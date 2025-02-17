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0056存17年 竟輸給0050逾200萬！專家分析指數化投資：年輕時別執著被動收入

聯合新聞網／ 今周刊
（聯合報系資料照）
（聯合報系資料照）

文．周靖璞

2024年台股0056（元大高股息）報酬率7.68%、遠落後0050（元大台灣50）的48.67%，引發市場對於指數化投資熱議，財經書系作者「理財館長」以0050和0056自2007年底至2024年底的17年回測數據，假設每月定期定額投資1萬元並將股息再投入，0056累積資產為540萬元，而0050則達到778萬元，兩者相差238萬元。從總報酬來看，投資人會損失不少機會成本。

就長期投資的資產配置而言，如何納入指數化投資?「理財館長」建議投資新手、參考指數型基金教父約翰．柏格（John Bogle）資產配置「柏格頭三基金」的配比股8債2、同時兼顧美國及非美市場的佔比，依自身風險承受度，找到最適合的投資策略。

ETF試算留意盲點

高股息「左手換右手」

根據台灣證券交易所統計2014年12月ETF定期定額交易戶數，高股息ETF仍是投資人最喜歡商品。理財館長觀察，市場上瘋買高股息ETF，多數動機仍是心理因素大於理論依據，領取股息好比拿到薪水，的確滿足感較高。但以實際回測0050(元大台灣50)與0056(元大高股息)從2007年開始每月定期定額1萬元迄今結果，0050累積資產值會與0056相差200萬以上。「領股息是一種選擇，但除了安心，投資人也應明白策略差異間損失的機會成本。」

理財館長補充，高股息ETF「填息」概念等於標的上漲，並不能完全衡量一檔股票的績效。因為填息補上的股價缺口，就是配息產生的，也就是「左手換右手」。他建議年輕人不應該花時間在建立被動收入，更應好好專注提升本業主動收入，將主動收入投入ETF進行指數化投資，讓時間滾動複利創造更高的資本利得。

在投資市場上，常看到一檔ETF在推廣時強調「過去X年跑贏大盤」，理財館長提醒投資人，投信公司為販售特定商品，需精心挑選回測數據勝過大盤時間區段做行銷，投資人應關注回測數據是長期的滾動報酬，例如：三年、五年、十年平均表現，並衡量自己對目標最大波動的承受度，而非單一時間點回測結果。同時他強調，募集中ETF提供的數據僅是試算結果，不能代表未來一定有相同獲利。

理財館長建議投資人可透過「YP回測網站」檢驗已發行投資組合歷史表現，計算單筆投入、定期定額投資的年化報酬，甚至包含股息再投入的影響，同時評估個人風險承受度，整理出屬於自己的「資產配置」。

穩健資產配置

柏格頭三基金

理財館長表示，資產配置最大目的在於控制風險，而非創造最大收益。目前市場上簡單公式為「110 減去年齡等於應投資股票比例」，主因隨年齡增長、承受波動風險越小，因此降低股票比例。理財館長認為思考方向並沒有錯，但每個人財富狀況變因並非僅受年齡影響，假設今年110歲，100%持有債券的波動度，經過回測仍高於10%股票搭配90%債券。

雖然做好產配置後再進入市場是理論上的正確做法，但絕大多數新手投資人難以評估風險承受度，理財館長認為與其卡在資產配置怎麼設計，不如先將小資金投入 ETF，感受市場波動，再來調整配置。「如果看到股市下跌，心情完全不受影響，甚至還開心能買更便宜股票，那你可能適合較高比例股票投資。如果市場波動讓你夜不能寐，那麼應增加債券配置，甚至考慮保持更多現金。」他認為這樣不僅能降低進場門檻，也能讓投資人真正理解自己的風險承受力。

理財館長建議保守觀望型的新手投資人，可參考先鋒集團創辦人、指數型基金教父約翰．柏格（John Bogle）的資產配置，他的方法大致分為三部份：Vanguard整體股市ETF(VTI)占比50%、國際全市場股市(VXUS)占比30%、美國總體債券(BND)占比20%。這個組合又稱為「柏格頭三基金」，整體股債比例為8:2，相當適合新手投資人，如果股票部位想更精簡，也可只買Vanguard全世界股票ETF(VT)；債券部位想更加分散，也可選擇Vanguard全世界債券ETF(BNDW)。

隨著市場持續變動，資產比例可能會產生變動，理財館長也針對「再平衡」提出自己的操作建議，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》https://lihi.cc/RZQBX

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本文授權自今周刊，原文見此

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