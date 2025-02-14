剛畢業幫賣8億作品就成交、賺進1500萬！27歲開畫廊辦NFT展 連蘇哈托孫子都是她客戶

【文．彭蕙珍】

「開畫廊的前1~2年我都不知道自己在做什麼？」十方藝術空間創辦人董怡君笑道。2012年，才27歲的她就在台北開畫廊。只是，大學主修經濟，她從沒想過自己會進入藝術圈，更沒想過會成為畫廊老闆。 語言能力佳的她，將藝術空間經營得很國際。除了和世界各國藝術家合作，更在NFT最紅之際舉辦「OneOffs NFT國際藝術博覽會」。 這幾年全球藝術市場低迷，她計劃將藝術家的作品變成IP，不只賣作品，也賣周邊商品，將市場做大。

董怡君14歲就被母親送到加拿大念書，寄居親戚家中，外表纖細柔弱的她，很早就學會獨立。

「在國外，白人不會想和妳做朋友，為了學英文，我去麥當勞和鞋店打工。」在加拿大多倫多大學取得經濟、東亞研究雙主修學位，畢業後進入保險公司，直到2008年雷曼兄弟事件後才回台。

因一篇英文論文被挖角 賣當代藝術家作品

在中山大學攻讀碩士時，因一篇以英文撰寫的高雄港永續都更論文，被外籍老闆相中，開出月薪20萬、邀她加入團隊。

「有錢人就是會更有錢。」她的老闆不只事業有成，還是個收藏家，「但是，他買了畫就忘了。」一回整理酒窖時，董怡君在角落看到一張紐約知名塗鴉藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat)作品，順口問老闆要不要處理？「他說，好啊！妳幫我賣，我分妳。」

為了解藝術市場，赴北京念藝術鑑賞，認識拍賣公司、基金會、收藏家等業內人士，透過中國友人將這件20多年前、以25萬歐元（約2100多萬）買的作品，以2500萬美元（約8億台幣）賣到國外，她拿到50萬美元（約1500萬台幣）佣金。

慧眼識藝術家 作品18萬變400萬

開藝廊是母親的建議，「她說每一個產業都會有工作期限，藝術產業是越陳越香，在年輕的時候做，藝術家會和妳一起成長。」

十方藝術空間成立後的第一場參覽藝術家是楊依香。隔年（2013年）她在LV藝術基金會競賽中，獲得評審特別獎，其後受邀至香港貝浩登藝廊參與聯展。初次創業，就展露她的鑑賞能力。

2015年香港藝術家推薦董怡君兩位藝術家，她相中略帶文學想像繪畫手法的禤善勤，替他在台灣辦了首次個展。那年他才24歲，作品仍相當便宜。其後被倫敦Simon Lee Gallery代理，行情節節高升，「一件作品從18萬變成400萬。」

NFT當紅 推國際藝術博覽會

疫情期間全球鎖國，虛擬世界竄起，NFT、虛擬貨幣吸引年輕世代目光。董怡君和2位夥伴於2021年NFT最熱的時候，包下台北W飯店2層房間，舉辦「OneOffs NFT國際藝術博覽會」。

「那一年是元宇宙元年。」這是首次虛擬藝術成為藝術品交易。在生成藝術蔚為風尚之際，一群藝術家使用有別於傳統藝術的媒材與形式創作，她掌握了契機。

她說明：「NFT提供另一種交易經濟體，要去做才會知道會長成什麼樣。」第一屆博覽會辧得極為成功，「12月辦展時超冷，台北又下雨，飯店外隊排到爆。」短短3天活動、吸引3萬多人參與。

她進而與香港保利合作，推出線上NFT拍賣，「最小的買家才7歲，他用乙太幣支付。」

為讓NFT作品沒那麼虛擬，她開發遊戲讓藏家和作品互動，讓收藏變得更有趣。董怡君強調：「我喜歡做大家都沒做過的事。」

曾赴日當交換生 經營日本藝術家

大4那年，在多倫多大學念書時，她拿到日本獎學金，赴東京國際基督教大學當交換學生。觀察到日本人最強的是將文化變成文化力，進而成為商業模式，深受啟發。一年的交換生涯，透過打工，了解日本。

這段日本經歷對她有大的幫助，現在獨家經營兩位日本藝術家—宏美（Hiromi）及AAMY。

她坦言，光是靠經營藝廊很難生存，跨界做許多活動及提案，2021年在一項合作案中和渣打銀行認識。那一年渣打銀行台北總部落成，需要以藝術品妝點空間，她和團隊以創意巧思提案，取得千萬元案子，「我們以多元共融為主題，在提案的39件藝術品中，有20件是台灣藝術，包括原民藝術，19件是國際藝術。」

世界各國參展 用AR/VR賣雕塑

藝廊的經營很國際，董怡君常飛到世界各國參展，認識許多藝術家及收藏家，都讓她有意外驚喜，例如：去年10月她到印尼雅加達參展，一位穿著黑色T恤、內斂低調的印尼男子走進展間，聊了5分鐘、兩人互留聯絡方式。

最後他決定買下藝術家沐冉四季系列作品。後來，才知這位男子原來是印尼前總理蘇哈托的孫子。

「去年藝術市場很低迷，我結合不同場域嘗試不同的展覽，創造不同的火花，不斷的去突破。」她帶著藝術家到東京六本木參展，在古典氣息的台北故事館、潮洲街94號等地辦展覽。

最近投入永續，她用創意，將5米高的作品以「3D 數位雙生」（Digital Twin)方式和觀眾互動，深受歡迎。

「3D 數位雙生」讓她看見另一種可能，像是出國展覽時，不用再帶著雕塑作品到現場，節省運送中的碳排。她以「3D 數位雙生」展覽作品，新穎的銷售模式頗獲國藏家喜愛，賣出2件大型雕塑。

董怡君的創新點子不斷，現在她想帶著台灣藝術家走向國際，讓更多人認識。

本文授權自今周刊，原文見此。

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