，指出受害者的投資盲點；提供「內線消息」，聲稱掌握獨家市場趨勢。

「情緒操控」階段：當受害者進一步加碼投資時，假投資平台設計一則虛假公告，例如「市場將迎來重要利多好消息，某支股票將暴漲，但投資窗口僅限48小時，錯過將無法再參與」。而話術包括誇大收益，放大「高回報」的吸引力，促使受害者急於投入更多錢；提醒受害者「錯過即是損失」，誘使其不加思索投入更多錢。

「持續圈套」階段：就是受害者要求提款時，宣稱須支付「手續費」、「稅金」或「保證金」，否則無法完成交易。而話術包括強調受害者已投資大量金額，若此時放棄，將全盤皆輸；提款須符合「附加條件」，逐步榨取受害者資金，直至其發現被詐騙。

詐騙話術解析

1、臉書刊登假投資廣告吸引點擊，再推薦假投資LINE群組。

2、在假投資LINE群營造獲利假象，誘使投入第1筆資金。

3、提供小額報酬，誘導借款投入更多資金。

4、藉故系統維護或繳納保證金等費用才能解鎖收益，隨即失聯。

防詐小撇步

1、不要點擊來路不明的連結。

2、看見名人投資計畫、穩賺不賠、投資LINE群組，一定是詐騙。

3、投資，應選擇合法管道，才有保障。

4、發現可疑情況，請撥打165諮詢。

此外，關於假交友(投資詐財)部分，「165打詐儀錶板」網站也列出相關手法如下：

1.佯稱異國單身異性，並稱自己從事海外高薪工作，並投資高報酬事業 2.社群媒體上照片皆名牌服飾、名錶、名車及香檳名酒 3.聲稱企業主管，常至高檔餐廳用餐，並傳送美食照 4.共同投資，追求財富自由 5.合租高級AI算力機 6.租用泰達幣虛擬礦機可穩定獲利 7.虛擬貨幣平臺技術員，知悉大戶投資虛擬貨幣進場時間並且一同獲利 8.經營買賣紅酒、茶葉等生意，賺取差價，能額外加薪 9.教導投注大陸香港六合彩或大陸彩票等標的 10.佯稱投資專家，能代為操盤投資國外的石油、天然氣買賣 11.假稱要共同經營網路商店，邀約儲值、投資進行獲利 12.稱能賺取販售商品之價差 13.提領獲利需要高級認證 14.繳納處理風險工本費 15.稱境外資金查核嚴格，恐遭懷疑洗錢，要求投入保證金 16.要求繳納出貨費用、保證金，稱若不繳納則先前的獲利皆無法提領 17.邀約一同投資某虛擬貨幣，稱能獲得高額回報，並給予未來美好想像 18.稱自己從事藝術品買賣，邀約一起投資NFT等虛擬商品 19.邀約一同經營網購商店 20.稱自己公司開發機器人，邀約入股投資

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本文授權自今周刊，原文見此。

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